Расходимся: Найденная в Москве секретная часть ГРУ оказалась курсами для разведчиков

Расположенная на востоке столицы секретная часть ГРУ оказалась вовсе не такой, какой ее представили в публикации NY Times. Тогда американские источники утверждали, что это якобы секретное элитное подразделение ГРУ, основная задача которого – дестабилизировать обстановку в Европе.

На деле вышло все иначе. Дело в том, что эта воинская часть является обычными учебными курсами разведки. Эти подробности сообщил источник "Ведомостям".

Существуя еще с советских времен, она представляет собой краткосрочные курсы военной разведки. Там военнослужащие совершенствуют навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других специальных дисциплинах.

Американская газета ранее сообщала, что сотрудники этого секретного подразделения якобы причастны к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году, а также к попытке государственного переворота в Черногории в 2016 году.