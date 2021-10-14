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Раскритиковавшего США морпеха отдали под трибунал

14 октября 2021, 22:40  •  91 • Политика
Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Подполковника будут судить
Недавно особо отчаянный и смелый подполковник морской пехоты Стюарт Шеллер рискнул нелестно отозваться о вашингтонской администрации. Он резко раскритиковал вывод американских войск с афганской территории. Для имеющего собственную позицию военнослужащего дело закончилось трибуналом.
Морпех записал скандальное видеообращение еще в августе. Профессиональному военному эксперту очень не понравилось, что власти его родного государства внезапно решили вывести войска из Афганистана и организовали это из рук вон плохо. Он посчитал уместным призвать командование к ответу, за что и поплатился.
Матерого вояку отдали под трибунал. Американца обвиняют в отсутствии пиетета к вышестоящим офицерам, попрании субординации, а также нарушении порядка при исполнении служебных обязанностей. По словам его адвоката Тима Парлатора, несчастный уже во всем раскаялся и признал себя виновным по некоторым обвинениям.
Шеллер собирается пойти на сделку со следствием и признать свою вину. Морпех надеется, что его сговорчивость позволит обойтись в этом щекотливом деле без тюремного заключения. 17 лет прослуживший на благо Америки подполковник даже надеется выбить себе увольнение на почетных условиях и сохранить свои военные преференции. Адвокат и вовсе рассчитывает, что дело удастся замять и отделаться выговором. Такую информацию публикует американская газета The Washington Post.
Тем временем, ситуация в афганском государстве обостряется. Недавно запрещенные в России талибы заявили, что готовы вторгнуться на территорию Таджикистана.

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