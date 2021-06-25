Раскол в рядах «Восточного партнёрства»

Грузия, Молдавия и Украина представили Брюсселю новый формат сотрудничества

Министры иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины совершили свой первый совместный официальный визит в Брюссель в новом формате под названием «Ассоциированное трио», созданном в середине мая текущего года с целью «усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС».

Давид Залкалиани, Аурелиу Чокой и Дмитрий Кулеба встретились в Брюсселе с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем, изложив ему новый принцип (который сами и придумали) дифференциации в дальнейшем развитии проекта «Восточное партнёрство».

Дело в том, что Украина, Грузия и Молдавия считают себя вполне «зрелыми в своих европейских устремлениях» и не сомневаются в том, что уже сегодня готовы «к следующему уровню ассоциации», которая и приведёт Киев, Тбилиси и Кишинёв к европейской мечте.

А объединившись, три страны смогут намного эффективнее проводить «европейские реформы» и внедрять стандарты ЕС, уверяли три министра Жозепа Борреля. Таким образом, в рядах «Восточного партнёрства» выделяется группа стран, которые на шаг (или даже два или три?) ближе к заветной цели по сравнению с остальными – Арменией, Азербайджаном и Белоруссией, которые не ставят своей самой главной целью евроинтеграцию.

В Брюсселе, судя по всему, идея понравилась.

«Я поприветствовал более тесную координацию между Грузией, Молдовой и Украиной, а также их запрос на усиленное сотрудничество с Евросоюзом. Чрезвычайно важным аспектом «Восточного партнёрства» является развитие связей не только между ЕС и нашими странами-партнёрами, но также и между ними. Евросоюзу следует гордиться тем, что наши партнёры хотят становиться ближе к нам, к ЕС, и даже вступить в него», – рассказал Боррель после встречи с трио министров.

И напомнил, что в ближайшее время Еврокомиссия завершит работу над новыми целями для «Восточного партнёрства», которые будут представлены на декабрьском саммите.

При этом Боррель подчеркнул, что «Ассоциированное трио» остаётся частью «Восточного партнёрства», усилив проект.

Но в целом Брюссель согласился на такое разделение в рядах «Восточного партнёрства».

«Мы готовы развивать в дальнейшем наши отношения с партнёрами на основе принципов инклюзивности и дифференциации», – констатировал Жозеп Боррель.

Закончился брюссельский вояж министров тем, что они обратились к Европе с просьбой «разработать механизм передачи вакцины ЕС для стран «Восточного партнёрства» по тому же принципу, что недавно применялся к странам Западных Балкан». Что интересно