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Расколбас
13 августа 2018, 16:09 • 58 • Карикатуры
В Госдуме предложили переименовывать мясную продукцию, которая содержит менее 50% мяса. Так, вместо "колбасы" такой продукт стоит называть "имитацией колбасного изделия", считает Виталий Милонов.
© Виталий Подвицкий
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