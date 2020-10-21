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Раскрыт главный успех Тихановской и оппозиции

21 октября 2020, 22:00  •  168 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Белорусы не воспринимают домохозяйку лидером, но видят в ней фигуру переходного периода смены власти
Сбежавшую в Литву домохозяйку Светлану Тихановскую прозападные оппозиционные активисты признают человеком, который выиграл президентские выборы в Белоруссии, однако даже они осознают, что она в самом начале протестов уклонилась от участия в акциях. Об этом заявил белорусский политолог и общественный деятель Евгений Константинов.
По его мнению, подавляющее большинство и прозападных, и пророссийских активистов видят в Тихановской политика переходного периода.
"Т.е. человек должен прийти на полгода, объявить новые президентские и парламентские выборы, а потом уйти. В таких обстоятельствах сложно говорить о "лидере нации"", – цитирует издание "Украина.ру" эксперта.
Он полагает, что на сегодняшний день главная задача домохозяйки – вести диалог с представителями Запада. Константинов назвал дипломатическую изоляцию действующего президента страны Александра Лукашенко главным достижением протестных акций белорусов. По его словам, они привели к краху десятилетнее многовекторное усилие МИД Белоруссии на международной арене.
Напомним, ранее Тихановская выдвинула официальному Минску ультиматум, назвав его "приказом". В нем всего три требования: отставка Лукашенко с поста главы государства, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. В случае невыполнения этого ультиматума, с 26 октября в Республике начнется "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".
Накануне Александр Григорьевич предупредил, что намерен навести порядок на улицах Минска в ближайшее воскресенье. Кроме того, он дал понять студентам, которые ходят на акции протеста, что им придется выбирать: или митинги и призыв в армию, или учеба.

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