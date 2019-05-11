«Раскольнические тенденции»: почему объединение украинской церкви до сих пор не завершено

Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) не ликвидирована, заявил её предстоятель Филарет. УПЦ КП должна была прекратить своё существование, войдя в состав «единой» неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), которую возглавил митрополит Епифаний. При этом Филарет является «почётным патриархом» и «духовным наставником» ПЦУ. По мнению экспертов, Филарет ожидал получить больше контроля над новой религиозной структурой и теперь пытается восстановить свои позиции.

Внутри ПЦУ «появляются новые раскольнические тенденции», ставшие следствием антиканонического вмешательства Константинопольского патриархата в религиозную жизнь страны. Об этом заявили в беседе с RT в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московской патриархата.

«С древних пор и до наших дней любое раскольническое движение характеризуется непрерывным появлением новых групп и враждой между ними. Это правило подтверждается на примере того, что сейчас происходит внутри раскольнического альянса (ПЦУ и УПЦ КП. — RT), до последнего времени пытавшегося продемонстрировать своё единство в ПЦУ», — сообщили RT в Синодальном отделе.

9 мая предстоятель УПЦ КП Филарет (Михаил Денисенко) в интервью телеканалу ТСН заявил, что не намерен распускать религиозную организацию в угоду «автокефальной» ПЦУ.

«Правда в том, что Киевский патриархат не ликвидирован. Это (создание ПЦУ. — RT) хотят подать как то, что он (Киевский патриархат) ликвидирован. Но ликвидировать его может тот, кто его создал», — сказал Филарет.

В свою очередь, руководитель ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко) в интервью ТСН заявил о недопустимости возвращения Украины в «прошлое» — к ситуации до предоставления автокефалии.

«Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве... Потому что в будущем мы должны ещё многое сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое, то автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию», — пояснил Епифаний.

«Отступные» для Филарета

ПЦУ была учреждена по итогам «объединительного собора», который состоялся в Киеве 15 декабря 2018 года. Её созданию предшествовало снятие анафемы с Филарета. Позднее Константинопольский патриархат предоставил «церкви Украины» автокефалию.

В РПЦ заявили, что данное решение не обладает канонической силой и легитимизовало «раскол, который существовал более четверти века». В ответ на действия Константинополя РПЦ разорвала с ним отношения.

Главой «автокефальной» ПЦУ был выбран на тот момент 39-летний уроженец Одесской области Епифаний. Одновременно он получил сан митрополита Киевского и всея Украины. Филарет (сейчас ему 90 лет. — RT), по словам Епифания, стал «духовным наставником» и «почётным патриархом» новой религиозной организации.

Глава ПЦУ Епифаний (Думенко)

Reuters

Как пояснил RT украинский политолог Владимир Скачко, за должность предстоятеля ПЦУ разгорелась серьёзная политическая борьба. Несмотря на преклонный возраст, возглавить «автокефальную церковь» намеревался Филарет. Однако против его кандидатуры выступили президент Украины Пётр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей.

«Фигура Денисенко вызывала раздражение как у главы государства, так и у Фанара (место, где расположена резиденция константинопольского патриарха. — RT). Филарет проявил себя как властолюбивый, алчный и высокомерный человек. Он абсолютно неуправляемый и много раз это доказывал. Однако Порошенко и Варфоломей не могли не считаться с его влиянием. Так на «небосклоне» появился Епифаний. Это был своего рода компромисс», — пояснил Скачко.

По словам эксперта, в виде «отступных» Константинополь снял с Филарета анафему, предоставил ему руководство Киевской епархией и отвёл роль «духовного отца» ПЦУ. Номинально Денисенко получил право участвовать в строительстве «единой церкви», но в реальности был лишён соответствующих полномочий.

Как полагает Скачко, Константинополь, Киев и Вашингтон, поддержавшие создание ПЦУ, рассчитывают, что после завершения формирования «автокефальной церкви» Филарет будет окончательно исключён из религиозной жизни Украины.

ПЦУ создаётся на основе УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). По этой причине на «объединительном соборе» Денисенко подписал документ о самороспуске раскольнического Киевского патриархата.

На текущий момент отсутствует актуальная информация о результатах строительства «единой церкви». Например, нет точных данных о количестве приходов в её структуре. В украинских СМИ можно встретить сведения о сотнях храмов. В феврале Порошенко говорил, что ПЦУ включает 320 приходов. Согласно прошлогодней статистике Минкультуры Украины, в пользовании УПЦ МП находилось 11,3 тыс. приходов, Киевского патриархата — 3,7 тыс., УАПЦ — 868.

«Мертворождённая идея»

Как сообщает ТСН, Филарет собирается восстановить утерянные позиции Киевского патриархата. В частности, в ближайшее время он проведёт «братскую беседу» с архиереями ПЦУ, чтобы обсудить перспективы восстановления церкви. При этом Епифаний не получил приглашения на эту встречу.

Филарет неоднократно выражал недовольство уменьшением влияния Киевского патриархата. В конце апреля в интервью «Радио Свобода»* он заявил, что пока не наступило время для объединения всего «украинского православия в одну церковь». Однако этот момент, как считает Денисенко, наступит с «признанием Киевского патриархата».

Глава УПЦ КП Филарет

Reuters

© Gleb Garanich

«ПЦУ официально признана Вселенским (Константинопольским) патриархом. Но на Украине существует Киевский патриархат. Мы не удовлетворены статусом митрополии... Но верим, что придёт время, когда всё православие признает украинскую церковь не митрополией, а патриархатом», — сказал он.

Как отметил в беседе с RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, заявления Филарета и Епифания свидетельствуют о том, что между ними произошёл серьёзный конфликт. По мнению эксперта, высока вероятность, что «два раскольника» не поделили полномочия и собственность.

«Филарет широко известен алчностью и неуступчивостью. Правда, я не думаю, что Епифаний отличается каким-то добродетелями. Например, он считает, что украинцы должны гордиться, когда их называют бандеровцами. Яблоко от яблони падает недалеко. Оба стремятся сосредоточить в своих руках максимальный объём власти и подмять под себя приходы», — сообщил Коктыш.

Эксперт считает, что фигуру Епифания «создал» Филарет. Однако с назначением на должность главы ПЦУ и получением сана митрополита Киевского и всея Украины Думенко стал действовать более независимо, что в конечном итоге вызвало недовольство Денисенко.

«Филарет рассчитывал, что статус «почётного патриарха» позволит ему осуществлять правление ПЦУ, но, видимо, он не учёл амбиции молодого Епифания, которого поддерживает Фанар. Именно через него Константинополь планирует управлять новой церковью», — сказал Коктыш.

Собеседник RT считает, что конфликт между Епифанием и Филаретом знаменует собой грядущий крах «раскольнической инициативы» по созданию ПЦУ. Появление «автокефальной церкви» не поддержал народ, поэтому верующие Украины не заметят её возможной ликвидации, убеждён Коктыш.

«Предоставление автокефалии было мертворождённой идеей, которая преследовала цель углубить раскол среди верующих Украины и в мировом православии. Но сегодня глубокие разногласия и неразрешимые противоречия раздирают самих раскольников. Вполне вероятно, что в итоге ПЦУ исчезнет либо превратится в малозначимую религиозную организацию», — подытожил эксперт.

* «Радио Свобода» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.