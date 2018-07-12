Расходы альянса и «простые» переговоры с Путиным: о чём говорил Трамп после саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп остался доволен результатами саммита НАТО в Брюсселе. Он приветствовал решение стран — членов альянса повысить расходы на оборону. Кроме того, американский лидер заявил, что Владимир Путин — его соперник, а не враг. Также глава Белого дома пообещал обсудить с российским коллегой ситуацию вокруг Крыма, сирийский конфликт и вопрос о якобы «вмешательстве» Москвы в выборы президента США в 2016 году. В то же время Трамп считает, что из всех двусторонних встреч, которые он планирует провести в ближайшее время, саммит с Путиным, вероятно, станет «самым простым».

В четверг, 12 июля, в Брюсселе завершился двухдневный саммит НАТО. Итоги работы на его полях подвели многие главы стран — членов Североатлантического альянса, включая президента США Дональда Трампа. Хозяин Белого дома провёл пресс-конференцию в преддверии своей поездки в Великобританию, откуда он отправится в Хельсинки для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Эти два дня были фантастическими»

Президент США позитивно оценил итоги брюссельского саммита, отметив, что Вашингтон остаётся приверженным НАТО. Хозяин Белого дома назвал альянс «отлаженной машиной». При этом Трамп с удовлетворением обратил внимание на то, что оборонные расходы участников военного блока выросли.

«Мы добились невероятного прогресса. Все договорились значительно увеличить свои обязательства, поднять их до уровней, которые раньше были немыслимы», — подчеркнул Трамп.

Он вновь добавил, что до сих пор лишь пять из 29 стран — членов альянса выполняют свои обязательства и тратят 2% ВВП на военные нужды, и выразил уверенность в том, что скоро количество таких государств увеличится. При этом он отметил, что в 2017 году члены Североатлантического альянса увеличили свои оборонные расходы на $33 млрд.

«Это был очень успешный саммит. Эти два дня были фантастическими. В конце все собрались вместе. Раньше 2% были целью, теперь это обязательство», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что он с уважением относится к Германии, однако выразил недовольство тем, что Берлин намеревается достичь поставленной цели по оборонным расходам в 2% ВВП лишь к 2028-2030 году.

«Я хочу справедливости для США. Мы платим слишком много в НАТО — от 70 до 90%. Зависит от того, как считать. НАТО важно, но альянс помогает Европе больше, чем нам», — подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос журналиста, угрожает ли он до сих пор союзникам по НАТО возможным выходом США из блока и сможет ли он принять это решение без одобрения конгресса, Трамп отметил, что при необходимости он, возможно, сможет так поступить, однако сейчас в этом нет нужды: «Сегодня все активизировали свои усилия, как никогда раньше... Тут прекрасная атмосфера совместной работы. Думаю, такого не было многие годы».

Отметим, что ряд источников агентства Reuters в НАТО заявляли, что на закрытом заседании Трамп поставил союзникам ультиматум по срокам увеличения финансирования до января 2019 года, пригрозив, что в противном случае США «пойдут своим путём». В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции заявил, что на полях брюссельского саммита Трамп ни в ходе двусторонних переговоров, ни во время общих мероприятий не упоминал о возможности выхода Соединённых Штатов из НАТО.

Говоря о торговых разногласиях с Европой, Трамп отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

«Мы проведём переговоры с Евросоюзом на следующей неделе. К нам относятся несправедливо. Наших фермеров не пускают в ЕС. Но, думаю, к нам начнут относиться справедливо», — добавил Трамп.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Reuters

© Ludovic Marin

«Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды»

Одной из основных тем, затронутых в ходе пресс-конференции, стали предстоящие 16 июля переговоры на высшем уровне между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. При этом, по словам американского лидера, он не возлагает больших надежд на саммит в Хельсинки.

«Как вы знаете, я встречаюсь с президентом Путиным в понедельник. Мы не ждём от этой встречи очень многого. Мы хотим узнать о Сирии, мы обязательно зададим ваш любимый вопрос о вмешательстве в выборы, я снова задам этот вопрос. Но также мы поговорим и о других вещах. Мы поговорим об Украине. И мне очень интересно, что они об этом скажут», — заявил Трамп.

Говоря о том, как он относится к своему российскому коллеге, хозяин Белого дома отметил, что считает Владимира Путина своим соперником.

«Я встречался с ним лишь несколько раз, и он был вежлив со мной, а я — с ним. Мы хорошо ладили друг с другом, вы все это видели. Надеюсь, мы снова поладим. Путин представляет Россию, а я представляю США. Он мой соперник. Вопрос не в том, друг он мне или враг. Он мне не враг, но я надеюсь, что когда-нибудь он станет моим другом», — отметил президент США.

«Он именно соперник. Он представляет Россию, я представляю США. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды», — добавил Трамп.

Говоря об ожиданиях от предстоящего саммита в Хельсинки, американский лидер заявил, что с нетерпением ждёт этой встречи, и добавил, что союзники по НАТО пожелали ему удачи на переговорах.

«Посмотрим, что будет. Это просто встреча в свободном формате. Плотного расписания не должно быть. Не думаю, что она займёт много времени. Посмотрим, куда это приведёт, но это может привести к чему-то очень продуктивному. А может, и нет, — отметил Трамп. — Надеюсь, мы сможем поладить с Россией. Думаю, нам это удастся».

При этом, отвечая на вопрос журналиста, Трамп не исключил, что в ходе переговоров в Хельсинки, возможно, будут обсуждаться договор о стратегических наступательных вооружениях и соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также вопрос прекращения военных учений НАТО в странах Балтии.

«Возможно, мы поговорим об этом. Мы будем обсуждать эти три вопроса и многие другие», — заявил президент.

Американский лидер также добавил, что он недоволен ситуацией вокруг Крыма, однако вновь возложил ответственность за происходящее в регионе на 44-го президента США Барака Обаму.

«Это было во время Обамы, а не Трампа. Я бы не позволил этому произойти, а он позволил. Но я недоволен ситуацией вокруг Крыма, — заявил Трамп. — Люди любят говорить о Крыме, но факт заключается в том, что Россия строит мосты в Крым. Они совсем недавно открыли огромный мост, строительство которого начали несколько лет назад. Думаю, они также строят базу для подводных лодок. Я пока не могу сказать, что произойдёт с ситуацией вокруг Крыма».

Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО

Reuters

© Yves Herman

«Северный поток — 2»

Президент США также вновь поднял вопрос об одобрении странами альянса строительства газопровода «Северный поток — 2», но не исключил, что этот проект перестанет быть проблемой в том случае, если НАТО удастся наладить отношения с Москвой.

«Возможно, все наладят отношения с Россией. И тогда с газопроводом будет гораздо меньше проблем... Мы должны разобраться, что делать с трубопроводом, поскольку он идёт из России. Я поднял эту тему. Никто не поднимал, а сейчас об этом говорят все», — заявил Трамп.

Ранее американский лидер раскритиковал страны — члены Североатлантического альянса, которые поддерживают строительство магистрального газопровода. В частности, он назвал Германию заложником России и подчеркнул, что для Вашингтона неприемлема поддержка Берлином проекта, который принесёт Москве «миллиарды долларов».

При этом в Кремле вновь подчеркнули, что обе нитки «Северного потока» являются исключительно коммерческими проектами и соответствуют интересам как поставщика природного газа, так и его покупателей в Западной Европе.

«Мы неоднократно говорили, что на протяжении многих десятилетий Россия подтверждала и до сих пор подтверждает, что она является надёжным гарантом энергетической безопасности Европы, ибо до сих пор ни один источник не продемонстрировал большей надёжности и стабильности, как поставки трубного газа, столь необходимые для прогнозируемого поступательного развития экономики Европейского континента», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также добавил, что нападки на проект строительства «Северного потока — 2» в основном связаны с недобросовестной конкуренцией, поскольку у российского газа в принципе очень мало конкурентов в мире.

Корейская и иранская проблемы

Комментируя ход урегулирования напряжённости на Корейском полуострове, президент назвал очень успешным прошедший 12 июня в Сингапуре саммит США — КНДР и обратил внимание на то, что с тех пор Пхеньян не проводил ракетных испытаний.

«Думаю, это была замечательная встреча, действительно замечательная встреча. И я полагаю, нам удалось выстроить очень хорошие взаимоотношения... Они взорвали военный объект. Я слышал, что они взрывают ещё один ракетный объект. Они свернули всю свою пропаганду», — заявил Трамп.

Также, говоря о политике Соединённых Штатов в отношении Ирана, Трамп отметил, что она привела к росту уважения к Вашингтону со стороны Тегерана.

«Сейчас они относятся к нам с гораздо большим уважением, нежели раньше. Я знаю, что у них масса проблем, экономика сильно ослабла. В какой-то момент они позвонят мне и скажут: «Давайте заключим сделку». И мы заключим сделку», — рассказал президент США.

«Мы хотим мира»

Американский лидер также добавил, что Соединённые Штаты стремятся к миру на Земле, и выразил надежду на то, что Вашингтону никогда не придётся применять своё оружие.

«Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы мир был везде. Мы хотим решать проблемы... У нас лучшие в мире истребители, лучшие корабли, лучшее вооружение. И я надеюсь, что нам никогда не придётся применять их. Это наша мечта», — заявил Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста о перспективах вступления Грузии в НАТО, президент США отметил, что такая возможность может появиться в будущем, но не сейчас.

«В будущем у них появится такой шанс, но не прямо сейчас», — сказал он.

«Думаю, я сильно нравлюсь людям в Великобритании»

Американский лидер также отметил, что в Европе очень остро стоит вопрос миграции: «Евросоюз должен быть очень осторожным в вопросе миграции, потому что она захлёстывает Европу. Я сказал это чётко и ясно».

Кроме того, Трамп заявил, что он не озабочен протестами, проведение которых ожидается в Великобритании в ходе его визита. По словам американского лидера, многие британцы поддерживают его именно по миграционным вопросам.

«Думаю, я сильно нравлюсь людям в Великобритании. Они согласны со мной в вопросе иммиграции. У меня очень сильная позиция в этом вопросе... Отчасти я, возможно, выиграл выборы из-за вопроса иммиграции. Если вы посмотрите на Италию, Конте победил благодаря своей твёрдой позиции по иммиграции. Думаю, что из-за этого же произошёл брексит», — отметил Трамп.

Вместе с тем он не стал прогнозировать, насколько успешными будут переговоры по выходу Соединённого Королевства из Евросоюза: «Я не знаю, что будет с переговорами, никто не знает. Полагаю, это становится очень интересным камнем преткновения».

При этом, говоря о своём европейском турне, американский лидер вновь не исключил, что именно переговоры с Владимиром Путиным станут самым простым этапом поездки.