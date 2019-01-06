«Раскол узаконен и углублён»: как православный мир отреагировал на автокефалию новой религиозной структуры на Украине

Вселенский патриархат, предоставляя томос о независимости новой религиозной структуре на Украине, изолирует себя от других поместных церквей. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Против решения константинопольского патриарха Варфоломея уже выступили Польская, Сербская и Антиохийская церкви, отметив, что подобные действия только усугубляют раскол на Украине.

Предоставив томос о независимости новой православной церкви на Украине, Константинопольский патриархат изолирует себя от других поместных церквей. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что новую религиозную структуру на Украине не поддержали Сербская, Польская и Антиохийская церкви. Кроме того, ни один из предстоятелей поместных церквей не поздравил главу так называемой Автокефальной поместной православной церкви Украины митрополита Епифания.

«Это вполне предсказуемый результат внешней церковной политики, которая действует по личным представлениям патриарха (Константинополя. — RT) Варфоломея руками митрополита (Константинопольского патриархата. — RT) Эммануила и других. Эту команду отличают невероятный цинизм и презрение ко всему, что находится вне влияния Стамбула», — подчеркнул Легойда.

Так, патриарх Сербский Ириней уже заявил, что предоставление автокефалии новой церкви на Украине стало политическим решением Варфоломея и может быть продиктовано сговором Константинополя с «другими силами этого мира».

«Желание части мировых сил заключается в том, чтобы с захватом Украины подобраться к России и иметь лучший надзор за этой страной. Патриарх Константинопольский, не советуясь ни с кем и, вероятно, находясь в сговоре с какими-то другими силами этого мира, попытался решить этот вопрос — и, как мы видим, вопрос решён самым катастрофическим образом, когда новый раскол на Украине будет узаконен и углублён», — цитирует ТАСС патриарха Иринея.

Он отметил, что вопрос о состоянии православной церкви на Украине следовало решать при участии всех поместных церквей. С аналогичным предложением ранее выступал и глава Польской православной церкви митрополит Савва. Своё отношение к созданию новой церовной структуры на Украине он выразил в письме предстоятелю канонической Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

«Так называемый объединительный собор, который состоялся 15 декабря 2018 в Киеве, не устранил проблему, но, наоборот, усилил её, привнося в жизнь общества болезненные явления не только церковные, но и социально-политические», — приводит его слова сайт УПЦ МП.

Митрополит Савва также обратился к патриарху Варфоломею с призывом организовать собор по вопросу об украинской церкви с участием всех глав поместных церквей.

«Ваше решение о церкви на Украине требует всеправославного обсуждения. Поэтому я в очередной раз обращаюсь к вам с просьбой обдумать решение о собрании предстоятелей поместных церквей… Мы хотим видеть, что ваши действия объединяют православие, а не разделяют его», — заключил митрополит Савва.

С критикой предоставления автокефалии выступил и патриарх Антиохийский Иоанн. Отвечая на письмо патриарха Варфоломея, он также отметил, что в Константинополе не учли мнения остальных поместных церквей.

«Мы желаем видеть единство православного мира укрепляемым и сплачиваемым, — приводит его слова портал УПЦ МП. — Из вашего письма представляется, что Вы решили продолжить процесс дарования автокефалии… Поэтому мы призываем вас не принимать никаких решений, за которыми не стоит консенсус автокефальных православных церквей. Ибо неразумно прекращать раскол ценой единства православного мира».

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Помимо Константинополя, ни одна из поместных церквей не выступила с поддержкой новой украинской церкви. В Грузинской православной церкви заявили, что пока не будут озвучивать свою позицию.

«Члены синода (ГПЦ. — RT) ознакомятся с текстом томоса, изучат документ, и потом будет сделано соответствующее заявление», — сказал ТАСС патриарший местоблюститель Католикоса — Патриарха всея Грузии Илии митрополит Сенакской и Чхороцкуйской епархии Шо Муджури.

«Трагический день в истории вселенского православия»

Напомним, 5 января в храме Святого Георгия в Стамбуле Константинополь подписал томос о предоставления автокефалии новой украинской церкви.

«Этим подписанным патриаршим и синодальным томосом мы признаём и провозглашаем установленную в граница территории Украины Автокефальную церковь нашей духовной дочкой и призываем все святые православные церкви признать её как сестру и вспоминать под именем «Святейшая Церковь Украины»», — говорится в тексте документа.

Этот день в РПЦ назвали трагическим для мирового православия. Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что решение нанесло ущерб единству всей церкви.

«Сегодня трагический день в истории вселенского православия. Поступками патриарха Варфоломея, теперь уже на деле вступившего в молитвенное и каноническое общение с лицом, не имеющим законного рукоположения, нанесён тяжкий ущерб православному единству», — сказал он РИА Новости.

Предоставление томоса новой украинской церкви стало результатом «вельможной глупости» Киева, считает глава украинской партии «Наши», депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Когда давно забывший о нормальных человеческих чувствах, одержимый властью и жадностью чиновник фотографируется с коммерческим духовенством, назначая праздники и «исторические события», никакой благодати в этом нет», — написал он в Facebook.

Само создание новой церкви и предоставление ей независимости было направлено на повышение рейтинга действующего главы государства Петра Порошенко перед выборами президента Украины в марте 2019 года, убеждён президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Порошенко продавливал это решение. Он считал, что это может помочь ему выиграть выборы. Утопающий пытается ухватиться за соломинку. В результате его позиции только ослабели, потому что его критикуют все. Раскол на Украине только усугубился, а он потерял голоса значительной части прихожан УПЦ, которые раньше могли бы за него проголосовать», — сказал он в беседе с RT.