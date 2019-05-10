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Раскол среди раскольников: Филарет поссорился с Епифанием и возрождает Киевский патриархат

10 мая 2019, 14:54  •  196 • В России

Томос о создании новой автокефальной православной церкви на Украине, выписанный в Стамбуле патриархом Варфоломеем, с которым наперевес шагал на проигранные выборы президента занимающий (пока еще) пост главы государства Петр Порошенко, может стать причиной нового раскола страны. Мало того, что он объединил раскольничьи конфессиональные структуры УПЦ КП и УАПЦ и стал еще одной раскольничьей церковной организацией, до сих пор не признанной в мире ни одной из поместных православных церквей, кроме так называемого Константинопольского патриархата, так теперь и главы УПЦ КП и ПЦУ/СЦУ раскольники Филарет (в миру – Денисенко) и Епифаний (в миру – Думенко) перессорились между собой.

Филарет/Денисенко согласился на то, чтобы главой новой структуры стал один из его «птенцов», явно рассчитывая фактически руководить новой структурой, оставаясь в тени, но Епифаний/Думенко на такое оказался не согласен. И недавно Филарет в интервью журналистам заявил, что Киевский патриархат продолжает существовать. И это, несмотря на то, что 15 декабря прошлого года, перед заседанием так называемого Объединительного собора сам Филарет лично подписал распоряжение о роспуске УПЦ КП ради вхождения возглавляемой им раскольничьей конфессии в состав новой церкви, которую до сих пор именуют то Православной церковью Украины (ПЦУ), то Святейшей (как в документах из Стамбула) церковью Украины (СЦУ).

Мало того, что в предвыборный период Порошенко было совсем не до церковных разборок, и государство не стало всей своей мощью на приходы канонической УПЦ, возглавляемой митрополитом Онуфрием с целью перевести большинство их в лоно новой раскольничьей секты (в результате из чуть ли не 12 тысяч приходов к Думенко переметнулись лишь немногим более 500), так теперь еще и главы расколов демонстрируют публичное «фи» друг другу.

В канун 14-го мая, особой даты, отмечаемой УПЦ КП, Филарет разослал епископам СЦУ приглашения на «братскую беседу». Украинские СМИ пишут, что речь на встрече пойдет о «восстановлении Киевского патриархата». Характерно, что главу ПЦУ, самого Епифания/Думенко Филарет/Денисенко на эту встречу не пригласил. Еще более интересно, что приглашения были заполнены и рассылались на официальных бланках как бы уже несуществующего Киевского патриархата.

Епифания такой «движ» Филарета очень тревожит.

- Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата, - заявил он, признав наличие личного конфликта с Филаретом: с момента образования новой «церкви» они ни разу не провели ни одной службы вместе.

«Братство кольца» распалось, когда исполнило свою миссию. «Братство томоса» может прекратить свое существование, осознав, что миссия, возложенная на него Варфоломеем и Порошенко, оказалась невыполнима. В таком случае, «Властелин кольца» Саурон, тьфу, то есть, томоса Варфоломей, может и отозвать документ, дезавуировав его, если сценарий с «возвращением в состояние» до 11 октября 2018-го будет реализован. И что тогда прикажете делать всему этому сборищу непризнанных церковном миром раскольников? Разбредаться, возвращаясь в старые секты? А тем, кто перекинулся из канонической церкви в раскол?

Одним словом, как много-много лет тому назад пророчески высказал великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин: «Не гонялся бы ты поп за дешевизною!» А уж по отношению к кому он это сказал, Порошенко ли, Филарету, Епифанию или Варфоломею, решайте сами.

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