«Раскрыть боевой потенциал»: какими возможностями обладает российская автоматизированная система управления войсками ПВО

На российско-египетских учениях ПВО «Стрела дружбы — 2019», которые проходят недалеко от Каира, будет применяться новая автоматизированная система управления (АСУ) «Поляна-Д4М1», сообщает пресс-служба Южного военного округа. Она обеспечивает оперативное взаимодействие различных сил и средств при отражении воздушного нападения. Одним из преимуществ «Поляны-Д4М1» является интервал выдачи целеуказания огневым установкам зенитных комплексов, который составляет от одной до трёх секунд. Помимо этого, АСУ совместима с зарубежными образцами военной техники.

Российская автоматизированная система управления (АСУ) смешанной группировкой войск противовоздушной обороны (ПВО) «Поляна-Д4М1» будет впервые испытана в условиях африканской пустыни, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Военнослужащие РФ и Египта задействуют комплекс на совместных учениях «Стрела дружбы — 2019» под Каиром. Манёвры стартовали 26 октября и продлятся до 7 ноября.

«Управление войсками в ходе учения будет осуществляться с помощью мобильной автоматизированной системы управления «Поляна-Д4М1», широкие возможности которой позволят руководить смешанной группировкой средств ПВО», — цитирует пресс-служба ЮВО начальника командного пункта российского подразделения войск ПВО майора Сергея Мясникова.

В «Стреле дружбы — 2019» задействованы расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», ПЗРК «Игла-С», а также экипажи самоходных установок «Шилка-М4». Со стороны РФ в манёврах принимают участие более 100 зенитчиков из Волгоградской области, Краснодарского края, Северной Осетии и Крыма.

Учения «Стрела дружбы — 2019»

© Министерство обороны РФ

Во время учений военнослужащие двух государств отрабатывают организацию противовоздушной обороны и совместные действия по отражению воздушных ударов условного противника. Как поясняют в Минобороны РФ, «Стрела дружбы» направлена на укрепление и развитие военного сотрудничества Москвы и Каира.

В едином звене

«Поляна-Д4М1» предназначена для автоматизированного управления различными модификациями ЗРК С-300, «Бук» и смешанной группировкой зенитных ракетных систем, включая комплексы ближнего радиуса действия «Тор», «Панцирь», «Тунгуска».

АСУ серийно производится предприятиями холдинга «Росэлектроника». Системой оснащаются командные пункты военных округов, армий и зенитных ракетных бригад Вооружённых сил РФ.

В состав комплекса входят пункт боевого управления, командно-штабная машина, автономное автоматизированное рабочее место, две подвижные электростанции. Комплекс выпускается в стационарном и мобильном вариантах. Самоходные изделия выполнены на шасси КамАЗ.

«Боевые возможности АСУ «Поляна-Д4М1» обеспечивают сбор и обработку радиолокационной информации, оповещение о воздушной и наземной обстановке, управление дежурными силами и средствами ПВО, безопасные полёты своей авиации, автоматизированное целераспределение и целеуказание, координацию боевых действий при отражении ударов с воздуха», — говорится в материалах Минобороны РФ.

«Поляна-Д4М1» объединяет в единое звено наземные комплексы ПВО, штабы, боевые и разведывательные самолёты. Система вырабатывает рекомендации по управлению подразделениями, распределяет силы и средства, осуществляет общую координацию боевых действий при отражении ударов средств воздушно-космического нападения. При выходе из строя аппаратуры автоматизации АСУ переходит в ручной режим работы с применением штатных средств связи.

По словам разработчика, «Поляна-Д4М1» способна обрабатывать информацию о 500 целях и сопровождать половину из них. Система использует 20 каналов передачи данных с максимальной скоростью 32 Кбит/сек. Интервал выдачи целеуказания огневым установкам ЗРК составляет от одной до трёх секунд. В непрерывном режиме АСУ может функционировать до 48 часов.

«Росэлектроника» называет одним из ключевых элементов «Поляны-Д4М1» комбинированную радиостанцию Р-142НМР разработки АО «Концерн «Созвездие» (Воронеж). Изделие обеспечивает обмен аналоговой и цифровой информацией в сложных условиях эксплуатации и при постановке преднамеренных помех.

«Использование Р-142НМР в АСУ «Поляна-Д4М1» повышает командную управляемость системы, увеличивает «плечо управления» силами и средствами зенитно-ракетной бригады, обеспечивая дальность связи до 30 км со скоростью обмена данными до 9600 бит/сек», — говорится на сайте «Росэлектроники».

С 2018 года холдинг продвигает «Поляну-Д4М1» на экспорт. В ноябре прошлого года российская АСУ была представлена на международной выставке в Джакарте (Индонезия) Indo Defence. В феврале 2019 года «Росэлектроника» продемонстрировала автоматизированную систему управления на форуме IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ).

Пункт боевого управления АСУ «Поляна-Д4М1»

© ОАО «Радиозавод»

Как полагают специалисты холдинга, «Поляна-Д4М1» вкупе с радиостанцией Р-142НМР способна обеспечить эффективное управление соединениями и частями ПВО.

Данные изделия могут быть адаптированы к системе управления противовоздушной обороной любого государства.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что АСУ играют ведущую роль в организации системы ПВО. Комплексы управления превращают силы и средства противовоздушной обороны в единый исправно работающий механизм.

«Без АСУ в принципе невозможна организация ПВО, тем более эшелонированной, как в России и других ведущих военных державах. Если в войсках нет современной и эффективной системы управления, то ЗРК попросту теряют свои преимущества. Именно АСУ позволяет раскрыть боевой потенциал зенитных комплексов и в какой-то степени авиации», — пояснил Дрозденко.

«Одна цель — одна ракета»

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев рассказал, что отечественная оборонная промышленность достигла серьёзных успехов в разработке АСУ. Подтверждением тому эксперт считает эффективное функционирование системы противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим в Сирии.

По информации Минобороны РФ, расчёты ЗРК и средства радиоэлектронной борьбы регулярно отражают атаки ударных беспилотников. Также российские военнослужащие сбивают снаряды, которые исламисты Идлиба запускают из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

ЗРПК «Панцирь» на параде на авиабазе Хмеймим

РИА Новости

© Дмитрий Виноградов

В конце сентября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил журналистам, что с начала 2019 года российские войска уничтожили 58 БПЛА и перехватили 27 снарядов РСЗО. По его словам, «эффективность поражения близка к единице: одна цель — одна ракета».

«Отрицательный пример — это удар, который пропустила Саудовская Аравия в сентябре этого года. Он говорит о том, что современные зарубежные ЗРК и радиолокационные станции без эффективных АСУ не могут гарантировать надёжное прикрытие даже от примитивных средств нападения (глава Госдепа Майк Помпео подтвердил, что на вооружении Саудовской Аравии стоят американские комплексы Patriot. — RT). Детали атаки по-прежнему неизвестны, но имеющаяся информация позволяет сделать вывод, что на вооружении саудитов нет АСУ приемлемого качества», — рассуждает Корнев.

Эксперт убеждён, что у «Поляны-Д4М1» хорошие шансы на экспортный успех.

Потенциальный рынок сбыта, по оценке собеседника RT, включает главным образом страны, которые эксплуатируют отечественные средства ПВО либо собираются их приобрести. Важным преимуществом российской АСУ, помимо характеристик скорости выдачи целеуказаний, Корнев назвал совместимость с образцами зарубежной военной техники.

«Однозначно можно сказать, что «Поляна-Д4М1» и другие российские системы управления войсками ПВО пригодятся армиям Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Прежде всего это Египет, Алжир, Турция, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай, Индия и Вьетнам. Думаю, что по соотношению цены и боевых возможностей партнёры РФ ничего лучше не найдут», — уверен Корнев.