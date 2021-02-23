Раскроет ли Европарламент тайну секретных контрактов Big Pharma?

Главное – приватизация доходов и обобществление убытков

В Европе поднимается возмущение против закулисных контрактов руководства Евросоюза с производителями вакцин от коронавируса.

Несколько месяцев различные неправительственные организации, парламентарии и журналисты пытались получить информацию о переговорах между Европейской комиссией и корпорациями-производителями вакцин. «И натолкнулись на стену!» – пишет французская Le Monde. «Похоже, что законодательство Европейского союза о доступе к документам не применялось к переговорам о вакцине против COVID!» – цитирует газета Оливье Хёдемана, координатора Corporate Europe Observatory (CEO), неправительственной организации, которая изучает «влияние корпоративного лоббирования на формирование политики ЕС».

Эта НПО подала жалобу европейскому омбудсмену Эмили О'Рейли, и та 22 января начала расследование по поводу «невыполнения обязательства должным образом обрабатывать запросы на публичный доступ к документам».

Фото: REUTERS Yuki Iwamura

Усилия принесли некоторые плоды. 19 января был обнародован контракт с немецкой лабораторией, производящей вакцину Curevac. А десять дней спустя были рассекречены сделки англо-шведской компании AstraZeneca.

Однако главные пункты этих контрактов были закрашены в текстах документов, заявил председатель комитета Европейского парламента по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (ENVI) Паскаль Канфен. Он в октябре 2020 г. обратился к европейскому комиссару по вопросам здравоохранения Стелле Кириакиду с просьбой обнародовать «четыре элемента каждого контракта, заключенного с фармацевтической промышленностью: структура затрат и цена, место производства, режим интеллектуальной собственности, режим ответственности». Мы хотим, чтобы эти положения были известны всем, заявил Канфен.

Закрашенные параграфы контракта Астра-Зенека

Le Monde отмечает, что Еврокомиссия никак не отреагировала на то, что очевидно всем непредвзятым экспертам: «Научная зрелость вакцин не была решающим фактором в европейской стратегии предварительных закупок [вакцин]; могли иметь приоритет другие критерии, в частности экономические». Так, американские компании Moderna, Pfizer-BioNTech, а также Johnson & Johnson в ходе переговоров с Еврокомиссией «жёстко требовали освобождения их от ответственности в случаях негативных последствий вакцинирования», – рассказал высокопоставленный член Еврокомиссии.

Цена закупленных Евросоюзом вакцин остаётся засекреченной. «Хотя контракты, заключенные с Curevac, Sanofi/GSK и AstraZeneca, были опубликованы Европейской комиссией, параграфы, касающиеся цены одной дозы, тщательно скрывались. Только компьютерная ошибка позволила нескольким СМИ… получить доступ к конфиденциальной информации, содержащейся в контракте с AstraZeneca», – пишет издание.

К критике закулисных контрактов с корпорациями Big Pharma подключилась The New York Times: «Когда члены Европейского парламента сели, чтобы прочитать первый общедоступный контракт на закупку вакцин против коронавируса, они заметили, что чего-то не хватает… Цена за дозу? Закрашено. График развёртывания? Закрашено. Сумма аванса? Закрашено. И этот контракт между немецкой фармацевтической компанией CureVac и Европейским союзом считается одним из самых прозрачных в мире».

Журналистам The New York Times удалось узнать, что правительство США профинансировало разработку и производство вакцин всем американским фармацевтическим компаниям и, в частности, полностью оплатило разработку вакцин Moderna и Novavax. И хотя эти вакцины созданы на средства американских налогоплательщиков, «фармацевтические компании полностью владеют патентами». Это означает, что они «могут решать, как и где производить вакцины и сколько они будут стоить».

Несколько стран по инициативе Индии и Южной Африки обратились в ВОЗ с петицией об отказе фармацевтических корпораций от прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса, чтобы другие производители также могли начать производство этих вакцин. Однако идея почти обречена на провал из-за «сопротивления со стороны США и Европы, где производители лекарств говорят, что патенты и получаемая от них прибыль являются источником инноваций».

Это и требуется зафиксировать: в истории с «пандемией» прибыли для корпораций Big Pharma – на первом месте. Медицинские соображения, здоровье людей здесь ни при чём.

Секрет цены контрактов всячески оберегается. «Некоторые фармацевтические компании включили в свои контракты на поставку пункты, которые позволяют им приостанавливать поставки, если страны раскрывают цену», – пишет The News York Times.

В середине февраля 2021 года под давлением общественности руководство Евросоюза всё же обнародовало свои контракты с производителями вакцин. «Их них видно, как европейские власти прогнулись под требования фарминдустрии. В открытом доступе оказались три договора, – пишет французская L'Humanite. – Самые важные части текста были скрыты под предлогом защиты интересов лабораторий-монополистов. Из опубликованных контрактов вычеркнуты статьи, касающиеся приватизации доходов и обобществления убытков. Однако уже из имеющегося понятно: ответственность за побочные эффекты от вакцин ложится на государства-члены ЕС».

Из восьми контрактов на закупку вакцин, подписанных Евросоюзом с компаниями Big Pharma, официально доступны публике только три: СureVac, AstraZeneca, Sanofi-GSK. Брюссель обещает в скором времени представить четвёртый, заключённый с американской группой Johnson & Johnson. Moderna и Pfizer-BioNTech, производители двух основных и самых дорогих по сравнению с другими вакцин по-прежнему отказываются публиковать любую информацию об их договорённостях с Евросоюзом.

L'Humanite начала собственное расследование теневых контрактов. Один из главных фигурантов этих тайных сделок – Ричард Бергстрём, бывший руководитель «главного фармацевтического лобби Европы Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA)», в состав которой входят некоторые из крупнейших компаний отрасли, в том числе GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly и Johnson & Johnson.

«Бергстрём присутствовал на всех этапах переговоров. В журналах официальных встреч еврокомиссаров и членов их кабинетов… с весны 2020 года его представители 34 раза встречались в Брюсселе с руководителями на самом высоком уровне: 15 раз с комиссаром по здравоохранению Стеллой Кириакидес и 8 раз с еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном».

О сомнительной роли EFPIA и лично Бергстрёма в ситуации с вакцинированием в Европе сообщила британская The Guardian. Три года назад Евросоюз, по данным издания, обратился к крупнейшим фармацевтическим компаниям мира, входящим в частно-государственное партнёрство Innovative Medicines Initiative (IMI), с предложением начать разработку вакцин против патогенных организмов, в том числе коронавирусов, чтобы успеть их создать до начала эпидемических вспышек. Правление IMI, состоящее из должностных лиц Еврокомиссии и представителей EFPIA, отклонило эту инициативу.

В настоящее время 62 депутата Европарламента распространяют петицию с требованием дополнительной информации по всем вопросам, связанным с вакцинированием. Однако вряд ли зависящий от корпораций Big Pharma Евросоюз одержит верх над мировым фармацевтическим монстром. Да и так ли далеки друг от друга интересы евробюрократии и монополистов фарминдустрии?