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Раскритикованная за стиль жена Зеленского получила себе три обложки модного журнала - фото
14 ноября 2019, 18:39 • 96 • Политика
Украинский Vogue показал съёмку с женой Зеленского. Фотосессия в итоге воплотилась в три обложки модного журнала. При этом ранее супругу президента Украины неоднократно ругали за стиль.
Жена президента Украины Владимира Зеленского была выбрана для трёх обложек украинской версии модного журнала Vogue. Супруга президента примерила на себя одежду и аксессуары модных домов Prada, Celine и Lemaire, а её рассказ о жизни в новом качестве превратили в широкоформатную журнальную историю.
Отмечается, что Елена Зеленская украсит собой не одну, а сразу три обложки модного журнала. На первой будет строгий официальный портрет первой леди, на второй она предстанет уже с семьёй, а на третьей будет в образе обычной женщины.
Для того чтобы пофотографировать жену Зеленского, был привлечен голландский фотограф Пол Белаарт. Ранее он работал с такими знаменитостями, как Даутцен Крус, Алессандра Амбросио и Кайли Миноуг.
Напомним, что ранее первую леди Украины неоднократно критиковали за выбор образа, в котором она вышла в свет во время первого официального визита в Европу, а также за неудачный наряд для инаугурации нового императора Японии.
Фото: скриншот Instagram/vogue_ukraine
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