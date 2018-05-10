Раскол из-за России в Германии становится глубже

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Опасения Spiegel (S) имеют под собой веские основания. Новый глава МИД ФРГ в отличие от своих предшественников довольно жестко высказывается о России и ее политике. В Берлине надеются найти ту счастливую золотую середину, которая все же позволит сохранить то, что осталось от особых отношений с Москвой.

Как ни странно это звучит, но Вторая мировая война, считает S, не отдалила, а напротив – еще больше сблизила немцев и русских. Ни в одной другой западной стране не встретили с таким энтузиазмом приход к власти Михаила Горбачева, и ни в одной другой стране Запада не найти такого сильного разочарования, когда разрыв между двумя странами в последние годы начал расширяться.

Возможно, это отчасти объясняет отношение нового министра иностранных дел ФРГ Хайке Мааса к России, которую он совсем недавно в интервью S назвал «все более враждебной». В отличие от предшественника – Зигмара Габриэля Маас отвергает возможность не только снятия, но даже ослабления санкций против Москвы и считает отношения между двумя странами испорченными и не подлежащими «ремонту». События в Сирии, считает главный немецкий дипломат, требуют усиления давления Запада на Россию.

Слова в Берлине подкрепляются конкретными делами. Впервые после войны Германия выслала российских дипломатов по подозрению не в шпионаже, обычной причине для высылки дипломатов, а в попытке отравления в Британии отца и дочери Скрипалей.

В последние годы ФРГ вводила санкции против Москвы, наращивала военные расходы и, как член НАТО, размещала своих военных в странах Балтии. Все это, считают в Берлине, составные части политики сдерживания России, которая тем не менее не отвергает диалог с Москвой.

Несмотря на то, что, по словам нового посла России в ФРГ Сергея Нечаева, отношения между Москвой и Берлином сейчас хуже, чем во времена холодной войны, сторонников их восстановления в Германии немало. К примеру, даже в рядах христианских демократов Ангелы Меркель, критикующих политику России, хватает тех, кто недоволен чересчур жесткими, по их мнению, высказываниями Хайке Мааса.

Отношение к России в ФРГ сильно отличается по географическому признаку: на востоке, где четверть века назад находилась социалистическая ГДР, к русским относятся намного лучше, чем в западных землях. Согласно исследованию Körber Foundation, 30% немцев, живущих на западе страны, считают Россию «чужой». На востоке таких 12%.

Различия четко видны и по политическому признаку. Для политических партий вопрос отношений с Москвой сейчас является одним из главных. В лагере жестких критиков канцлер Меркель, большая часть Христианско-демократического союза (CDU), Зеленые, Хайке Маас и вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц, кстати, оба социал-демократа. Среди известных политиков еще можно привести и лидера свободных демократов Кристиана Линднера.

В лагере сторонников скорейшего восстановления былых «особых» отношений большинство социал-демократов (SDP), например, президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и Зигмар Габриэль. К сторонникам России относится и подавляющее большинство главных союзников Ангелы Меркель по правящей коалиции – членов Христианско-социального союза Баварии (CSU), включая их лидера Хорста Зеехофера. Они выступают за диалог, отмену санкций и возврат России в G7.

Ультралевые из Левой партии и ультраправые из «Альтернативы для Германии» (AfD) одобряют практически все действия Москвы и ее политику как на международной арене, так и внутри страны.

Сторонники первого лагеря требуют жесткого диалога в отношениях с Москвой и уверены, что русские понимают только язык силы, а второго - называют их «поджигателями войны».

Что касается позиции официального Берлина, то здесь, за исключением, конечно, канцлера, главная роль отводится главе внешнеполитического ведомства. У Мааса, как и у его предшественников, непростая задача: с одной стороны, следует поддерживать преемственность курса во внешней политике, с другой, очень хочется оставить в истории свой след. Однако в этом новый глава МИД ФРГ, который, кстати, относится к левому крылу социал-демократов, похоже, ошибся. Как пишет S, даже те, кто горячо поддерживал кандидатуру Хайке Мааса на этот пост, сейчас выражают недовольство его излишней жесткостью. Критически относятся к нему даже в правительстве. Дело дошло до того, что Меркель и ее помощники обращались к руководству социал-демократов и просили разъяснить, чего добивается новый министр иностранных дел? Как выясняется сейчас, кстати, он не проконсультировался с товарищами по партии, прежде чем менять вектор политики по отношению к России. На последнем заседании исполкома партии в адрес отсутствовавшего Мааса было высказано много критических замечаний. Вопрос будет рассматриваться на следующем заседании, на котором должен будет присутствовать «виновник торжества».

С другой стороны, новый лидер партии – Андреа Налес и заместитель канцлера Олаф Шольц поддерживают Хайке Мааса. Считается, что с ними он свою позицию по отношению к Москве согласовал.

Согласно опросу социологической компании Forsa 94% немцев считают, что Германии важно иметь с Россией хорошие отношения. Две трети опрошенных (68%) отвергают ужесточение позиции Берлина в этих отношениях. Среди социал-демократов таких еще больше – 81%.

В CDU подавляющее большинство членов партии поддерживают жесткую позицию своего лидера по отношению к Москве. Если в SPD считают основой политики партии в отношении России Остполитик Вилли Брандта, направленную на сотрудничество с СССР; то в CDU считают главным союз с Западом, взятый на вооружение первым послевоенным канцлером – Конрадом Аденауэром.

Конечно, очень большой составляющей в отношениях между Берлином и Москвой является экономика. Ни для кого не секрет, что российский газ, к примеру, обеспечивает потребности ФРГ в голубом топливе на треть.

В 2017 г. экспорт из Германии в Россию вырос на 20%. Немецкие компании вновь начали инвестировать средства в российскую экономику. Поэтому немецкий бизнес, причем, бизнес всех уровней негативно относится к антироссийским санкциям как к американским, так и к европейским. Из-за американских санкций против России пострадали ок. 60 компаний, в основном из энергетического сектора.

Конечно, есть немало сторонников ужесточения позиции в отношении России и в экономике. Особенно сильно разделил немцев на два противоположных лагеря газопровод «Северный поток 2». Этот проект сулит немцам большие экономические выгоды. Не удивительно, что он стал своего рода символом в отношениях между Москвой и Берлином.

Ангела Меркель долгое время относилась к строительству газопровода чисто с экономической точки зрения и защищала его не только дома, но и в Брюсселе. Однако этой весной после переговоров с Петром Порошенко она неожиданно заявила, что проект возможен лишь в том случае, если российский газ по-прежнему будет идти через Украину. Алексей Миллер буквально на следующий день публично пообещал это в Twitter.

Те, кто считает, что Россия хочет восстановить СССР, разрушить ЕС, наводнить Европу беженцами и расколоть Запад при помощи пропаганды, видят дальнейшее развитие отношений Германии и России в конфронтации. Однако они забывают, что всякий раз, когда Россия становилась на агрессивную позицию, она делала в целях самообороны, потому что Запад окружал ее со всех сторон. Руководство РФ во главе с Владимиром Путиным считает, что все средства хороши для прорыва такого окружения. Путин не хочет восстанавливать Советский Союз, пишет Spiegel. Он хочет, чтобы Запад уважал интересы России и чтобы Россию вновь признали великой державой и глобальным игроком. А еще российский президент хочет, чтобы Запад не вмешивался во внутренние дела России и чтобы НАТО перестала расширяться на восток.

Для Берлина, считает S, будет разумно как минимум помнить об интересах России и признавать их. Судьба Украины показывает всю бесперспективность давления. Настаивать на соблюдении западных принципов и правил в отношениях с Россией, когда речь идет об ее безопасности, бесполезно. Берлину следует придерживаться в отношениях с Москвой реальной политики. Это, например, значит не просто говорить о диалоге, а проводить его на практике. Первым шагом на этом пути Spiegel предлагает восстановление консультаций наподобие тех, что Берлин, например, ведет с Китаем. Это поможет преодолеть дефицит доверия в отношениях между ФРГ и РФ и постепенно вернуть их в прежнее русло.

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