Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это было мошенничество": Трамп не стал смотреть трансляцию собственно...
В ответ на войну: Россия потребовала от британского МИДа объясниться за генерала...
"Момент исторический": русские вертолётчики взяли новую "высоту&q...
Для Путина сыграла первая скрипка Бразилии
Главная / Политика

Раскритикованная за стиль жена Зеленского получила себе три обложки модного журнала - фото

14 ноября 2019, 18:39  •  96 • Политика
Украинский Vogue показал съёмку с женой Зеленского. Фотосессия в итоге воплотилась в три обложки модного журнала. При этом ранее супругу президента Украины неоднократно ругали за стиль.
Жена президента Украины Владимира Зеленского была выбрана для трёх обложек украинской версии модного журнала Vogue. Супруга президента примерила на себя одежду и аксессуары модных домов Prada, Celine и Lemaire, а её рассказ о жизни в новом качестве превратили в широкоформатную журнальную историю.
Отмечается, что Елена Зеленская украсит собой не одну, а сразу три обложки модного журнала. На первой будет строгий официальный портрет первой леди, на второй она предстанет уже с семьёй, а на третьей будет в образе обычной женщины.
Для того чтобы пофотографировать жену Зеленского, был привлечен голландский фотограф Пол Белаарт. Ранее он работал с такими знаменитостями, как Даутцен Крус, Алессандра Амбросио и Кайли Миноуг.
"Фотосессия с участием международной съёмочной группы воплотилась в широкоформатную журнальную историю, в которой героиня (Елена Зеленская) рассказывает о жизни в новом статусе, о новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии", - говорится в сообщении пресс-службы журнала.
Напомним, что ранее первую леди Украины неоднократно критиковали за выбор образа, в котором она вышла в свет во время первого официального визита в Европу, а также за неудачный наряд для инаугурации нового императора Японии.
Фото: скриншот Instagram/vogue_ukraine

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
13 ноября 2019, 23:09
Путин прилетел в столицу Бразилии на саммит БРИКС
13 ноября 2019, 23:09
В России создана система по сбору данных об угрозах нацбезопасности
13 ноября 2019, 23:09
Песков заявил об отсутствии новых данных по теме осужденного Берга
13 ноября 2019, 19:54
Рыдая, кинулась в ноги - "я устала!": Инвалид умоляла Медведева о помощи в Алтайском крае
14 ноября 2019, 15:24
"А что, так можно было?": Организатора "убийства" Бабченко выпустили из тюрьмы по болезни
14 ноября 2019, 18:39
"Воды нет! Но вы держитесь!": В Рунете за Медведева додумали ответ пожаловавшейся женщине
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 ноября 2019, 02:24
"Я глава администрации, а ты шестёрка: В Псковской области займутся чиновником-е...
14 ноября 2019, 10:24
Эксперт оценил угрозы Киева насчет запуска поездов по Крымскому мосту
14 ноября 2019, 07:28
Соловьёв одним вопросом смог превратить подавшего в суд на него Геращенко в ПРЕДАТЕЛЯ...
14 ноября 2019, 02:24
"Уже не соскочим": На Украине ждут иностранного вторжения после решения рад...
14 ноября 2019, 02:24
"В Британии присел бы лет на 15": Экс-адвокат Фейгин публично призвал к уби...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2019, 16:54
Без лишнего шума: опубликованы первые фотографии замены "Руслану"
09 ноября 2019, 23:12
Будущее, которого не ждали. Место РФ в дивном новом мире. Михаил Делягин
10 ноября 2019, 03:54
"Жаль, мне не дали визу...": Жалобы японской туристки на всё русское ёмко оценила Наталья Поклонская
14 ноября 2019, 02:24
Коломойский в интервью New York Times : «Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны»
11 ноября 2019, 12:24
"Убралась бы туда, откуда приехала": На ярмарке в Закарпатье приезжая украинка устроила языковой скандал
10 ноября 2019, 10:24
"Всё враньё... Горбачёв ждал, кто победит": Последний Маршал СССР об измене экс-президента
08 ноября 2019, 12:54
"Мне кажется, что это кошмарный сон": Резидент Comedy Club с Украины пришёл в ужас от толп нацистов в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.