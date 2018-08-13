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Расколбас

13 августа 2018, 16:09  •  58 • Карикатуры

В Госдуме предложили переименовывать мясную продукцию, которая содержит менее 50% мяса. Так, вместо "колбасы" такой продукт стоит называть "имитацией колбасного изделия", считает Виталий Милонов.

© Виталий Подвицкий

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