Раскритикованная за стиль жена Зеленского получила себе три обложки модного журнала - фото

Жена президента Украины Владимира Зеленского была выбрана для трёх обложек украинской версии модного журнала Vogue. Супруга президента примерила на себя одежду и аксессуары модных домов Prada, Celine и Lemaire, а её рассказ о жизни в новом качестве превратили в широкоформатную журнальную историю.

Отмечается, что Елена Зеленская украсит собой не одну, а сразу три обложки модного журнала. На первой будет строгий официальный портрет первой леди, на второй она предстанет уже с семьёй, а на третьей будет в образе обычной женщины.

Для того чтобы пофотографировать жену Зеленского, был привлечен голландский фотограф Пол Белаарт. Ранее он работал с такими знаменитостями, как Даутцен Крус, Алессандра Амбросио и Кайли Миноуг.

"Фотосессия с участием международной съёмочной группы воплотилась в широкоформатную журнальную историю, в которой героиня (Елена Зеленская) рассказывает о жизни в новом статусе, о новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии", - говорится в сообщении пресс-службы журнала.

Напомним, что ранее первую леди Украины неоднократно критиковали за выбор образа, в котором она вышла в свет во время первого официального визита в Европу, а также за неудачный наряд для инаугурации нового императора Японии.

Фото: скриншот Instagram/vogue_ukraine