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«Раскрыть боевой потенциал»: какими возможностями обладает российская автоматизированная система управления войсками ПВО
03 ноября 2019, 19:39 • 140 • В России
На российско-египетских учениях ПВО «Стрела дружбы — 2019», которые проходят недалеко от Каира, будет применяться новая автоматизированная система управления (АСУ) «Поляна-Д4М1», сообщает пресс-служба Южного военного округа. Она обеспечивает оперативное взаимодействие различных сил и средств при отражении воздушного нападения. Одним из преимуществ «Поляны-Д4М1» является интервал выдачи целеуказания огневым установкам зенитных комплексов, который составляет от одной до трёх секунд. Помимо этого, АСУ совместима с зарубежными образцами военной техники.
Российские средства ПВО РИА Новости © Алексей Филиппов
Российская автоматизированная система управления (АСУ) смешанной группировкой войск противовоздушной обороны (ПВО) «Поляна-Д4М1» будет впервые испытана в условиях африканской пустыни, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Военнослужащие РФ и Египта задействуют комплекс на совместных учениях «Стрела дружбы — 2019» под Каиром. Манёвры стартовали 26 октября и продлятся до 7 ноября.
«Управление войсками в ходе учения будет осуществляться с помощью мобильной автоматизированной системы управления «Поляна-Д4М1», широкие возможности которой позволят руководить смешанной группировкой средств ПВО», — цитирует пресс-служба ЮВО начальника командного пункта российского подразделения войск ПВО майора Сергея Мясникова.
В «Стреле дружбы — 2019» задействованы расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», ПЗРК «Игла-С», а также экипажи самоходных установок «Шилка-М4». Со стороны РФ в манёврах принимают участие более 100 зенитчиков из Волгоградской области, Краснодарского края, Северной Осетии и Крыма.
Во время учений военнослужащие двух государств отрабатывают организацию противовоздушной обороны и совместные действия по отражению воздушных ударов условного противника. Как поясняют в Минобороны РФ, «Стрела дружбы» направлена на укрепление и развитие военного сотрудничества Москвы и Каира.
В едином звене
«Поляна-Д4М1» предназначена для автоматизированного управления различными модификациями ЗРК С-300, «Бук» и смешанной группировкой зенитных ракетных систем, включая комплексы ближнего радиуса действия «Тор», «Панцирь», «Тунгуска».
АСУ серийно производится предприятиями холдинга «Росэлектроника». Системой оснащаются командные пункты военных округов, армий и зенитных ракетных бригад Вооружённых сил РФ.
В состав комплекса входят пункт боевого управления, командно-штабная машина, автономное автоматизированное рабочее место, две подвижные электростанции. Комплекс выпускается в стационарном и мобильном вариантах. Самоходные изделия выполнены на шасси КамАЗ.
«Боевые возможности АСУ «Поляна-Д4М1» обеспечивают сбор и обработку радиолокационной информации, оповещение о воздушной и наземной обстановке, управление дежурными силами и средствами ПВО, безопасные полёты своей авиации, автоматизированное целераспределение и целеуказание, координацию боевых действий при отражении ударов с воздуха», — говорится в материалах Минобороны РФ.
«Поляна-Д4М1» объединяет в единое звено наземные комплексы ПВО, штабы, боевые и разведывательные самолёты. Система вырабатывает рекомендации по управлению подразделениями, распределяет силы и средства, осуществляет общую координацию боевых действий при отражении ударов средств воздушно-космического нападения. При выходе из строя аппаратуры автоматизации АСУ переходит в ручной режим работы с применением штатных средств связи.
По словам разработчика, «Поляна-Д4М1» способна обрабатывать информацию о 500 целях и сопровождать половину из них. Система использует 20 каналов передачи данных с максимальной скоростью 32 Кбит/сек. Интервал выдачи целеуказания огневым установкам ЗРК составляет от одной до трёх секунд. В непрерывном режиме АСУ может функционировать до 48 часов.
«Росэлектроника» называет одним из ключевых элементов «Поляны-Д4М1» комбинированную радиостанцию Р-142НМР разработки АО «Концерн «Созвездие» (Воронеж). Изделие обеспечивает обмен аналоговой и цифровой информацией в сложных условиях эксплуатации и при постановке преднамеренных помех.
«Использование Р-142НМР в АСУ «Поляна-Д4М1» повышает командную управляемость системы, увеличивает «плечо управления» силами и средствами зенитно-ракетной бригады, обеспечивая дальность связи до 30 км со скоростью обмена данными до 9600 бит/сек», — говорится на сайте «Росэлектроники».
С 2018 года холдинг продвигает «Поляну-Д4М1» на экспорт. В ноябре прошлого года российская АСУ была представлена на международной выставке в Джакарте (Индонезия) Indo Defence. В феврале 2019 года «Росэлектроника» продемонстрировала автоматизированную систему управления на форуме IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ).
Как полагают специалисты холдинга, «Поляна-Д4М1» вкупе с радиостанцией Р-142НМР способна обеспечить эффективное управление соединениями и частями ПВО.
В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что АСУ играют ведущую роль в организации системы ПВО. Комплексы управления превращают силы и средства противовоздушной обороны в единый исправно работающий механизм.
«Без АСУ в принципе невозможна организация ПВО, тем более эшелонированной, как в России и других ведущих военных державах. Если в войсках нет современной и эффективной системы управления, то ЗРК попросту теряют свои преимущества. Именно АСУ позволяет раскрыть боевой потенциал зенитных комплексов и в какой-то степени авиации», — пояснил Дрозденко.
«Одна цель — одна ракета»
В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев рассказал, что отечественная оборонная промышленность достигла серьёзных успехов в разработке АСУ. Подтверждением тому эксперт считает эффективное функционирование системы противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим в Сирии.
По информации Минобороны РФ, расчёты ЗРК и средства радиоэлектронной борьбы регулярно отражают атаки ударных беспилотников. Также российские военнослужащие сбивают снаряды, которые исламисты Идлиба запускают из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
В конце сентября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил журналистам, что с начала 2019 года российские войска уничтожили 58 БПЛА и перехватили 27 снарядов РСЗО. По его словам, «эффективность поражения близка к единице: одна цель — одна ракета».
«Отрицательный пример — это удар, который пропустила Саудовская Аравия в сентябре этого года. Он говорит о том, что современные зарубежные ЗРК и радиолокационные станции без эффективных АСУ не могут гарантировать надёжное прикрытие даже от примитивных средств нападения (глава Госдепа Майк Помпео подтвердил, что на вооружении Саудовской Аравии стоят американские комплексы Patriot. — RT). Детали атаки по-прежнему неизвестны, но имеющаяся информация позволяет сделать вывод, что на вооружении саудитов нет АСУ приемлемого качества», — рассуждает Корнев.
Эксперт убеждён, что у «Поляны-Д4М1» хорошие шансы на экспортный успех.
«Однозначно можно сказать, что «Поляна-Д4М1» и другие российские системы управления войсками ПВО пригодятся армиям Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Прежде всего это Египет, Алжир, Турция, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай, Индия и Вьетнам. Думаю, что по соотношению цены и боевых возможностей партнёры РФ ничего лучше не найдут», — уверен Корнев.
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