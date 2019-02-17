«Раскольники будут активизироваться повсеместно»: как сторонники новой церкви Украины захватывают храмы УПЦ

На Украине сторонники новой церкви захватили несколько храмов канонической УПЦ. Кроме того, нападению подверглась церковь в Кривом Роге: вандалы подожгли здание и исписали стены нацистскими лозунгами. В УПЦ опасаются, что в ближайшее время будут захвачены ещё как минимум два храма в одной из областей страны. После выборов случаи присвоения приходов только участятся, полагают эксперты. По их мнению, в дальнейшем храмы смогут отнимать с помощью «голосований».

Сторонники новой церкви Украины захватили и осквернили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

«15 февраля, в праздник Сретения, после пяти часов вечера сторонники ПЦУ в присутствии полиции срезали болгаркой замки и захватили храм религиозной общины УПЦ в селе Озеряны Луцкого района», — заявили в канонической УПЦ.

После проникновения в церковь сторонники ПЦУ провели в храме «ревизию», в том числе в алтаре. Отмечается, что они пришли в храм в селе Озеряны не впервые, но до этого у них не было намерений срезать замки.

Формальным поводом для силового проникновения в церковь сторонники ПЦУ назвали то обстоятельство, что местный священник якобы не даёт им ключи от храма. На сайте УПЦ говорится, что в момент срезания замков на месте присутствовали полицейские, однако вмешиваться они не стали.

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Накануне стало известно о захвате ещё одного храма в Волынской области. Об этом сообщил протоиерей Олег Точинский. По его словам, представители ПЦУ проникли в церковь в селе Пески Гороховского района.

«Бал Сатаны в Песках. Сейчас в селе Пески Гороховского района сторонники ПЦУ срезают замки с дверей местного Свято-Георгиевского храма. Активно, по словам присутствующих на месте событий, снова работает тот самый командир местной части МЧС Иван Пашнюк, который резал бензопилой замки в храме города Берестечко», — написал священнослужитель на своей странице в Facebook.

Кроме того, в Днепропетровской области над старым храмом города Кривой Рог был совершён акт вандализма. Неизвестные лица бросили в дверь церкви бутылку с зажигательной смесью, а также исписали стены символикой, имеющей отношение к ультраправым движениям. По факту поджога было возбуждено уголовное дело.

УПЦ ожидает захвата ещё двух храмов в Волынской области. Об этом 17 февраля заявили в информационно-просветительском отделе канонической церкви.

«Ожидается, что 17 февраля в соседнем селе Жидичин также состоятся очередные «сборы за переход», в результате чего ещё одним объектом рейдерской атаки может стать жидичинский Свято-Николаевский храм УПЦ. Также в епархии есть информация, что рейдеров интересует храм УПЦ в селе Клепачив, который пока остается незахваченным», — заявили в УПЦ.

Не исключено, что в дальнейшем храмы УПЦ будут отнимать «с помощью голосований», предположил в беседе с RT доктор исторических наук профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

«В основном так и происходит. Это позволяет повышать статистику, отчитываться и так далее. Люди после этого вынуждены искать себе новые помещения, но они не сдаются», — рассказывает эксперт.

По мнению Силантьева, захватчики рано или поздно придут в каждую общину и каждый монастырь. Эксперт отметил, что пока речь идёт о небольших храмах.

«Пока крупные монастыри ещё не захватывают. Пик обострения будет именно с их захватом. Пока на Украине такая власть, будет проблематично помешать такому ходу дел. Есть надежда, что поднимут восстание, и ситуация изменится», — заключил эксперт.

Переходные процессы

Напомним, на территории Украины действует новая религиозная структура — Православная церковь Украины (ПЦУ). Эта организация появилась в ходе так называемого объединительного собора, который состоялся в Киеве 15 декабря 2018 года. В нём приняли участие президент Украины Пётр Порошенко, а также представители раскольнических православных церквей страны.

Позднее, 6 января 2019 года, константинопольский патриарх Варфоломей вручил новой религиозной структуре томос об автокефалии. Новую церковь не признали Русская, Сербская, Польская и Антиохийская церкви.

Несколько недель спустя, 26 января, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти Украины не станут ускорять процесс перехода храмов в новое церковное объединение.

«И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего, — нет. Всему своё время, и не надо это ускорять. Мы дали возможность всем сделать свой выбор», — сказал украинский лидер в эфире передачи «Рождественские встречи» на телеканале «Украина».

Тем не менее за расколом церкви последовал захват ряда храмов на территории Украины. Были анонсированы и другие изменения. В частности, руководитель новой церкви Украины допустил вероятность пересмотра требований к внешнему виду верующих. По его словам, переступающий порог храма человек не должен «чувствовать преград, которые иногда ставит старшее поколение».

«Например, что женщинам обязательно нужно быть в платке и иметь определённый вид. Мы должны стать ближе к людям. Конечно, мы чтим эти традиции, мы не будем их нарушать. Но я стою на позиции, чтобы мы не чинили препятствий людям, которые впервые переступают порог храма. Мы должны быть открытыми и принять человека в том виде, в котором он приходит», — приводит слова Епифания «Укринформ».

Переходные процессы на Украине будут идти по нарастающей. Такую точку зрения в беседе с RT высказал профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета доктор церковной истории Владислав Петрушко.

«Почувствовав поддержку власти, раскольники теперь будут активизироваться повсеместно, особенно на западе Украины. Сейчас даже соображения предвыборной борьбы никого не сдерживают», — сказал эксперт.

По его мнению, после выборов может произойти ещё большая активизация процесса, особенно в части захвата храмов.

«Летом легче проводить подобные захваты и акции, имитации сельских сходов, которые выдают за собрание общины», — сказал Петрушко.

В свою очередь, российская сторона пытается привлечь внимание Запада к проблеме верующих на Украине. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

«Европейский суд по правам человека не заинтересован в том, чтобы эта проблематика (нарушения прав верующих. — RT) как-то обсуждалась, потому что сейчас на Западе Россия представляется в качестве антигероя, а Украина — в качестве героя», — цитирует РИА Новости митрополита.