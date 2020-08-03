Раскрыт "коварный план Путина" в Чёрном море

Авторы Twitter-канала "Радио Стыдоба" прокомментировали проведение американскими ВМС и ВВС совместных учений в Чёрном море.

"Разумеется, оборонительные. Именно из Чёрного моря коварный Путин особенно сильно угрожает Нью-Йорку и прочим Лос-Анджелесам", - иронично подчеркнули авторы.

В такой же манере их поддержали и пользователи.

"Учитывая длину руки Кремля, он может угрожать откуда угодно. И не только угрожать - но и достать..." - отмечает @CalutzkihNatali.

"Их жидкий стул можно понять. У России появилось такое оружие, что хоть откуда может угрожать империи "добра". А судят они всех по себе: было бы у них такое оружие, они бы его применили", - объясняет @Natalja1209.