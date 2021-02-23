Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился н...
"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева...
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
Главная / В мире

Раскроет ли Европарламент тайну секретных контрактов Big Pharma?

23 февраля 2021, 02:30  •  46 • В мире
Главное – приватизация доходов и обобществление убытков
В Европе поднимается возмущение против закулисных контрактов руководства Евросоюза с производителями вакцин от коронавируса.
Несколько месяцев различные неправительственные организации, парламентарии и журналисты пытались получить информацию о переговорах между Европейской комиссией и корпорациями-производителями вакцин. «И натолкнулись на стену!» – пишет французская Le Monde. «Похоже, что законодательство Европейского союза о доступе к документам не применялось к переговорам о вакцине против COVID!» – цитирует газета Оливье Хёдемана, координатора Corporate Europe Observatory (CEO), неправительственной организации, которая изучает «влияние корпоративного лоббирования на формирование политики ЕС».
Эта НПО подала жалобу европейскому омбудсмену Эмили О'Рейли, и та 22 января начала расследование по поводу «невыполнения обязательства должным образом обрабатывать запросы на публичный доступ к документам».
Фото: REUTERS Yuki Iwamura
Усилия принесли некоторые плоды. 19 января был обнародован контракт с немецкой лабораторией, производящей вакцину Curevac. А десять дней спустя были рассекречены сделки англо-шведской компании AstraZeneca.
Однако главные пункты этих контрактов были закрашены в текстах документов, заявил председатель комитета Европейского парламента по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (ENVI) Паскаль Канфен. Он в октябре 2020 г. обратился к европейскому комиссару по вопросам здравоохранения Стелле Кириакиду с просьбой обнародовать «четыре элемента каждого контракта, заключенного с фармацевтической промышленностью: структура затрат и цена, место производства, режим интеллектуальной собственности, режим ответственности». Мы хотим, чтобы эти положения были известны всем, заявил Канфен.
Закрашенные параграфы контракта Астра-Зенека
Le Monde отмечает, что Еврокомиссия никак не отреагировала на то, что очевидно всем непредвзятым экспертам: «Научная зрелость вакцин не была решающим фактором в европейской стратегии предварительных закупок [вакцин]; могли иметь приоритет другие критерии, в частности экономические». Так, американские компании Moderna, Pfizer-BioNTech, а также Johnson & Johnson в ходе переговоров с Еврокомиссией «жёстко требовали освобождения их от ответственности в случаях негативных последствий вакцинирования», – рассказал высокопоставленный член Еврокомиссии.
Цена закупленных Евросоюзом вакцин остаётся засекреченной. «Хотя контракты, заключенные с Curevac, Sanofi/GSK и AstraZeneca, были опубликованы Европейской комиссией, параграфы, касающиеся цены одной дозы, тщательно скрывались. Только компьютерная ошибка позволила нескольким СМИ… получить доступ к конфиденциальной информации, содержащейся в контракте с AstraZeneca», – пишет издание.
К критике закулисных контрактов с корпорациями Big Pharma подключилась The New York Times: «Когда члены Европейского парламента сели, чтобы прочитать первый общедоступный контракт на закупку вакцин против коронавируса, они заметили, что чего-то не хватает… Цена за дозу? Закрашено. График развёртывания? Закрашено. Сумма аванса? Закрашено. И этот контракт между немецкой фармацевтической компанией CureVac и Европейским союзом считается одним из самых прозрачных в мире».
Журналистам The New York Times удалось узнать, что правительство США профинансировало разработку и производство вакцин всем американским фармацевтическим компаниям и, в частности, полностью оплатило разработку вакцин Moderna и Novavax. И хотя эти вакцины созданы на средства американских налогоплательщиков, «фармацевтические компании полностью владеют патентами». Это означает, что они «могут решать, как и где производить вакцины и сколько они будут стоить».
Несколько стран по инициативе Индии и Южной Африки обратились в ВОЗ с петицией об отказе фармацевтических корпораций от прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса, чтобы другие производители также могли начать производство этих вакцин. Однако идея почти обречена на провал из-за «сопротивления со стороны США и Европы, где производители лекарств говорят, что патенты и получаемая от них прибыль являются источником инноваций».
Это и требуется зафиксировать: в истории с «пандемией» прибыли для корпораций Big Pharma – на первом месте. Медицинские соображения, здоровье людей здесь ни при чём.
Секрет цены контрактов всячески оберегается. «Некоторые фармацевтические компании включили в свои контракты на поставку пункты, которые позволяют им приостанавливать поставки, если страны раскрывают цену», – пишет The News York Times.
В середине февраля 2021 года под давлением общественности руководство Евросоюза всё же обнародовало свои контракты с производителями вакцин. «Их них видно, как европейские власти прогнулись под требования фарминдустрии. В открытом доступе оказались три договора, – пишет французская L'Humanite. – Самые важные части текста были скрыты под предлогом защиты интересов лабораторий-монополистов. Из опубликованных контрактов вычеркнуты статьи, касающиеся приватизации доходов и обобществления убытков. Однако уже из имеющегося понятно: ответственность за побочные эффекты от вакцин ложится на государства-члены ЕС».
Из восьми контрактов на закупку вакцин, подписанных Евросоюзом с компаниями Big Pharma, официально доступны публике только три: СureVac, AstraZeneca, Sanofi-GSK. Брюссель обещает в скором времени представить четвёртый, заключённый с американской группой Johnson & Johnson. Moderna и Pfizer-BioNTech, производители двух основных и самых дорогих по сравнению с другими вакцин по-прежнему отказываются публиковать любую информацию об их договорённостях с Евросоюзом.
L'Humanite начала собственное расследование теневых контрактов. Один из главных фигурантов этих тайных сделок – Ричард Бергстрём, бывший руководитель «главного фармацевтического лобби Европы Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA)», в состав которой входят некоторые из крупнейших компаний отрасли, в том числе GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly и Johnson & Johnson.
"Но идея неплохая": Зеленский опроверг строительство дамбы на Северо-Крымском канале
«Бергстрём присутствовал на всех этапах переговоров. В журналах официальных встреч еврокомиссаров и членов их кабинетов… с весны 2020 года его представители 34 раза встречались в Брюсселе с руководителями на самом высоком уровне: 15 раз с комиссаром по здравоохранению Стеллой Кириакидес и 8 раз с еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном».
О сомнительной роли EFPIA и лично Бергстрёма в ситуации с вакцинированием в Европе сообщила британская The Guardian. Три года назад Евросоюз, по данным издания, обратился к крупнейшим фармацевтическим компаниям мира, входящим в частно-государственное партнёрство Innovative Medicines Initiative (IMI), с предложением начать разработку вакцин против патогенных организмов, в том числе коронавирусов, чтобы успеть их создать до начала эпидемических вспышек. Правление IMI, состоящее из должностных лиц Еврокомиссии и представителей EFPIA, отклонило эту инициативу.
В настоящее время 62 депутата Европарламента распространяют петицию с требованием дополнительной информации по всем вопросам, связанным с вакцинированием. Однако вряд ли зависящий от корпораций Big Pharma Евросоюз одержит верх над мировым фармацевтическим монстром. Да и так ли далеки друг от друга интересы евробюрократии и монополистов фарминдустрии?
Заглавное фото: REUTERS/Dado Ruvic
Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
22 февраля 2021, 14:35
При русских они даже не будут сопротивляться: Озвучены шансы Украины в случае войны с РФ
22 февраля 2021, 20:05
Сценарий Киева раскрыт: Для Донбасса подготовили "плохой мир"
22 февраля 2021, 14:30
Заявка на строительство: что известно о запросе оператором «Северного потока — 2» разрешения на работу в водах Германии
22 февраля 2021, 14:35
"Но идея неплохая": Зеленский опроверг строительство дамбы на Северо-Крымском канале
22 февраля 2021, 22:45
«Главное — это совместная работа в реальном секторе экономики»: в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко
22 февраля 2021, 20:00
«Необоснованные пошлины»: в Пекине призвали США отказаться от антикитайских санкций
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 февраля 2021, 00:40
"Запійна маячня" одолела Украину. От врачей требуют лечить на "мове&qu...
23 февраля 2021, 00:40
«Украина не будет сопротивляться»: эксперт предположил исход войны с Росс...
23 февраля 2021, 00:35
«Давно предупреждали»: почему Украина и Польша призвали Байдена остановить «Северный ...
23 февраля 2021, 00:40
Обычаи и привычки отправлены на живодёрню. Журналист эмоционально оценил новые правил...
23 февраля 2021, 01:30
«Упущена возможность для переосмысления курса»: в МИД прокомментировали решение ЕС о ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2021, 20:15
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зеленского в Горловке
16 февраля 2021, 15:20
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным провалом
22 февраля 2021, 12:45
В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело
17 февраля 2021, 23:40
Президент Украины – метадоновый наркоман?
17 февраля 2021, 17:15
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии фронта
16 февраля 2021, 20:50
Лукашенко наказал Литву за антибелорусские санкции
22 февраля 2021, 09:05
Тайная миссия США с "Панцирем" провалилась: Русские оружейники переиграли американцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.