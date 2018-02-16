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Раскошелились на русофобию: стена, отделяющая Эстонию от России, подорожала в 2,5 раза

16 февраля 2018, 02:09  •  136 • Политика
Так как денег уже не хватает, кабинет министров Эстонии планирует просить финансовой помощи на окончание строительства у ЕС.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в этот четверг заявил о намерении продолжить постройку стены, отделяющей его страну от России, несмотря на серьезное увеличение трат на строительство - с 70 до 188 миллионов долларов, то есть примерно в 2,5 раза.
"Граница Эстонии должна быть защищенной, ухоженной и охраняемой, несмотря на ошибки первоначального прогноза расходов. Обеспечение безопасности всегда было государственным приоритетом, где нельзя идти на уступки", - уверен политик.
Изначальный проект был принят в 2014 году, однако после проведения серьезного аудита в начале 2018 года оценка стоимости реализации проекта была увеличена до 188 миллионов долларов. Однако итоговая цена может быть еще выше - выяснится это уже ближе к концу строительства.
Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт предполагал, что такая большая разница вызвана неверной оценкой в процессе составления изначального проекта.
Кабинет министров Эстонии планирует просить денег на окончание строительства у ЕС.

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