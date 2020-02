«Раскрутка новой спирали спекуляций»: посольство РФ ответило на обвинения во «вмешательстве» в выборы в США

Москва не «вмешивается» во внутренние процессы других стран, заявили в посольстве России в США. Российские дипломаты констатировали, что миф о «российском вмешательстве» в американские выборы уже стал причиной беспрецедентной деградации двусторонних отношений. Накануне сенаторы-демократы призвали госсекретаря Майка Помпео и главу Минфина Стивена Мнучина ввести антироссийские санкции за РФ попытки вмешаться в избирательные процессы в США.

Посольство России в Соединённых Штатах Америки выразило глубокую озабоченность в связи с очередными обвинениями в мнимом «вмешательстве» РФ в предстоящие в 2020 году президентские выборы в США. По словам российских дипломатов, налицо «раскрутка новой спирали спекуляций».

«Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по «российской теме» становится плохой американской политической традицией», — говорится в заявлении.

В российском посольстве призвали американских политиков прекратить голословные обвинения в адрес Москвы, подчеркнув, что позиция государства в этом вопросе «проста и понятна» — «Российская Федерация не «вмешивается» во внутренние процессы других стран».

«Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений», — пояснили в российской дипмиссии.

Также дипломаты напомнили о том, что Россия и США несут особую ответственность «за международный мир и безопасность», являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН. В этой связи критически важен конструктивный и прагматичный диалог между странами. В посольстве РФ вновь подтвердили готовность к субстантивному обсуждению с Соединёнными Штатами тематики информационной безопасности и иных проблем.

Накануне лидер демократического меньшинства в сенате Конгресса США Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес и член сенатского комитета сената по банковским, жилищным и городским делам от Демпартии Шеррод Браун направили письмо на имя госсекретаря США Майка Помпео и главы американского казначейства Стивена Мнучина. В нём они призвали наложить санкции на Россию после появившихся данных разведки о том, что власти РФ продолжают осуществлять «широкомасштабное систематическое вмешательство» в избирательные процессы США, которые направлены на изменение результатов президентских выборов 2020 года.

«Мы настоятельно призываем вас, опираясь на озвученные выводы разведывательного сообщества, немедленно составить список и ввести санкции в отношении всех тех лиц, которых определили как ответственных за продолжающееся вмешательство в выборы, в частности это относится к президенту Путину, правительству Российской Федерации и любым российским субъектам, несущим за это, как установлено, прямую ответственность, а также к тем, кто действует от их имени или оказывает материальную или финансовую поддержку их усилиям», — говорится в послании членов Демократической партии.

При этом сенаторы-демократы заявили, что менее активные меры будут восприняты как отказ от обязательства защищать США и поддерживать прозрачность избирательного процесса.

«Мания преследования»

Как считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, американские политики одержимы темой России и её мнимого вмешательства в избирательные процессы.

«Есть такая болезнь, которая называется мания преследования. Мне кажется, что американское сообщество больно, у них мания преследования, и она касается России. Что делать с этим состоянием? Его лечить надо. Как-то по-другому охарактеризовать их действия очень сложно», — заявил сенатор в разговоре с RT.

В свою очередь, депутат Государственной Думы Руслан Бальбек указал, что демократы заранее расписываются в готовности к проигрышу на президентских выборах, обвиняя Россию.

«Как Россия вмешалась в американские выборы — до сих пор остаётся загадкой века, думаю, и для демократов тоже. Абсолютно не факт, что эта история чем-то поможет демократам на предстоящих выборах», — пояснил собеседник RT.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, ряд американских СМИ, в том числе информационное агентство The Associated Press и газеты The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на собственные «анонимные источники» вновь вернулись к теме «российского вмешательства». Согласно представленным сведениям, Москва якобы заинтересована в том, чтобы Дональд Трамп переизбрался на второй срок, а также предпринимает попытки помочь штабу сенатора-демократа от штата Вермонт Берни Сандерсу. Эта и другая информация о мифической российской кампании по вмешательству в американские избирательные процессы была озвучена представителями разведывательного сообщества Соединённых Штатов на закрытом брифинге в палате представителей Конгресса США, который прошёл 13 февраля.

В Кремле назвали подобные сообщения СМИ «параноидальными», подчеркнув, что они не имеют ничего общего с правдой. При этом в Белом доме выразили схожую позицию, охарактеризовав произошедшее как «ещё один пример охоты на ведьм». В свою очередь, Берни Сандерс посоветовал Москве «держаться подальше от американских выборов».

Дональд Трамп также сделал заявление по поводу российского «вмешательства».

«Сотрудники американской разведки завышают усилия России по оказанию помощи Трампу. Разведка якобы сказала сумасшедшему Берни (Сандерсу. — RT), что Россия рассчитывает на него, а не на меня. Это всё большая афера между разведкой и демократами. Они хотят выхода Сандерса из предвыборной кампании и ненавидят Трампа», — написал глава Белого дома в Twitter.