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Раскрыт план немцев по захвату Калининграда: "Добрый день, Никита Сергеевич..."

11 марта 2021, 09:30  •  294 • Политика
На имя режиссёра Никиты Михалкова поступило очень тревожное письмо. Его автор предупреждает о планах немцев вернуть себе Калининград. Более того, жители Калининграда этому только рады.
Эмигрировавший в Германию русский программист Николай Эрней побывал в Калининграде и пообщался с участниками прошедшего несколько дней назад пикета в защиту семьи Зайберт. Напомним, у семьи переселенцев из России власти без всяких на то причин отобрали троих детей.
Эрнея удивило и встревожило массовое желание местных жителей "вернуться" в Германию. Он даже написал письмо на имя автора передачи "Бесогон" кинорежиссёра Никиты Михалкова. Текст письма был любезно предоставлен Царьграду адвокатом Гарри Муреем, работавшим по делу семьи Зайберт.
"Добрый день, Никита Сергеевич. Я был поражён, как успешно работает немецкая пропаганда", - пишет автор. Он рассказал, что до и после пикета в Калининграде пообщался с горожанами, и у него сложилось ощущение, что "если немцы нападут, то все 1,2 млн жителей тут же сдадутся в плен безоговорочно".
Калининградцы пожаловались на то, что область, хоть и находится на втором месте по дотациям, на самом деле одна сплошная "потёмкинская деревня": дороги раздолбаны, ничего не развивается. При этом, отмечает автор письма, улицы Калининграда до сих пор украшают таблички с немецкими названиями, а в центре города для туристов играют немецкие военные марши.
Местные жители, по словам Николая, уверены, что как только их присоединят к Германии, они начнут пить не "Жигулёвское", а "Баварское". Эрней предупредил, что через несколько лет немцы вполне могут обыграть "косовский сценарий" и вернуть Калининград себе. Чтобы этого не допустить, президент России, по мнению автора, должен немедленно "зачистить всю верхушку власти сверху донизу".
Николай Эрней предложил Никите Михалкову обсудить проблему в "Бесогоне". Ответа, по нашим данным, пока не последовало.

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