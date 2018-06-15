Расхождение по оси: как миграционный кризис поссорил канцлера Меркель с главой МВД Германии Зеехофером

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пошёл на прямой конфликт с канцлером Ангелой Меркель. Он заявил 14 июня, что готов ужесточить миграционную политику без её санкции, сообщает агентство DPA. Слова министра прозвучали после встречи с главой правительства Австрии Себастьяном Курцем, который анонсировал создание «оси желающих» бороться с нелегалами в ЕС. По мнению экспертов, проблема мигрантов может обнажить многочисленные противоречия между европейскими державами.

«Ось желающих»

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер готов собственным указом начать процедуру отсева нежелательных мигрантов на границах страны, несмотря на противодействие федерального канцлера Ангелы Меркель. Как сообщает немецкое агентство DPA, соответствующее заявление он сделал в четверг, 14 июня, в Берлине на встрече с депутатами бундестага от своей партии «Христианский социальный союз». Это традиционный и главный политический партнёр партии Меркель «Христианский демократический союз».

Заявление Зеехофера последовало через день после его встречи с премьер-министром Австрии Себастьяном Курцем, где австрийский лидер заявил о создании «оси желающих» ужесточить миграционные правила в ЕС. Выступая 13 июня в Берлине, канцлер Альпийской республики подчеркнул, что его страна добилась взаимопонимания в этом вопросе с министрами внутренних дел ФРГ и Италии.

«Мы считаем, что нужно сформировать ось желающих для борьбы против нелегальной миграции, — заявил журналистам Курц. — Я доволен перспективами плодотворного сотрудничества между Римом, Веной и Берлином, которое мы хотим развивать».

Наблюдатели отметили, что, встречаясь с Курцем, Зеехофер пропустил организованную немецким канцлером ежегодную встречу по вопросам интеграции мигрантов.

Себастьян Курц и Хорст Зеехофер

© Joachim Herrmann / Reuters

И Зеехофер, и Курц известны своей жёсткой позицией в вопросе приёма мигрантов. Накануне их встречи немецкий министр собирался представить свой план по ужесточению миграционной политики. Он предложил не пускать в страну беженцев, уже зарегистрированных в других странах ЕС, а также высказался за облегчение процедуры депортации. Однако ведомство федерального канцлера выступило против.

А вот австрийские и итальянские коллеги поддержали Зеехофера, отметив, что если мигранты узнают, что не смогут попасть в богатую Германию, то натиск и на их границы существенно ослабеет.

«Мы не должны ждать, пока случится катастрофа, как в 2015 году», — отметил Курц, намекая на политику открытых дверей канцлера Меркель, которая привела к массовому переселению мигрантов с Ближнего Востока в ФРГ.

Значительная часть их двигалась через территорию Австрии. Тогда, по данным Федерального ведомства Германии по миграции и беженцам, в страну с просьбой о предоставлении убежища въехали 890 тыс. человек. В 2017-м таковых было более 200 тыс.

Угроза коалиции в Германии

Как пишет Deutsche Welle, разногласия между Меркель и Зеехофером могут привести к развалу правящей коалиции в Германии.

По информации издания, во вторник, 12 июня, в бундестаге состоялось закрытое заседание объединённой фракции ХДС/ХСС, где большинство поддержало позицию министра внутренних дел.

Если Зеехофер всё же решится, не спрашивая разрешения канцлера, прекратить пускать в страну мигрантов, то, по мнению журналистов DW, у Меркель не останется другого выхода, кроме как отправить строптивого союзника в отставку. В таком случае баварцы могут покинуть кабинет министров, и правящая коалиция развалится.

Однако, как отметила в интервью RT заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова, говорить о расколе между Меркель и Зеехофером пока рано.

«Меркель однозначно дистанцировалась от политики 2015 года», — отмечает эксперт.

По её мнению, если и есть предпосылки для раскола правящей коалиции, то связаны они скорее с разногласиями между ХДС/ХСС и социал-демократами, которые на местах зачастую саботируют положения коалиционного договора, предложенные ХСС.

«Расшатывать коалицию — это прерогатива социал-демократов», — утверждает политолог.

По её словам, не стоит рассматривать и Себастьяна Курца как антипода Ангелы Меркель, поскольку Берлин и Вена в целом согласуют свои позиции по вопросу миграции и реформирования ЕС.

«Я бы рассматривала его как противовес Франции и плану Макрона по реформе ЕС. Если Макрон действует за создание некоего союза солидарности по перераспределению финансов, то Курц олицетворяет более консервативную, правую повестку дня и по отношению к мигрантам, и к финансам. И эта позиция Курца на данный момент ближе Меркель, чем предложения Макрона», — подчеркнула Тимошенкова.

Новый полюс

Президент Франции Эммануэль Макрон на днях столкнулся с вызовом со стороны другого участника «оси желающих». Между Италией и Францией разразился дипломатический кризис. К власти на Апеннинах 1 июня пришло правительство евроскептиков, в котором министром внутренних дел стал глава правой партии «Лига» (бывшая «Лига Севера») Маттео Сальвини.

Уже 11 июня Италия демонстративно закрыла свои порты для судна «Аквариус», на борту которого находились 629 беженцев из стран Африки. Тогда Макрон назвал действия итальянцев «циничными и безответственными». В ответ Рим обвинил Париж в лицемерии. В итальянский МИД вызвали посла Французской Республики и отменили встречу министров экономики и финансов двух стран.

Под угрозой срыва оказалась встреча президента Макрона и нового премьера Италии Джузеппе Конте, которая намечалась на 15 июня. И лишь высказанные Макроном в телефонном разговоре с Конте в ночь на 14 июня заверения, что он не хотел оскорбить итальянский народ, оставили решение о встрече в силе.

Ранее Сальвини обещал выслать из страны 500 тыс. мигрантов, а накануне встречи Зеехофера и Курца заявил, что вместе со своими коллегами из Берлина и Вены работает над новой инициативой в области ограничения миграции.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини

© Remo Casilli / Reuters

«Налицо формирование новой Европы, где в вопросе миграции лидеры, в отличие от старых европейских элит, ориентируются на позицию большинства населения, — заявила в интервью RT эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова. — Силы, которые ранее были маргинальными, становятся легитимной и легальной властью».

По мнению эксперта, разногласия между европейскими лидерами сейчас возникают по вопросу суверенитета в отношении Брюсселя.

«Макрон хоть и молодой политик, но входит в лагерь старых евроатлантистских элит, а вот Сальвини и Курц принадлежат к другому флангу. К этому полюсу присоединяются и консервативные силы в Германии, недовольные Меркель», — отметила политолог.

Клубок противоречий

8 июня о своей поддержке антимиграционной позиции Австрии и Италии заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 12 июня он и премьер Словакии Петер Пеллегрини поддержали действия Рима в отношении «Аквариуса». По мнению экспертов, к антимигрантской оси могут присоединиться и другие члены Вишеградской группы — Польша и Чехия. В свою очередь, выступая в Берлине 13 июня, Себастьян Курц заявил, что надеется на поддержку и таких стран, как Нидерланды и Дания.

Миграция будет одним из главных вопросов саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе, который пройдёт 28—29 июня. После этого страной — председателем ЕС на полгода станет Австрия. По словам Тимошенковой, можно ожидать формирования германо-австрийского блока, который выступит с солидарной позицией по вопросам полномочий и деятельности ведомства ЕС по охране границ Frontex.

В то же время, отмечает она, ранее существовали серьёзные разногласия по вопросу распределения мигрантов между европейскими странами. Берлин и средиземноморские государства поддерживали систему квот, по которой беженцы распределялись бы в принудительном порядке относительно равномерно по всему Евросоюзу. Против традиционно выступали восточноевропейские государства, не желавшие принимать мигрантов.

Сейчас, однако, Германия в лице Зеехофера, как и Австрия, склоняется к тому, чтобы в соответствии с Дублинским регламентом 1990 года мигранты снова стали заботой тех стран, на землю которых на пути в ЕС они впервые ступили. Однако в этом случае могут пострадать интересы Испании, Греции и той же Италии, которые останутся один на один с волнами мигрантов.

Мигранты у берегов Италии

© Kenny Karpov / SOS MEDITERRANEE / AFP

«Ретроспективная непредсказуемость»: чем обусловлено введение Минфином США новых антироссийских санкций «Скорее всего, решение по ужесточению миграционных правил будет приниматься, но не в таком темпе, как хотели бы австрийцы», — считает Тимошенкова.

Если германо-австрийский блок выдержит испытание саммитом, то, по словам эксперта, это станет неприятным сюрпризом для Эммануэля Макрона, претендующего на лидерство в ЕС.

Однако, по мнению Дарьи Платоновой, «ось желающих» Себастьяна Курца может попытаться сыграть в свою игру на европейской шахматной доске.

«Сейчас появилась возможность того, что позиции основных игроков будут переопределены, — считает Платонова. — И Курц, и Сальвини, и Орбан выступают не только с критикой Евросоюза, но и за пересмотр легальных оснований ЕС. На этом саммите или на другом будет создана группа по реформированию Евросоюза».