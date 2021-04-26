Раскрутившая "шпионский скандал" Чехия попала в ловушку. Москва ждёт объяснений

Раскрутившая "шпионский скандал" Чехия попала в ловушку, утянув за собой Украину и Болгарию. Все три страны обвиняются в нарушении международного права. И Москва ждёт объяснений от каждой из них.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикацию немецкого влиятельного издания Die Welt. В газетной статье говорится, что на взорванном в 2014 году чешском складе хранились противопехотные мины. Сотрудник дипведомства подчеркнула, что производство, хранение, использование и передача третьей стороне противопехотных мин запрещено международной конвенцией.

Кроме того, отмечает Захарова, вопросы возникают и к Украине с Болгарией. Согласно информации американского издания The New York Time, владельцем взорванного в Чехии склада был гражданин Болгарии, а Украина выступала в качестве потенциального получателя запрещённого оружия. Если эта информация верна, то Киев и София тоже нарушили указанную выше Конвенцию о запрете противопехотных мин (КЗПМ).

"Ожидаем от Чехии, Болгарии и Украины необходимых разъяснений относительно сообщений о хранении на складах в Врбетице противопехотных мин в обход КЗПМ", - цитирует Захарову пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Напомним, ранее власти Чехии обвинили спецслужбы России в том, что они якобы устроили взрыв на частном складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, который, как сообщают СМИ, принадлежал болгарскому торговцу оружием. В связи с этим Прага выслала из страны 18 русских дипломатов и призвала государства ЕС последовать её примеру. Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов.