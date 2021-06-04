«Раскручивание истерии»: почему в Пентагоне вновь заявили о проблемах в сфере гиперзвука

В Пентагоне сообщили, что Соединённые Штаты намерены в крайне сжатые сроки «довести до совершенства и представить решения» на основе гиперзвуковых технологий, однако такая работа сопряжена с рядом сложностей. Об этом заявил старший руководитель программ гиперзвукового оружия управления замминистра обороны США по научно-техническим разработкам Майк Уайт. По его словам, реализация американских гиперзвуковых проектов сопровождается технологическими и инженерно-техническими проблемами, в том числе «связанными с материалами и теплом». Эксперты отмечают, что Вашингтон в этой сфере действительно на несколько лет отстаёт от ближайших геополитических соперников — России и Китая. И в обозримой перспективе разрыв вряд ли будет преодолён, считают аналитики.

Соединённые Штаты идут к тому, чтобы в крайне сжатые сроки «довести до совершенства и представить решения» на основе гиперзвуковых технологий, однако процесс сопряжён с рядом проблем. Об этом заявил старший руководитель программ гиперзвукового оружия управления замминистра обороны США по научно-техническим разработкам Майк Уайт.

«Сейчас мы пытаемся разработать семейство систем, начальные прототипы и перейти к их развёртыванию на должном уровне. Больше всего проблем возникает в производстве, и обусловлены они главным образом длительным недостатком инвестирования в эту сферу. Сами понимаете, очень сложно поддерживать производственную базу, если в неё не вкладываются деньги», — сказал он во время видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Уайт уточнил, что речь идёт о технологических и инженерно-технических проблемах, включая вопросы, «связанные с материалами и теплом», которые «весьма непросты».

«По мере технологического развития возможности приборов обнаружения и тому подобное также станут сложной проблемой», — прогнозирует чиновник.

По его словам, также важно правильно выстроить «цепочку поставок».

«Мы можем произвести один экземпляр практически чего угодно, но смысл в том, чтобы иметь возможность поставить такое производство на поток и при этом обеспечить надёжность конечного продукта. Это та область, на которой нам нужно сосредоточить свои усилия, если мы хотим не только экспериментировать», — отметил представитель Пентагона.

Кроме того, он напомнил, что ранее после проведения экспериментов у США «не было работающей системы для принятия этих вещей на вооружение» и это было проблемой для Пентагона.

Также, по мнению Уайта, для успешной реализации гиперзвуковых проектов «принципиально важно» иметь возможность проводить достаточное количество запусков, а также «наращивать необходимую базу данных».

«Если инфраструктура позволяет проводить испытания лишь один-два раза в год и результаты неочевидны, то появляется риск потерять уверенность в проекте», — сказал Уайт.

Представитель Минобороны США назвал защиту от гиперзвукового оружия «очень сложной и комплексной задачей», для которой не существует «идеального решения».

«Это очень сложная задача, для которой потребуется, по сути, многоуровневая система из приборов обнаружения, исполнительных элементов, командования и управления», — пояснил Уайт.

Ранее, в феврале, он заявлял, что конкуренты Вашингтона, в частности Москва и Пекин, занимаются интенсивным развитием гиперзвуковых технологий и возможностей, а также ведут активные разработки в этой области и ставят на вооружение подобные системы.

Пентагон

Reuters

© Jason Reed

В Пентагоне отмечали, что в ответ на эти действия ведомство работает над созданием комплексной стратегии ускорения разработки и развёртывания наступательных гиперзвуковых систем, а также средств защиты против гиперзвукового оружия вероятного противника.

Стратегия состоит из трёх основных частей. Первая — это развёртывание к началу — середине 2020-х годов «наступательных гиперзвуковых систем для нанесения ударов с моря, воздуха и суши по хорошо защищённым и особо важным целям в условиях дефицита времени». Вторая — рассмотрение возможности ускорить разработку и внедрение в середине — конце 2020-х годов многоуровневой системы защиты от гиперзвуковых систем. Третий элемент стратегии «связан с многоразовыми гиперзвуковыми системами», его реализация запланирована на начало — середину 2030-х годов.

Сложности реализации

Напомним, в марте был опубликован доклад Счётной палаты, в котором говорится, что у США до сих пор нет достаточно развитых технологий, необходимых для создания гиперзвуковых вооружений, из-за чего проекты по их развёртыванию могут быть реализованы с опозданием.

«Программы, в рамках которых разработка начинается до полного освоения критически важных технологий, с большей вероятностью сталкиваются с такими проблемами, как увеличение расходов или перенос сроков, либо вообще не достигают поставленных целей», — констатировали в документе аналитики.

Специалисты ведомства уточнили, что подготовленный ими обзор «позволяет узнать о технических сложностях, возникающих при разработке прототипов систем гиперзвукового оружия».

В частности, речь идёт об «экстремальном тепловом воздействии», которое оказывается на гиперзвуковые ракеты во время полёта, а также о сложностях со сроками реализации проектов по производству «работоспособных систем гиперзвукового оружия». Так, в Счётной палате напомнили, что в рамках программы по разработке аэробаллистической гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A ARRW «были просрочены все четыре запланированных лётных испытания». Это произошло, поскольку программа Tactical Boost Glide («Тактический разгон — планирование»), «нацеленная на снижение рисков и поставляющая технологию планирования для ARRW, отстала от сроков почти на год».

При этом американские эксперты допустили и возможные проблемы в реализации программы Long Range Hypersonic Weapon (LRHW, гиперзвуковое оружие дальнего действия). Сообщается, что уже на момент постановки сроков её выполнения было очевидно, что «даже максимально оптимизированный подход не позволит выполнить поставленную задачу по достижению ограниченной работоспособности к 2023 финансовому году».

Гиперзвуковой парящий блок C-HGB

© General Atomics

В последующие пять лет Пентагон планирует провести 40 лётных испытаний, однако «единого коридора» для апробации оружия дальнего действия недостаточно, чтобы уложиться в этот срок.

«Если в ходе реализации программ не удастся провести запланированное количество испытаний, то придётся либо выходить на уровень операционной работоспособности с меньшим числом испытаний (и меньшим объёмом данных), либо перенести сроки со всеми временными и материальными последствиями», — говорится в документе.

«Отставание будет сохраняться»

Как отмечают специалисты, представители американского Минобороны открыто говорят о необходимости ускорить разработку гиперзвуковых технологий, поскольку США действительно «отстали по этому направлению» от конкурентов, в частности от России.

«В Пентагоне на многих уровнях неоднократно в этом сами признавались. Сейчас у США нет образцов развёрнутого гиперзвукового оружия, а у РФ есть. Это и система с боевым планирующим блоком для МБР «Авангард», и ракетный комплекс «Кинжал» с воздушным базированием. Кроме того, продвигаются испытания противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», которая также скоро будет принята на вооружение», — напомнил в беседе с RT военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, Пентагон изначально «неверно расставил приоритеты», длительное время не уделяя достаточного внимания сфере гиперзвука.

«Однако в последние годы Вашингтон осознал важность этого направления. До этого он концентрировался на технологиях и видах вооружений, главным образом необходимых для ведения противоповстанческой войны. В то же время Россия и Китай активно работали над гиперзвуковым оружием с начала 2000-х годов, пока американцы, по сути, теряли время», — пояснил он.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что Соединённые Штаты долгое время полагали, что российский ВПК фактически прекратил своё существование и уже не способен создать что-либо современное.

«Однако они не учли, что гиперзвуком РФ занималась долгое время. Кроме того, Россия всегда обладала передовыми технологиями в области сопротивления материалов. И эти наработки показали хорошие результаты применительно к гиперзвуку. Более того, российские специалисты смогли разработать технологию, позволяющую управлять боевым блоком. США ещё не решили эту задачу», — сказал аналитик в комментарии RT.

Он также отметил, что у американских разработчиков наблюдается и ряд других проблем, связанных с разработкой гиперзвука.

«Это сложности с созданием эффективного двигателя для подобных вооружений, материалов, способных выдерживать высочайшие температуры, передачей радиосигнала и получением информации от ракеты. Не ясна до конца ситуация и с таким параметром, как точность поражения», — констатировал Кнутов.

Как прогнозирует Василий Кашин, Соединённым Штатам придётся «потратить существенное время и деньги», чтобы ликвидировать отставание от России в сфере гиперзвука.

Военные США

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© Bryan Woolston

Однако даже если Вашингтон и достигнет того уровня, который есть сейчас у РФ по этому направлению, российские разработки за это время уйдут далеко вперёд, добавляет Юрий Кнутов.

«Учитывая, что Москва постоянно совершенствует существующие гиперзвуковые ракеты и создаёт новые, отставание Соединённых Штатов на пять лет с большой долей вероятности будет сохраняться и в дальнейшем», — говорит аналитик.

В частности, с точки зрения Кашина, в обозримом будущем Пентагон не сможет обогнать Россию по гиперзвуковым межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР) — создание новых образцов таких ракет в США «находится ещё в начальной фазе».

При этом, как считает Юрий Кнутов, очевидные успехи России и отставание Соединённых Штатов в сфере гиперзвука не говорят о том, что миру нужна новая гонка вооружений.

«Пентагону следовало бы отказаться от раскручивания истерии, которую он использует, чтобы выбить как можно больше денег из конгресса. Но, к сожалению, пока американская сторона не демонстрирует таких намерений», — заключил эксперт.