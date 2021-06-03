Раскрыт один из самых ожидаемых вопросов на встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об одном из самых ожидаемых в США вопросов, который может быть поднят во время встречи американского президента Джо Байдена и лидера России Владимира Путина. "Мы ждём", - сказала она.

По словам Джен Псаки, на предстоящей встрече в Женеве Джо Байден, вероятно, обсудит вопрос кибербезопасности. Об этом она заявила, комментируя хакерскую атаку, совершённую на компанию - производителя мяса JBS в воскресенье, 30 мая.

"Мы ждём, что это будет одним из вопросов, которые президент поднимает в беседе с президентом Путиным на саммите", - сказала она.

Говоря о возможных мерах в отношении России, Псаки отметила, что в плане обсуждений не исключаются различные варианты ответов.