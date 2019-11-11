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Раскол в мировом Православии игнорируется: Глава Фонда единства православных народов опубликовал открытое письмо

11 ноября 2019, 22:09  •  79 • Политика
Глава Фонда единства православных народов Валерий Алексеев опубликовал открытое письмо, где обратился к руководству Межпарламентской Ассамблеи Православия, подчеркнув, что раскол в мировом Православии игнорируется.
Глава Фонда единства православных народов Валерий Алексеев опубликовал открытое письмо, где обратился к руководству Межпарламентской Ассамблеи Православия, подчеркнув, что раскол в мировом Православии игнорируется.
Президент Международного общественного фонда единства православных народов (МОФЕПН), советник Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) профессор Валерий Алексеев в открытом письма высказал позицию о кризисе Межпарламентской Ассамблеи Православия. Своё заявление Алексеев адресовал руководству МАП, членам секретариата и участникам заседания, которое состоится в период с 13 по 15 ноября этого года.
Профессор Алексеев надеется, что МАП поднимет вопрос трагического раскола в мировом Православии как можно более широко. Говоря о расколе, глава Фонда единства православных народов имеет в виду признание рядом греческих Поместных Церквей украинской раскольнической организации "ПЦУ":
"В настоящее время прекращено литургическое общение с духовенством Константинопольской и Элладской Православных Церквей православных верующих, пребывающих в канонической юрисдикции Московского Патриархата в таких странах, как Белоруссия, Молдова, Украина, Литва, Казахстан, Узбекистан и других, составляющих миллионы граждан, чей голос должен быть услышан политиками, представляющими свой народ в национальных парламентах. И этот голос избирателей, обеспокоенных расколом в Православии, должен быть услышан в МАП, в Афинах, где находится штаб-квартира Ассамблеи".
По мнению Валерия Алексеева, во многом из-за того, что ранее эта проблема "заметалась под ковёр", последовали дальнейшие трагические события: от решения по украинским раскольникам до некрасивого инцидента в Тбилиси, где президенту МАП угрожала опасность со стороны грузинских радикалов.
"Это тревожный звонок, и он должен быть услышан всеми членами Ассамблеи, чтобы серьезно изменить к лучшему деятельность всей организации", - подчёркивает в своём заявлении профессор Алексеев.

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