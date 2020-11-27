«Раскол станет ещё глубже»: что стоит за словами Трампа о готовности уступить Белый дом Байдену

Дональд Трамп заявил, что готов покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за Джо Байдена. При этом политик продолжает говорить о массовых фальсификациях во время голосования и подчеркнул, что не намерен прекращать борьбу. По мнению экспертов, заявления о фальсификациях не повлияют на исход голосования, и таким образом Трамп консолидирует своих сторонников, надеясь взять реванш на президентских выборах 2024 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов покинуть Белый дом, если 14 декабря коллегия выборщиков проголосует за его соперника на выборах — Джо Байдена.

«Конечно, я покину (это здание. — RT). Конечно, и вы это знаете», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Однако политик считает, что «между сегодняшним днём и 20 января (день инаугурации президента США. — RT) произойдёт многое».

«Выявлены массовые фальсификации. Мы будто страна третьего мира», — заявил Трамп.

Президентские выборы в США

Reuters

© Shannon Stapleton

«Время работает против нас, а всё остальное — на нашей стороне. Факты на нашей стороне. Произошло масштабное мошенничество. В нашей стране такого не должно было произойти», — уверен Трамп.

Напомним, 24 ноября глава Белого дома рекомендовал Управлению общих служб США начать процесс передачи власти команде Джо Байдена. Об этом решении Трамп написал в своём Twitter.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

Одновременно политик поблагодарил главу управления Эмили Мёрфи за «непоколебимую преданность» и верность стране.

Ранее сообщалось, что глава Управления общих служб отказывалась признавать победу Байдена на президентских выборах. А, поскольку ведомство обеспечивает деятельность агентств и служб федерального правительства, без его одобрения не мог начаться процесс передачи полномочий команде избранного лидера.

Вместе с тем, Трамп отказался признать своё политическое поражение и заявил о продолжении борьбы.

«Наше дело УВЕРЕННО живёт, мы продолжим бороться и, уверен, мы победим!», — подчеркнул он.

«Использование специфических технологий»

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчёт голосов затянулся, поскольку многие избиратели голосовали досрочно или по почте. К 7 ноября СМИ назвали победителем кандидата от Демпартии Джо Байдена — он набрал более 270 необходимых для выигрыша голосов коллегии выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп отказался признать своё поражение и заявил о готовности бороться за победу в судах, оспаривая результаты голосования.

Однако пока команде Трампа не удалось достичь значительных успехов в этой борьбе. Так, окружной суд Пенсильвании отклонил иск предвыборного штата республиканца, в котором говорилось о массовых нарушениях, связанных с учётом присланных по почте бюллетеней.

Джо Байден (в центре)

Reuters

© Jim Bourg

В свою очередь, эксперты сомневаются, что Трамп сможет представить веские доказательства фальсификаций выборов. Такое мнение высказал в беседе с RT директор Института США и Канады Валерий Гарбузов.

«У Трампа нет доказательств фальсификаций выборов, которые могли бы убедить суды. По большому счёту, у него есть только голословные утверждения, что демократы якобы украли «почтовые» голоса», — отметил эксперт.

По мнению Гарбузова, Трамп неизбежно покинет Белый дом.

«14 декабря соберётся коллегия выборщиков, протокол их голосования станет документальным свидетельством результатов выборов. Точка будет поставлена в начале января, когда сенат объявит итоги выборов и победителя», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Использование специфических технологий на выборах и фальсификации — разные вещи. Демократы действительно использовали технологии, которые с точки зрения этики можно осудить. В частности, они призывали голосовать по почте, создавали льготные условия для тех, кто голосует именно таким способом. Это нехорошо, но это не означает, что они нарушили закон. Однако Трамп не может смириться и делает вид, что не понимает этого», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Война взаимных обвинений

Напомним, сомнения в том, что Трамп добровольно покинет Овальный кабинет в случае поражения на президентских выборах, начали звучать в США ещё летом. В июне об этом заявил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Он даже предположил, что выдворять Трампа из Белого дома придётся военным.

Американские военнослужащие

Reuters

© Jonathan Drake

«Я абсолютно убеждён, что (в случае победы кандидата от демократов. — RT) военные оперативно выведут его (Трампа. — RT) из Белого дома... Наибольшее беспокойство у меня вызывает то, что президент попытается украсть эти выборы. Мы говорим о человеке, который назвал голосование по почте мошенничеством», — заявил Байден в эфире программы The Daily Show.

Слухи о возможном отказе Трампа отдать власть в случае поражения на выборах оказались столь популярными, что в августе главе Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марку Милли пришлось даже направить в конгресс специальное письмо — ранее конгрессмены от Демократический партии задали ему вопрос о возможности вмешательства военных в президентские выборы.

«В случае споров относительно какого-либо аспекта выборов, их, согласно законодательству, должны урегулировать американские суды и конгресс США, а не вооружённые силы. Я не вижу в этом процессе никакой роли для ВС США», — заявил Милли.

Тема передачи власти в случае поражения Трампа на выборах поднималась и позднее. В сентябре журналисты спросили главу Белого дома, гарантирует ли он мирную передачу полномочий, если победу одержит Байден. Трамп тогда уклонился от ответа, в очередной раз раскритиковав голосование по почте.

«Мы увидим, что произойдёт. Вы знаете, что я много жаловался на голосование по почте, и это катастрофа… Мы избавимся от бюллетеней, и тогда получится очень мирная… откровенно говоря, передачи не будет. Дальше будет продолжение», — сказал Трамп.

Месть и консолидация сторонников

По мнению Владимира Брутера, Трамп продолжает говорить о борьбе, чтобы не признавать публично своё поражение.

«Вероятно, Трамп считает, что унизит себя, признав поражение. Поэтому он не говорит о нём прямо, уходит от ответов. Трамп взвинчивает настроения в среде своих сторонников заявлениями о мошенничестве, а демократы вносят сумятицу обвинениями в том, что он якобы не оставит власть. Американское общество и так расколото, а теперь этот раскол, скорее всего, станет ещё глубже», — отметил эксперт.

Конгресс

Reuters

© Sarah Silbiger

Похожую точку зрения высказал и Валерий Гарбузов. По мнению эксперта, Трамп намеренно будоражит свой электорат заявлениями о мошенничестве демократов. С одной стороны, политик таким образом мстит своим политическим противникам, с другой — пытается консолидировать собственных сторонников, считает эксперт.

«Это способ манипулирования массовым сознанием. Люди, которые не разбираются в политической кухне, искренне верят, что Трамп может остаться. Подозреваю, что, когда Байден поселится в Белом доме, Трамп ещё четыре года будет писать в Twitter и говорить в интервью о том, что демократы украли у него победу. Такими обвинениями он закладывает мину под будущую демократическую администрацию в надежде взять реванш на следующих выборах», — подытожил Валерий Гарбузов.