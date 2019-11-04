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Раскритикованная ЕС за призыв снять санкции с России политик повторила его вновь. Теперь в письменном виде

04 ноября 2019, 05:39  •  137 • В мире
Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций. Как говорится в её статье для одного из норвежских изданий, за предыдущий аналогичный призыв на неё обрушился шквал критики.
Норвежский политик и глава губернского совета Финнмарка Рагнхильд Вассвик в своей статье для журнала iFinnmark вновь повторила призыв снять санкции с России. Она подчеркнула, что ранее публично высказывала эту точку зрения, однако на неё обрушился шквал критики.
Но сама автор недоумевает, почему Запад не может снять введённые ограничения.
Она подчеркнула, что если Норвегия считает Россию добропорядочным соседом, то никаким ограничениям места нет.
При этом, подчеркнула Вассвик, в результате введения санкций Россия только укрепила свою экономику. Фактически, судя по её изложению, желаемый европейцами результат так и не был достигнут.
"Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями", - цитируют слова представительницы Норвегии РИА Новости.
Вассвик уточнила, что санкции против России заметно бьют по норвежскому бизнесу, поскольку Москва заменяет их продукцию своей. По её мнению, ограничения лишь усилили российскую экономику, сделав её более конкурентоспособной.

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