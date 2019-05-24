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Раскольник Филарет нашел изъян в уставе ПЦУ
24 мая 2019, 18:54 • 34 • В мире
Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, отказался подписать устав ПЦУ. Как заявил предстоятель псевдоправославной структуры Епифаний (Думенко), Филарет оказался единственным, кто отказался подписать устав.
В рядах украинских раскольников зреет раскол: ранее "почетный лжепатриарх" Филарет заявил о том, что он недоволен содержанием томоса об автокефалии, ставящим так называемую ПЦУ в зависимость перед Константинополем. Теперь он выступил против устава ПЦУ.
Как заявил глава ПЦУ Епифаний (Думенко), Филарет был единственным, кто не согласился подписать устав, которым планируют руководствоваться в раскольнической организации.
Он отметил, что члены "синода" пытались убедить Филарета, что юридически и фактически его раскольнической структуры уже не существует, но тот остался при своем мнении.
При этом сам Епифаний утверждает, что в их организации нет раскола. На сегодня он созвал "синод" ПЦУ, передает РИА Новости.
Напомним, Русская Православная Церковь сняла с Филарета сан в 1992 году после того, как он заявил о создании "Украинской православной церкви Киевского патриархата". Через пять лет его предали анафеме.
Однако в октябре минувшего года синод Константинопольского патриархата заявил о якобы "восстановлении" его в церковном общении, несмотря на протесты многих Поместных Церквей.
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