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Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента

12 мая 2021, 09:25  •  140 • Политика
О намерении США разместить свои базы в Таджикистане и Узбекистане стало известно накануне - об этом сообщили источники The Wall Street Journal. Однако теперь раскрыт "план Б" Пентагона на случай отказа Ташкента и Душанбе.
Напомним, что в Министерстве обороны Узбекистана высказались о планах США по поводу размещения на территории страны военных баз. О такой возможности ранее писал The Wall Street Journal, отмечая, что танки, выведенные из Афганистана, могут отправить в Узбекистан. Впрочем, официально информация не была подтверждена, а теперь и в министерстве напоминают, что оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещение в стране иностранных военных баз.
По данным источников WSJ, не договорившись с Ташкентом и Душанбе, Вашингтон рассматривает возможность расширить своё военное присутствие в арабских странах Персидского залива. Также можно постоянно держать в Аравийском море авианосную ударную группу.

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