|
Раскрыт главный страх Запада перед Россией: "Это пугает больше всего"
23 декабря 2020, 10:45 • 18 • Политика
Политолог раскрыл главный страх Запада перед Россией. "Это пугает их больше всего и вынуждает создавать образ "агрессивной России", - отметил эксперт.
На Западе действительно боятся Россию, пишет британская газета The Times. По мнению колумниста издания, это связано с тем, что страна за последние годы значительно окрепла и смогла реализовать скрытый потенциал. Своей точкой зрения на этот счёт поделился политолог и главный редактор "ПолитРоссии" Руслан Осташко.
Он считает, что главная причина страха Запада заключается в том, что Россия своим примером показывает альтернативу миру, который строят глобалисты. И это очень не устраивает элиту США и Евросоюза, которые создали для своих граждан иллюзорную демократию, объясняет эксперт.
- приводит Nation News слова политолога.
По словам Руслана Осташко, если на Западе граждане начнут думать и анализировать, то смогут вырваться из-под контроля глобалистов. И тогда западные элиты лишатся своей власти, а им на смену придут национально ориентированные политики.
- подытожил эксперт.
18
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 декабря 2020, 21:30
|
21 декабря 2020, 05:35
|
18 декабря 2020, 10:40
|
17 декабря 2020, 09:55
|
21 декабря 2020, 10:10
|
18 декабря 2020, 20:45
|
19 декабря 2020, 00:25