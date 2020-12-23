Раскрыт главный страх Запада перед Россией: "Это пугает больше всего"

На Западе действительно боятся Россию, пишет британская газета The Times. По мнению колумниста издания, это связано с тем, что страна за последние годы значительно окрепла и смогла реализовать скрытый потенциал. Своей точкой зрения на этот счёт поделился политолог и главный редактор "ПолитРоссии" Руслан Осташко.

Он считает, что главная причина страха Запада заключается в том, что Россия своим примером показывает альтернативу миру, который строят глобалисты. И это очень не устраивает элиту США и Евросоюза, которые создали для своих граждан иллюзорную демократию, объясняет эксперт.

Россия может заставить население Европы и США "думать по-другому", не так, как нужно и удобно правящей элите,

- приводит Nation News слова политолога.

По словам Руслана Осташко, если на Западе граждане начнут думать и анализировать, то смогут вырваться из-под контроля глобалистов. И тогда западные элиты лишатся своей власти, а им на смену придут национально ориентированные политики.

Это пугает их больше всего и вынуждает создавать образ "агрессивной России",

- подытожил эксперт.