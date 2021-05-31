«Раскручивание масштабной кампании»: как Запад обвиняет Китай в «распространении» коронавируса

Более двухсот республиканцев в конгрессе призвали спикера палаты представителей Нэнси Пелоси расследовать происхождение нового коронавируса SARS-CoV-2. Конгрессмены также потребовали «призвать к ответственности Коммунистическую партию Китая», поскольку считают, что в пандемии виновен Пекин. Кроме того, ранее республиканцы и демократы разработали совместный законопроект, позволяющий американцам требовать от КНР компенсацию за гибель родственников из-за COVID-19. Антикитайскую риторику поддержали и в Соединённом Королевстве — ряд британских СМИ опубликовали гипотезы о якобы искусственном происхождении вируса. Эксперты считают, что Вашингтон и Лондон начали целенаправленную кампанию по демонизации Китая, используя пандемию в своих политических интересах.

Республиканцы в палате представителей конгресса США обратились к её спикеру Нэнси Пелоси с призывом провести расследование происхождения вируса SARS-CoV-2. Письмо, подписанное 209 конгрессменами, ранее опубликовал в Twitter заместитель лидера республиканского меньшинства в нижней палате конгресса Стивен Скэлис.

Республиканцы считают, что в распространении COVID-19 по планете виновен Пекин.

«Мы просим, чтобы вы поручили главам соответствующих комитетов немедленно присоединиться к требованиям республиканцев призвать к ответственности Коммунистическую партию Китая за её действия, которые привели к пандемии коронавируса в мире», — говорится в обращении.

По мнению конгрессменов, появляется «всё больше оснований полагать, что пандемия началась в китайской лаборатории и КПК (Коммунистическая партия Китая) это скрыла».

«Если это действительно так, КПК ответственна за смерть почти 600 тыс. американцев и ещё миллионов людей по всему миру», — уверены республиканцы.

Межпартийный консенсус

За начало расследования выступают и демократы. Ранее конгрессмены из обеих ведущих партий подготовили соответствующие законопроекты. Первый документ предусматривает создание двухпартийной комиссии для изучения истоков пандемии COVID-19 по аналогии с комиссией по расследованию теракта 11 сентября 2001 года. Авторами законопроекта стали пять демократов и пять республиканцев.

Заместитель лидера республиканского меньшинства в нижней палате конгресса Стив Скэлис

Reuters

© Stefani Reynolds

Впрочем, как констатируют политологи, американские парламентарии и без проведения расследования уже готовы назначить «виновника» пандемии. Авторы второго двухпартийного законопроекта предлагают наделить семьи жертв коронавируса правом подавать в суд на Китай и другие страны, которые намеренно ввели международное сообщество в заблуждение в связи с вирусной вспышкой.

«Как мы видели по ситуации с COVID-19, КПК сознательно и злонамеренно вводила в заблуждение весь мир о масштабах и распространении нового коронавируса», — заявил, комментируя инициативу, конгрессмен-республиканец от штата Пенсильвания, сопредседатель двухпартийной группы по решению проблем Брайан Фитцпатрик.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что американское разведсообщество рассматривает две основные версии происхождения вируса. Согласно одной, новая инфекция перекинулась на людей от диких животных, по другой — пандемия возникла в результате утечки из лаборатории в Ухани.

«На сегодняшний день разведсообщество США объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но пока не пришло к окончательному выводу по этому вопросу», — заявил президент.

Байден также рассказал, что попросил разведывательное сообщество нарастить усилия по сбору и анализу информации, которая может помочь сделать окончательный вывод, и доложить о результатах через 90 дней.

Британский фланг

Одновременно с этими заявлениями американских политиков британские СМИ опубликовали материалы с аналогичными обвинениями в адрес КНР. Так, газета The Sunday Times 30 мая со ссылкой на неназванные источники в разведке сообщила, что спецслужбы рассматривают версию об утечке из лаборатории Уханьского института вирусологии как вероятную.

Эту гипотезу, согласно которой утечка произошла из лаборатории, где проводятся исследования коронавирусов, полученных от летучих мышей (в том числе и одного, тесно связанного с SARS-CoV-2), западная разведка, в том числе британская, расценивала как маловероятную.

Однако теперь была проведена переоценка, и эту версию сочли «возможной», сообщили источники.

Reuters

© NEXU Science Communication

Ещё одно британское СМИ, газета Daily Mail, 29 мая опубликовала выводы двух исследователей — британского профессора Ангуса Далглиша и норвежского учёного, доктора Биргера Сёренсена, согласно которым вирус SARS-CoV-2 якобы имеет искусственное происхождение.

По мнению учёных, вирус был создан в лаборатории в Ухани. Причём китайские специалисты якобы намеренно наделили возбудитель повышенной вирулентностью, чтобы изучить потенциальное влияние коронавирусов на человека. Ранее аналогичная исследовательская программа была запрещена в США.

По данным опубликованного в Daily Mail исследования, китайские учёные якобы взяли «каркас» природного коронавируса, найденный у китайских пещерных летучих мышей, и присоединили к нему новый белок-«шип», тем самым превратив его в смертоносный и очень заразный SARS-CoV-2.

Исследователи, которые пришли к выводу, что у COVID-19 «нет достоверного природного предка», также считают, что китайские учёные «реконструировали» версии вируса, чтобы замести следы.

«Мы думаем, что некоторые вирусы были «реконструированы», — сказал Далглиш Daily Mail. — Они изменили вирус, а затем пытались сделать вид, что это произошло само собой много лет назад».

Волна обвинений и публикаций, посвящённых версиям о происхождении SARS-CoV-2, обеспокоила руководство ВОЗ. Выступая на брифинге 28 мая, директор программы организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что в последние дни в СМИ усилилось распространение сообщений с «ужасающе низким содержанием настоящих новостей, данных или нового материала», что он счёл тревожным.

«Однако мы бы хотели, чтобы все они (СМИ. — RT) по возможности отделяли политическую составляющую этого вопроса от науки. Весь этот процесс (расследования происхождения вируса. — RT) отравляется политикой», — добавил представитель ВОЗ.

Эксперты согласны с такой оценкой. С их точки зрения, политические спекуляции не только не помогут предотвратить пандемии в будущем, но и помешают этому.

«Привнесение политических обвинений только мешает расследованию, нагнетает истерию и ксенофобию в обществе. Такая риторика подогревает антикитайские настроения в западных странах и играет на руку тем политикам, которые выступают за жёсткий антикитайский курс», — пояснил в комментарии RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Уханьский институт вирусологии

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Похожей точки зрения придерживается замдиректора Института стратегических исследований и проблем РУДН Павел Фельдман.

«Сейчас наблюдается явное раскручивание масштабной кампании против Китая. Первым против Пекина выступил Трамп, демократы тогда посмеивались над его конспирологическими обвинениями. Однако сейчас администрация Байдена, а также Лондон явно продолжили эту линию. Эти обвинения стали частью большой политической игры на международной арене между основными центрами силы — Запад рассматривает Китай как вызов собственной цивилизации», — пояснил Фельдман в беседе с RT.

Антикитайская эстафета

Напомним, ранее в роли главного «обвинителя» Китая в связи с распространением коронавируса нового типа выступал предшественник Байдена на посту президента США Дональд Трамп.

Политик был настроен на конфронтацию с КНР с самого начала своего президентского срока. Ещё во время предвыборной кампании 2016-го политик обвинял азиатскую державу в том, что она намеренно манипулирует валютным курсом, чтобы не оставить США шансов в торговой сфере.

Дональд Трамп

© REUTERS / Erin Scott

Придя к власти, Трамп и вовсе развернул масштабную торговую войну с КНР, подняв ввозные пошлины на целый ряд китайских товаров. Пекин ответил симметрично, однако в январе 2020 года сторонам всё же удалось договориться о первой фазе торговой сделки.

Однако начавшаяся вскоре пандемия COVID-19 стала для администрации Трампа поводом для новых обвинений в адрес КНР и причиной нового витка напряжённости в двусторонних отношениях. Американский лидер утверждал, что ответственность за пандемию лежит именно на Китае, а SARS-CoV-2 упорно называл «китайским» вирусом.

Даже в своём выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп не избежал нападок на Китай. Политик рассказал о мерах, принятых в США для борьбы с пандемией, и заявил о необходимости «призвать к ответу страну, которая напустила эту чуму на весь мир, — Китай».

В ответ постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай отвергает все касающиеся коронавируса обвинения президента США в свой адрес.

По мнению Павла Фельдмана, в настоящий момент противостояние между КНР и коллективным Западом всё больше обостряется. Эксперт не исключил, что вскоре Лондон и Вашингтон напрямую могут обвинить Пекин в том, что тот якобы специально создал и выпустил коронавирус нового типа, чтобы ударить по западным экономикам, несмотря на абсурдность подобных тезисов.

«Сегодня Китай и США — крупные соперники на мировой арене, которые придерживаются разных ценностных и идеологических позиций. Это напоминает конкуренцию между двумя системами времён холодной войны — социалистической и либерально-рыночной. Хотя Китай адаптировался к этой рыночной модели, но на идеологическом уровне и уровне политической системы он остаётся типичной автократией, которая бросает вызов западным ценностям, поскольку доказывает свою эффективность», — пояснил Фельдман.

Андрей Сидоров также считает, что давление на Китай со стороны Запада будет расти, несмотря на то, что к власти в США пришли демократы.

«Прессинг Китая будет нарастать, потому что эта страна считается одним из главных противников США. Разговоры об искусственном происхождении вируса нужны, чтобы демонизировать Китай в глазах населения. На самом деле все страны, включая КНР, страдают от пандемии в равной мере. Но только Вашингтон и Лондон решили использовать ситуацию в политических интересах», — подытожил Сидоров.