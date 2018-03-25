Раскол из-за объединения: как повлияет на политические процессы в Молдавии годовщина присоединения к Румынии

Президент Молдавии Игорь Додон призвал население страны приготовиться к беспорядкам 25 марта 2018 года. В этот день в Кишинёве состоится многотысячный митинг в поддержку объединения с Румынией. Он приурочен к столетию вхождения территории нынешней Республики Молдова в состав соседнего государства. По данным соцопросов, за объединение с Румынией выступают 21,8% граждан Молдавии, против — 56%. Может ли историческое событие столетней давности спровоцировать новый всплеск унионистской активности, выяснял RT.

В ожидании погромов

Движения, выступающие за объединение Молдавии и Румынии, планируют 25 марта 2018 года провести массовые манифестации в Кишинёве. По словам организаторов, это будет самый крупный в истории Молдавии митинг за объединение с Румынией.

Мероприятие собираются посетить и гости из соседнего государства. Среди них экс-президент Румынии Траян Басеску и группы радикальной молодёжи, планирующие поддержать своих молдавских соратников. О последнем обстоятельстве высказался президент Молдавии Игорь Додон.

«В Кишинёв приедут сотни или тысячи сторонников правоэкстремистских группировок и болельщиков футбольных команд из Румынии. Поступило множество сигналов о том, что это унионистское собрание может иметь не только провокационный, но и насильственный характер», — говорится в заявлении молдавского лидера на президентском сайте.

2018-й — год столетия вхождения территории современной Республики Молдова в состав Румынии — для сторонников нового объединения с Бухарестом стал годом демонстрации своих сил. С начала года более 100 населённых пунктов Молдавии приняли декларации о вхождении в состав соседнего государства. В то же время, по словам Игоря Додона, более 250 городов и сёл в Молдавии выступили против объединения с Румынией. Категорически против подобного сценария высказалось и руководство автономной Гагаузии.

«Общество уже расколото на сторонников и категорических противников унионистского проекта. Последних в масштабах страны численно больше, — отметил в интервью RT эксперт Изборского клуба Молдавии Владимир Букарский. — Если унионистское меньшинство будет продолжать навязывать свою идеологию большинству, это приведёт к гражданской войне в Молдове».

Эксперт подтверждает, что погромы, о которых предупреждает население Игорь Додон, вполне возможны. «В Кишинёв из Румынии стягиваются на автобусах студенты, футбольные фанаты и боевики националистических организаций. Они уже разгуливают по городу небольшими группами», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, молдавский журналист и политолог Октавиан Раку настроен более оптимистично. По его словам, унионистские группировки близки к действующему правительству и вряд ли будут выступать против него.

«Конечно, не исключено, что могут произойти некоторые мелкие стычки, но маловероятно, что это перерастёт в беспорядки, — заявил эксперт в разговоре с RT. — Акция унионистов — это часть кампании по раскрутке партии, которую патронирует Бэсеску, — Партии национального единства».

Сложная история

Объединение с Румынией, которое намерены отмечать унионисты, было провозглашено 27 марта 1918 года по старому стилю. По григорианскому календарю это 9 апреля. Тогда созванный в конце 1917 года Сфатул Цэрий (Совет страны), провозгласивший ранее создание Молдавской народной республики на территории Бессарабской губернии Российской империи, принял декларацию о присоединении к Румынии.

Члены Сфатул Цэрий 10 декабря (27 ноября) 1918 года

© enciclopediaromaniei.ro

Для Бухареста это был акт исторической справедливости. Дело в том, что земли между реками Днестром и Прутом, где расположены нынешняя Республика Молдова и часть Одесской области Украины, были включены в состав Российской империи в 1812 году по результатам Бухарестского мира между Россией и Турцией.

Ранее часть этих земель была восточной окраиной Молдавского княжества — вассального государства Стамбула, — а часть напрямую подчинялась туркам. В 1859 году Молдавское княжество объединилось с соседней Валахией в новое государство, получившее название Румыния, но его элиты, ставшие теперь элитами румынскими, не скрывали своего недовольства по поводу утраты территорий.

Жители бывшей Бессарабской губернии, в свою очередь, воспринимали присоединение к Румынии двояко. С одной стороны, для части национально настроенной интеллигенции это было воссоединение. С другой — декларация Сфатул Цэрий была принята в условиях румынской военной оккупации после революции в России, Брестского мира и распада прежней системы власти.

Кроме того, как подчёркивает Октавиан Раку, «период в 22 года в условиях напряжённых международных отношений был недостаточен для полного включения этой провинции в унитарное румынское государство».

СССР не признал включение Бессарабии в состав Румынии. В свою очередь, как отмечает Раку, Бухарест рассматривал новую провинцию как буферную зону на границе с СССР, находившуюся на осадном положении. В 1919 году в Хотине и Бендерах, а в 1924 году в Татарбунарах на юге Бессарабии произошли восстания против румынской власти.

«Политическая модернизация вызвала негативную реакцию со стороны населения, привыкшего к образу жизни царской России», — подчеркнул Октавиан Раку.

Широкую систему земского самоуправления заменила жёсткая централизованная бюрократическая система французского образца, в которой руководящие посты занимали почти исключительно выходцы из других частей Румынии. Причиной последнего факта было то, что в Бухаресте бессарабцам не доверяли, считая, что они могут быть подвержены большевицкому влиянию. Обещания предоставить региону автономию, сделанные в марте-апреле 1918 года, также были вскоре забыты.

В 1940 году под военным нажимом Москвы Бессарабия вошла в состав СССР. Часть бывшей губернии была объединена с возникшей на территории Украины Молдавской автономной советской социалистической республикой в новую Молдавскую ССР. Юг региона с выходом к Чёрному морю вошёл в состав Украины.

«Шума много, влияния — ноль»

Об объединении с Румынией вновь заговорили в конце 1980-х. Тогда унионистские тенденции способствовали отделению Приднестровья и началу вооружённого конфликта на молдавской земле.

Митинг Народного фронта Молдавии на улицах столицы. 1 апреля 1991 года

РИА Новости

Сейчас, согласно данным опроса общественного мнения, проведённого в 2017 году молдавским Институтом публичной политики, за объединение с Румынией выступают 21,8%, против — 56%.

Однако, по словам Владимира Букарского, идея унионизма в молдавском обществе жива. «Её пропагандирует вся система образования, начиная с детского сада и до университетской скамьи. В Молдове в школьном курсе изучается предмет «История румын», — отмечает эксперт. — Тысячи студентов из Молдовы обучаются в Румынии, получают стипендии и подвергаются там интенсивной обработке. Для очень многих людей румынский паспорт — это путь в Европу, возможность легального трудоустройства в странах Евросоюза».

Политолог подчёркивает, что сторонники объединения с Румынией — самая активная часть общества: молодёжь, студенты, профессора, школьные преподаватели, творческая интеллигенция.

«Объединение — это вопрос не эмоций, но реальности, а успехи Румынии в последние несколько лет, особенно в том, что касается укрепления правопорядка, демонстрируют, что только так можно добиться прогресса», — заявил в интервью RT преподаватель Национальной школы политических и административных исследований (Бухарест) Мариус Вэкэрелу.

В то же время эксперты отмечают, что пока унионисткие партии Молдовы не обладают потенциалом, способным превратить эти 20% в значимую политическую величину.

Самая крупная из унионистких сил — Либеральная партия Михая Гимпу, по данным опросов общественного мнения, вообще рискует оказаться вне парламента на выборах 2018 года. По словам Владимира Букарского, самое большее, на что могут рассчитывать сейчас унионисты, — провести несколько своих представителей в парламент по одномандатным избирательным округам.

«Можно сравнить унионистское движение в Молдове с оппозицией Навального в России: шума много, а реальной поддержки и влияния — ноль», — отмечает Октавиан Раку.

По словам эксперта, на унионизм влияет и демографическая составляющая: большая часть его приверженцев — это молодёжь в возрасте 16 — 25 лет.

«Так как Молдова стареет, а многие мигрируют на учёбу в Румынию или на заработки в Европу, социальный костяк унионизма уменьшается», — подчёркивает политолог. По его мнению, и румынское общество не совсем готово к гипотетическому объединению. Так, согласно исследованию румынского Центра городской и региональной социологии, в январе 2018 года лишь 27% румын заявили, что объединение с Республикой Молдова необходимо или крайне необходимо.

«Демонизировать Додона»

По мнению эксперта, уличная активность унионистов и их декларации об объединении с Румынией играют на руку нынешнему правительству Молдавии во главе с Демократической партией Влада Плахотнюка, лишившего президента Игоря Додона большинства рычагов влияния на власть.

«Унионистские декларации имеют двойное назначение: намекнуть, что нынешняя власть настроена унионистски (даже если это не так), и второе — демонизировать и изолировать президента Игоря Додона и ослабить проевропейские партии оппозиции «Действие и солидарность» и «Платформа достоинство и правда», — считает Октавиан Раку.

Влад Плахотнюк

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Лидеры последних, впрочем, тоже не намерены оставлять борьбу за унионистский электорат. Майя Санду, глава «Действия и солидарности» — партии, идущей второй после социалистов Игоря Додона в опросах общественного мнения, также намерена посетить унионистский митинг в Кишинёве.

«Столетие присоединения Бессарабии к Румынии будет использовано проевропейскими силами для дальнейшего нагнетания обстановки в стране, чтобы в этих условиях попытаться одержать победу на выборах», — отметил ранее в интервью RT ведущий научный сотрудник РИСИ Александр Шевченко.

Именно тем, что унионисты играют роль инструмента в руках других сил, по мнению Октавиана Раку, объясняется то, что никакой активности на территории входящей в состав Украины Южной Бессарабии они не ведут.

«Унионисткие группы связаны с властью, а власти в Кишинёве находятся в хороших отношениях с Киевом. Кроме того, не секрет, что унионистские движения настроены русофобски и в пользу НАТО, в соответствии с повесткой дня Бухареста, а поэтому будут скорее настроены проукраински, избегая любого конфликта с Киевом», — отмечает эксперт.