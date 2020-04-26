Раскрась корону: Королева Испании стала героиней книжки-раскраски

Стилист Сара Уильямс выпустила необычную книгу, которая поможет развлечься на самоизоляции. Её читатели смогут примерить на себя роль именитого модельера и придумать наряды для королевы Летиции.

Сама книга называется "Раскрась корону", но в ней есть не только раскраски. Это настоящая фотоэнциклопедия самых разнообразных нарядов испанской королевы, в том числе знаменитое платье-колокольчик от Каролины Эррера, в котором монархиня появлялась на публике во время своей поездки в Перу два года назад.

Кроме того, в книге есть странички, посвящённые и другим королевским особам: Кейт Миддлтон, Меган Маркл, шведской королеве Виктории и, конечно, британской королеве Елизавете II. Всем им можно придумать наряды и собственноручно раскрасить их.

Кстати, общеизвестно, что британская королева всегда тщательно следит за своим внешним обликом - он в любых случаях безупречен. При этом каждый предмет туалета Её Величества имеет скрытый смысл. Это относится и к драгоценностям.

Так, во время обращения королевы к народу 5 апреля многие заметили, что Елизавета II впервые публично надела старинную брошь с бирюзой, которая принадлежала ещё её бабушке.

По словам экспертов, бирюза традиционно символизирует надежду, так что язык драгоценностей полностью повторяет слова королевы и усиливает их значение.