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Раскритиковали не все: как Запад отреагировал на речь Путина в ООН
23 сентября 2020, 21:05 • 142 • Политика
СМИ оценили предложения РФ по бесплатной вакцине и тесному евразийскому сотрудничеству
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на 75-й сессии Генассамблее ООН затронул коронавирус, отмену санкций и запрет на размещение оружия в космическом пространстве. Тем не менее, некоторые западные медиа заявили о том, что надежность российской вакцины можно оспорить, а призывы к отказу от холодной войны вызывают сомнения.
Так, The Associated Press опубликовало статью, где говорится о том, что российская вакцина "Спутник V" прошла лишь ряд небольших исследований на ранних этапах, вызвав опасения со стороны специалистов. Журналисты заявляют, что вакцина все еще не готова для широкомасштабного использования. А заявление главы РФ породило ряд мемов о возможных побочных эффектах.
В CBS News решили обойтись без столь выраженной критики, однако заявили, что во время выступления Дональд Трамп упомянул о "жестокой битве" против "китайского вируса". Журналисты посчитали, что слова Трампа являются мощной атакой на КНР. В то же время российский лидер решил осудить возникшие в Совбезе разногласия.
СМИ привели заявления Путина о том, как важно помнить уроки истории и не трактовать самовольно итоги Второй мировой войны. Как отмечает источник, глава РФ назвал недопустимым совершение подобных преступлений перед теми, кто боролся с нацизмом – так можно разрушить основу послевоенного мира, что особенно опасно в условиях угрозы терроризма, организованной преступности и наркотрафика.
В Radio Free Europe / Radio Liberty отметили, что РФ всегда будет выступать на свободу и отказ от использования и создания химического и биологического оружия. В то же время журналисты упомянули, что глава РФ обратился к Вашингтону с упреком из-за отсутствия соответствующей реакции.
В The National Interest были настроены менее позитивно: СМИ заявили, что предложения Путина по созданию свободных от санкционных ограничений торговых коридоров и евразийское партнерство призваны для того, чтобы отвести России роль фактического лидера нового блока стран, не желающих выбирать между США и КНР.
Выступление главы РФ в ООН было показано в прошедший вторник, 22 сентября. Свои обращения к мировому сообществу лидеры государств записали заранее, отправив в Нью-Йорк.
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