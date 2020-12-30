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Раскрыт секрет гардероба Елизаветы II: Все вещи - "одноразовые"

30 декабря 2020, 20:35  •  14 • В мире
Эксперт моды из Британии раскрыла секрет стильного гардероба английской королевы Елизаветы II. Оказывается, все вещи у монарха - "одноразовые", то есть больше одного раза на публику она ни один наряд не надевает. За редким исключением.
Фэшн-журналистка Элизабет Холмс опубликовала в Великобритании книгу о стиле и одежде королевской семьи. Большая часть книги, естественно, посвящена правящей королеве: 94-летняя Елизавета II славится своим безупречным вкусом и чувством стиля.
Холмс раскрыла один из основных принципов королевы. Она никогда не надевает один и тот же наряд во второй раз - по крайней мере, для выхода в свет. Если какой-то костюм уже "выгулян", то больше папарацци в нём королеву не застанут. Может быть, Её Величество и наденет его снова, но только дома или на закрытом частном мероприятии.
Для некоторых своих вещей Елизавета, впрочем, делала исключения - например, в 2008 году она появилась на скачках в Аскоте в светло-голубом наряде, который уже надевала в 2005-м во время официального визита на Мальту. Но такие случаи, пишет Холмс, можно пересчитать по пальцам.
Между тем невестка королевы, Кейт Миддлтон, вовсе не гнушается повторами в гардеробе: светские журналисты не раз писали в своих хрониках о том, как удачно супруга принца Уильяма использует свои прежние образы для новых выходов в свет.

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