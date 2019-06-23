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Раскол за гранью абсурда: Филарет просит Авакова защитить его от церковного рейдерства

23 июня 2019, 18:39  •  143 • В России

Предводитель вроде как распущенного, а теперь воскресшего «Киевского патриархата» Филарет (Денисенко) продолжает добивать так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ): шестимесячное детище Петра Порошенко и Константинопольского Патриарха Варфоломея, похоже, уже при смерти.

20 июня Филарет объявил о восстановлении своего «Киевского патриархата» (УПЦ КП), на базе которого формировалась ПЦУ. Из нее к нему перебежали двое архиереев, а также были избраны два епископа УПЦ КП - архимандрит Андрей Маруцак и иеромонах Илья Зеленский. Фамилия последнего явно помогает в карьере. Из иеромонаха - сразу прыжком в епископы. А дарованный Константинополем томос Филарет больше не признает - мол, был обманут.

Сторонники по-прежнему не признанного никем в православном мире главы ПЦУ Епифания (Думенко) попытались списать этот шабаш на старческий маразм 90-летнего Денисенко, перебежчиков Маруцака и Зеленского отстранили от служения и заодно ответили захватом храма УПЦ КП в Ровно.

После такого Филарет стал искать помощи уже у министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

- Обращаюсь к вам, Арсен Борисович, как к министру внутренних дел Украины с просьбой защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство, - гласит воззвание «почетного патриарха Украины» (так он именуется в ПЦУ).

Арсен Борисович пока на жалобу не отреагировал. По крайней мере, публично.

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

«Раскол порождает только раскол»

- Разъединившаяся через полгода после своего основания новая "церковь" лучше всего иллюстрирует глубину провала попыток единоличного руководства сложным организмом под названием мировое православие и изначальную ложность избранного Фанаром пути "уврачевания" раскола, итогом движения по которому, повторюсь, стало лишь умножение раскола, - написал в своем канале официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда. - Итогом управлявшегося Фанаром процесса объединения двух украинских неканонических группировок стало их умножение. Вместо двух стало три. Раскол порождает только раскол, о чем и Фанар, и украинские раскольники были не раз предупреждены.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Роман Силантьев, религиовед:

«Возмездие наступило удивительно быстро»

- Смешно на все это смотреть, поскольку сам Филарет совсем недавно активно занимался рейдерством в отношении Украинской православной церкви. Возмездие наступило удивительно быстро.

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