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Раскрыт главный страх Запада перед Россией: "Это пугает больше всего"

23 декабря 2020, 10:45  •  18 • Политика
Политолог раскрыл главный страх Запада перед Россией. "Это пугает их больше всего и вынуждает создавать образ "агрессивной России", - отметил эксперт.
На Западе действительно боятся Россию, пишет британская газета The Times. По мнению колумниста издания, это связано с тем, что страна за последние годы значительно окрепла и смогла реализовать скрытый потенциал. Своей точкой зрения на этот счёт поделился политолог и главный редактор "ПолитРоссии" Руслан Осташко.
Он считает, что главная причина страха Запада заключается в том, что Россия своим примером показывает альтернативу миру, который строят глобалисты. И это очень не устраивает элиту США и Евросоюза, которые создали для своих граждан иллюзорную демократию, объясняет эксперт.
Россия может заставить население Европы и США "думать по-другому", не так, как нужно и удобно правящей элите,
- приводит Nation News слова политолога.
По словам Руслана Осташко, если на Западе граждане начнут думать и анализировать, то смогут вырваться из-под контроля глобалистов. И тогда западные элиты лишатся своей власти, а им на смену придут национально ориентированные политики.
Это пугает их больше всего и вынуждает создавать образ "агрессивной России",
- подытожил эксперт.
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