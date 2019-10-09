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Расходимся: Найденная в Москве секретная часть ГРУ оказалась курсами для разведчиков
09 октября 2019, 21:54 • 57 • Политика
Найденная в Москве секретная часть ГРУ оказалась курсами для разведчиков. Таким образом, заявления источников NY Times себя совершенно не оправдали. Расходимся.
Расположенная на востоке столицы секретная часть ГРУ оказалась вовсе не такой, какой ее представили в публикации NY Times. Тогда американские источники утверждали, что это якобы секретное элитное подразделение ГРУ, основная задача которого – дестабилизировать обстановку в Европе.
На деле вышло все иначе. Дело в том, что эта воинская часть является обычными учебными курсами разведки. Эти подробности сообщил источник "Ведомостям".
Существуя еще с советских времен, она представляет собой краткосрочные курсы военной разведки. Там военнослужащие совершенствуют навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других специальных дисциплинах.
Американская газета ранее сообщала, что сотрудники этого секретного подразделения якобы причастны к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году, а также к попытке государственного переворота в Черногории в 2016 году.
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