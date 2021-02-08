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Раскрыт коварный план Зеленского по Донбассу

08 февраля 2021, 18:30  •  467 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
Лидеру Незалежной нужно отвлечь украинцев от масштабных проблем внутри страны
Президент Украины Владимир Зеленский может обострить вооруженный конфликт в Донбассе, чтобы отвлечь внимание сограждан от внутренних проблем в Незалежной. А спусковым крючком к началу боевых действий послужит провал политики США в России. С таким прогнозом выступил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

"Массовая социальная напряженность по поводу беспрецедентного увеличения коммунальных тарифов. Также наметился рост недовольства реформой образования, провалом вакцинации от COVID-19 и закрытием оппозиционных телеканалов", – цитирует РИА ФАН оппозиционного политика.
По его мнению, к эскалации вооруженного противостояния власти Незалежной подталкивают также Штаты и Европа. В качестве примера он привел последние заявления о России нового хозяина Белого дома Джо Байдена, в котором тот не скрывал своей воинствующей риторики. В частности, экс-нардеп вспомнил первый диалог лидеров двух стран, состоявшийся 26 января.
"В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным Байден прямо называл происходящее на Донбассе агрессией РФ против Украины", – отметил Журавко.
Эксперт полагает, что после провальной попытки дестабилизировать обстановку внутри России при помощи несогласованных акций, в Вашингтоне запланировали создать новую точку напряженности. А помогать Штатам в этом будет Незалежная, граждан которой американцам совсем не жалко, считает политик.
Напомним, 4 февраля Байден впервые выступил с программной речью перед Госдепом, где объявил, что США "вернулись". Глава Белого дома тут же обрушился на Россию, угрожая каким-то наказанием за мнимые "агрессию", кибератаки и вмешательства в выборы.
Сегодня временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин пообещала киевскому режиму, что администрация Байдена окажет соборной серьезную поддержку в плане суверенитета и территориальной целостности, передает УНИАН.

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