«Раскручивание внешней угрозы»: как скандал вокруг Скрипалей помогает Лондону ужесточать законы в сфере безопасности

Правительство Великобритании намерено изменить законодательство в сфере обеспечения национальной безопасности. Как заявил глава британского МВД Саджид Джавид, ведомство готовит пакет законопроектов, предусматривающих введение понятия «иностранный агент», упрощение процедур задержания, обыска и высылки за пределы страны подозрительных лиц, а также возможный запрет на посещение британскими подданными ряда районов Сирии и африканских стран. Один из аргументов — история отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению экспертов, на почве «российской угрозы» в Великобритании разгорается настоящая истерия, которую Лондон будет использовать для борьбы с иностранными спецслужбами, а Тереза Мэй — для попыток компенсировать свой провал на политической арене.

Власти Соединённого Королевства изучают возможность введения новых мер для борьбы со шпионажем и государственной изменой. Об этом заявил глава британского МВД Саджид Джавид, выступая 20 мая в штаб-квартире лондонской полиции.

Одной из таких мер может стать введение в стране института «иностранных агентов» по примеру Соединённых Штатов. Кроме того, планируется привести в соответствие с текущими реалиями ту сферу законодательства, которая касается наказания за государственную измену. По словам Джавида, правительство начало готовить соответствующие поправки после прошлогоднего случая в Солсбери, когда неизвестным веществом были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британские власти почти сразу возложили ответственность за покушение на Россию, а в качестве исполнителей назвали Александра Петрова и Руслана Боширова. Британская сторона утверждает, что эти люди — не продавцы спортивного питания, как они рассказали о себе в интервью RT, а якобы кадровые офицеры российских спецслужб.

Новый законопроект, направленный на усиление национальной безопасности Великобритании, находится в стадии подготовки, а пока глава МВД раскрыл некоторые детали вносимых поправок. При этом Саджид Джавид пояснил, что Россия — не единственная угроза безопасности королевства.

Так, планируется пересмотреть само определение государственной измены, с тем чтобы это помогло противостоять враждебной активности других стран и устранить возможные пробелы в законодательстве.

Кроме того, в МВД готовят законопроект, который в случае принятия введёт также понятие «иностранный агент» по примеру Соединённых Штатов.

«В рамках данной работы будут рассматриваться такие вопросы, как потенциальное введение в той или иной форме регистрации иностранных агентов по примеру наших союзников и обновление законов о государственной тайне с учётом реалий XXI века», — заявил министр внутренних дел.

«Дьявол в деталях»

По словам заведующего сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константина Воронова, появление института иностранных агентов — калька с американской практики.

«Американцы начали эту деятельность, так что можно говорить об англосаксонской единой практике. Вопрос в том, насколько Европа пойдёт по этому пути. Великобритания, очевидно, уже пошла. Главное — применение. Дьявол в деталях, а детали — применение: насколько широко и прецедентно. В Великобритании прецедентное право. Поэтому практика будет развиваться всё шире, это только начало пути», — пояснил эксперт в интервью RT.

Заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков считает, что отчасти можно говорить об избыточности разрабатываемых Лондоном законов. И так во многих странах заподозренные в работе на иностранные разведки люди, даже дипломаты, высылаются.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид

Reuters

© Peter Nicholls

«Поэтому здесь не надо принимать какой-то специальный закон. Но если Великобритания действительно выйдет из ЕС, вопрос сотрудничества со службами безопасности европейских стран оказывается в подвешенном состоянии. Возможно, эти инициативы действительно предусмотрены в том числе и на этот случай», — предположил эксперт в интервью RT.

Ещё одним нововведением может стать запрет для британцев на посещение определённых районов Сирии и Африки — эта мера направлена против распространения террористической угрозы.

Как заявил глава МВД, силовые структуры должны обладать полномочиями, необходимыми для ответа на «существующие и изменяющиеся угрозы Соединённому Королевству как внутреннего, так и внешнего характера». Новые полномочия полиции должны «отвечать требованиям современности», считает Джавид.

«Правильная оценка положения и наличие соответствующих полномочий и ресурсов для противодействия враждебным государствам должны стать приоритетной задачей после брексита. В связи с этим сегодня я могу объявить о ведущейся подготовке законопроекта о шпионаже», — приводит заявление министра The Guardian.

Вероятно, в британском МВД прислушались к выводам местного экспертно-аналитического центра Policy Exchange, который ранее советовал властям страны принять такие законы для привлечения к ответственности британских подданных, замеченных в поддержке интересов иностранных государств. Эксперты центра также в качестве аргумента привели историю с отравлением в Солсбери и Эймсбери.

Накануне газета The Guardian сообщила со ссылкой на заявление британской полиции и неназванный источник о том, что Скотленд-Ярд до сих пор не может установить связь между покушением на Скрипалей и трагедией в другом городе — Эймсбери, несмотря на то что оба случая были ранее объединены в одно дело. Напомним, в Эймсбери летом прошлого года отравление неизвестным веществом получили двое британских подданных — Дон Стёрджесс и её друг Чарли Роули. Женщина впоследствии скончалась. Британские власти утверждают, что она стала жертвой боевого отравляющего вещества А-234, которое на Западе называют «Новичок».

Подготавливаемый МВД пакет поправок — не единственная законодательная инициатива такого рода, появившаяся за последнее время в Великобритании. В апреле в силу вступил закон «О борьбе с терроризмом и безопасности границ», который даёт новые полномочия сотрудникам погранслужбы. Так, теперь полиция или иммиграционные службы могут не только останавливать и допрашивать людей на границе, но и обыскивать их для того, чтобы узнать, причастны ли они к враждебной Великобритании деятельности.

Законопроект был внесён в британский парламент в июне прошлого года на фоне разворачивающегося вокруг отравления Скрипалей скандала. Силовые службы получили также право высылать сразу из пограничной зоны лиц, готовящих «враждебные действия» против королевства. Закон в числе прочего был разработан в связи с предполагаемой российской «атакой» на Скрипалей — об этом говорилось в пояснительной записке.

Место, где были найдены Сергей и Юлия Скрипаль.

Reuters

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Однако Россия — не единственная страна, которую Лондон считает потенциальным противником. В апреле текущего года стало известно о том, что британский кабмин работает над пакетом мер для сдерживания финансовых потоков из России и Китая, которые сейчас проникают в королевство благодаря лоббистам в британском парламенте.

Об этих намерениях правительства сообщила газета The Sunday Times. Уточнялось, что в планы властей также входит принятие специального закона о шпионаже — для борьбы с присутствием иностранных разведок в банковской системе и других коммерческих организациях. Так, предлагается упростить выдворение иностранных агентов из страны даже в том случае, если они находятся в Великобритании на законных основаниях.

По стопам Вашингтона

Комментируя инициативу правительства, замминистра внутренних дел Великобритании по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что принятие законотворческих инициатив позволит уберечь британскую демократию от гибридных угроз, добавив, что ранее в палате лордов было выявлено семь пэров, поддерживающих деловые связи с Россией.

По мнению экспертов, по мере того как Великобритания отдаляется от Евросоюза, Лондон всё больше сближается с Вашингтоном и перенимает часть тех практик, за которые ранее правозащитное сообщество критиковало американские власти. Для властей США поводом для ужесточения законодательства и введения системы тотальной слежки, о которой стало известно в результате разоблачений Эдварда Сноудена, стал теракт 11 сентября 2001 года. Тогда же распространение получила практика создания тайных тюрем ЦРУ, расположенных за пределами США, — это позволяло вывести заведения из-под американской юрисдикции и применять там пытки к заключённым.

База США Гуантаномо.

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Сейчас правительство Великобритании подвергается обвинениям со стороны правозащитников — из опубликованных документов британского Минобороны стало известно о разработке исключений, позволяющих британскому правительству обмениваться разведданными с другими странами даже в том случае, если это может грозить пытками для задержанных. Об этом сообщает The Times.

Королевский адвокат и бывший председатель Комитета адвокатов по защите прав человека Кирсти Браймлоу настаивает, что запрещение пыток «чётко прописано в законодательстве на международном и национальном уровнях», а опубликованный программный документ позволяет британским министрам нарушать закон.

Хотя, согласно этому документу, и предполагается, что Великобритания не станет делиться информацией в случае существования «серьёзной опасности» применения пыток, в нём также отмечается, что данное положение может не приниматься во внимание, «если министры согласятся с тем, что потенциальные выгоды оправдывают подобный риск и возможные правовые последствия».

Константин Воронов не исключает, что Лондон может тоже пойти сейчас по американскому пути и начнёт разрабатывать методы слежки за населением, а также как-то изменит свою позицию по допустимым методам допросов. По словам эксперта, новые законы о шпионаже и госизмене способны породить и новые методы ведения контрразведывательной деятельности.

«Это в конечном счёте может привести к случаям нарушения прав человека. История отравления в Солсбери используется властями на полную катушку. И ещё будет использоваться для борьбы с иностранными спецслужбами», — считает Воронов.

По мнению Леонида Полякова, нововведения британского МВД связаны с политической неуверенностью, которую ощущает сегодня правящая Консервативная партия. Материалы о «вмешательстве» Москвы во внутреннюю политику Соединённого Королевства не сходят со страниц СМИ. В этих условиях принятие мер по борьбе с «влиянием» — закономерный шаг для правящей партии, считает эксперт.