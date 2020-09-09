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Расклад для Черногории: "Джуканович будет бороться за власть до конца"

09 сентября 2020, 06:55  •  80 • В мире
В минувшее воскресенье в Подгорице прошла массовая акция сторонников президента Черногории Мило Джукановича. Шествие сторонников действующего лидера состоялось после того, как партия Джукановича признала поражение на прошедших парламентских выборах. Однако, несмотря на то что оппозиция впервые за 30 лет обошла правящую партию по числу голосов, черногорский лидер наверняка не намерен отступать даже при таком раскладе. Как отметил учредитель Царьграда Константин Малофеев, Джуканович будет бороться за власть до конца.
В Подгорице состоялась многотысячная акция сторонников президента Черногории. В воскресенье, как сообщили в местной полиции, на улицах города собралось более 50 тысяч человек. Однако оппозиция утверждает, что в прошлое воскресенье акцию поддержало не больше 8000 сторонников Джукановича.
Демонстранты с национальными флагами в руках призывали бороться за независимую Черногорию и секулярное государство. Участники схода выступили против оппозиционной просербской коалиции, намеревающейся сформировать правительство страны. Ранее в стране прошли парламентские выборы, на которых оппозиция впервые за 30 лет обошла правящую партию.
Демократическая партия социалистов, лидером которой является Джуканович, впоследствии признала своё поражение.
Однако, как отметил учредитель Царьграда Константин Малофеев, в этой балканской истории пока трудно предугадать развязку. Понятно, что Джуканович будет бороться за власть изо всех сил.
"Джуканович - это человек, который, безусловно, как только потеряет власть, будет объявлен международным преступником. Наркотрафик, казино и прочие беззакония, к сожалению, стали синонимами этой древней православной твердыни (Черногории - ред.). И всё это благодаря одному человеку - Мило Джукановичу. Поэтому он будет бороться за власть изо всех сил. У него нет хорошего выхода, у него нет спокойной пенсии", - отметил он.
Кроме того, черногорский лидер покусился на святое - на Церковь.
"Он на совершеннейшего человека Святой жизни - митрополита Амфилохия поднял руку. Там (в Черногории - ред.) сочинили такое же подобие раскола, как на Украине. И вот это стало последней каплей. Он всё предал ради власти и ради того, чтобы продолжать ещё и ещё что-то иметь с Черногории", - констатировал Малофеев в эфире "Царьград.Главное".
Безусловно, хочется, чтобы ситуация в Черногории разрешилась мирно.
"Но с Джукановичем никогда нельзя быть уверенным", - добавил учредитель Царьграда.
Напомним, что ранее президент Черногории Мило Джуканович не раз выступал с обвинениями в адрес Сербской Православной Церкви. По его словам, якобы она пытается сохранить религиозную монополию в Черногории. В Русской Православной Церкви действия черногорских властей в отношении православных верующих охарактеризовали как гонения.

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