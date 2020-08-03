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Раскрыт "коварный план Путина" в Чёрном море
03 августа 2020, 21:15 • 342 • Политика
Пользователями интернета раскрыт "коварный план Путина" в Чёрном море.
Авторы Twitter-канала "Радио Стыдоба" прокомментировали проведение американскими ВМС и ВВС совместных учений в Чёрном море.
"Разумеется, оборонительные. Именно из Чёрного моря коварный Путин особенно сильно угрожает Нью-Йорку и прочим Лос-Анджелесам", - иронично подчеркнули авторы.
В такой же манере их поддержали и пользователи.
"Учитывая длину руки Кремля, он может угрожать откуда угодно. И не только угрожать - но и достать..." - отмечает @CalutzkihNatali.
"Их жидкий стул можно понять. У России появилось такое оружие, что хоть откуда может угрожать империи "добра". А судят они всех по себе: было бы у них такое оружие, они бы его применили", - объясняет @Natalja1209.
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