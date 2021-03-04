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Раскрыл заговор: эксперт назвал возможную причину отставки сына Лукашенко

04 марта 2021, 16:10  •  26 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька не может доверять даже ближайшему окружению
Отставка Виктора Лукашенко с поста помощника президента Белоруссии вызвала волну слухов. Например, по мнению политолога Павла Усова, Александр Лукашенко снял отпрыска с высокой должности, потому что заподозрил его в коварстве.
Политэксперт предположил, что события могли развиваться по такому сценарию: желающие свергнуть Батьку стали науськивать Виктора против собственно отца. Мол, он может "спасти страну от сошедшего с ума Батьки".
По оценке Усова, в подходящей ситуации Лукашенко-младший вполне мог почувствовать политический аппетит и постараться реализовать собственные амбиции. В интервью Euroradio Live эксперт напомнил, что Виктор в некоторой степени контролировал силовой блок, а значит теоретически имел возможность внезапно "заменить" отца.
Ранее Павел Усов предполагал, что увольнение старшего сына с высокой должности с последующим назначением на пост президента Национального олимпийского комитета может также означать, что того вводят в публичную политику. Так что, по другой версии эксперта, эти перестановки могут быть частью одного из сценариев транзита власти, где Виктор рассматривается в качестве преемника, передает UDF.BY.
О том, что Виктор Лукашенко лишился высокого поста стало известно 1 марта. Отметим, что в то же время Лукашенко-младший получил от отца звание генерал-майор запаса.

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