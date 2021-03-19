Раскритикованный за цензуру Twitter пересмотрит политику в отношении президентов

Раскритикованный за необоснованную цензуру Twitter намерен пересмотреть политику компании в отношении мировых лидеров. Об этом сообщили в администрации сервиса микроблогов.

Отмечается, что администрация Twitter "хочет понять" как поступать с мировыми лидерами, которые нарушают правила использования соцсети.

"Мы хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter", - заявили в администрации.

Отмечается, что этот вопрос в соцсети намерены решить с пользователями.

"Мы хотим услышать от общественности, считают ли они, что мировые лидеры должны подчиняться тем же правилам, что и другие пользователи Twitter", - заявили администраторы.

Также у пользователей намерены выяснить, какие меры необходимо применять в отношении "провинившегося" мирового лидера.

Напомним, после атаки на Капитолий ряд соцсетей, в том числе Twitter, заблокировали аккаунты тогда ещё действующего президента США Дональда Трампа. Позже Трамп поставил крест на Twitter. Он сказал, что Twitter "уже не тот", и припомнил, как ряд его твитов модераторы Сети помечали. "Всё, что я говорил, получало пометки. Это позор", - заметил Трамп.