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«Расхлябанности быть не должно»: Путин призвал россиян проявить дисциплину в борьбе с коронавирусом

18 марта 2020, 23:30  •  28 • В России
Президент России Владимир Путин призвал россиян не верить фейкам о распространении коронавируса. Он добавил, что Минздрав держит ситуацию с заболеванием в стране под контролем. В то же время Путин попросил проявлять дисциплину в борьбе с инфекицей и не полагаться на русский «авось». В свою очередь, премьер Михаил Мишустин поручил создать ведомственные оперативные штабы для борьбы с распространением COVID-19.
 
Пассажиры проходят санитарный контроль в аэропорту Шереметьево в Москве © Сергей Пивоваров/РИА Новости
 

Президент России Владимир Путин призвал россиян не верить фейкам о ситуации с распространением коронавируса. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. 

«Не нужно верить каким-то вбросам, как вы сказали, фейкам там всяким. Кто-то это делает бессознательно, а кто-то осознанно с целью посеять недоверие к тому, что делают власти на региональном, на федеральном уровне, муниципальном, панику какую-то вызвать», — отметил он.

Российский лидер призвал следить за официальными данными, добавив, что Минздрав держит ситуацию с заболеванием в стране под контролем.

В то же время, Путин обратил внимание, что в борьбе с коронавирусной инфекцией недопустим русский «авось», и призвал проявлять максимальную дисциплину. 

«Никакой расхлябанности здесь быть не должно», — напомнил российский лидер. 

Кроме того, Путин добавил, что власти сделают всё возможное, чтобы помочь россиянам, оставшимся за рубежом, вернуться домой.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти создать оперативные штабы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства. 

«Федеральным органам исполнительной власти в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и принятия необходимых организационно-распорядительных мер создать ведомственные оперативные штабы и утвердить ведомственные планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в тексте поручения. 

Вместе с тем, Мишустин поручил высшим должностным лицам субъектов РФ довести эту информацию до крупных работодателей и рекомендовать им создать оперштабы.

  • Сотрудница лаборатории ФБУЗ '"Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге" проводит тестирование проб на коронавирус
  • © Алексей Даничев/РИА Новости

Российские власти продолжают реализовывать комплекс мер, чтобы не допустить распространения заболевания. Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек. Такие же решения ранее были приняты в Москве и Подмосковье. 

Помимо этого, вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что Минпромторг принимает меры для наращивания производства средств индивидуальной защиты, таких как маски и антисептики.

Напомним, согласно данным Роспотребнадзора, на данный момент в России подтверждено 147 случаев заболевания, из них 33 — за последние сутки, один заболевший — ребёнок. Пять человек уже выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 17,9 тыс. человек.

В рамках мер по борьбе с заболеванием мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей в столице перевести часть своих сотрудников на удалённый режим работы. Он напомнил, что в городе ограничено проведение массовых мероприятий, с 21 марта будут временно прекращены занятия в школах, приостановлена программа для пожилых людей «Московское долголетие». Десятки предприятий и организаций добровольно перевели своих сотрудников на работу дистанционным способом, отметил мэр. 

«В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу», — заявил Собянин.

Тем временем МИД Черногории разрешил части россиян, которые находятся в стране из-за мер против коронавируса, вылететь на родину. Об этом рассказали в российском посольстве. Черногория, остававшаяся последней европейской страной без случаев заражения, накануне объявила о двух заболевших. После этого авиакомпания S7 сообщила, что не может получить от властей страны разрешения на выполнение вывозных чартерных рейсов из Тивата.

Ситуация с заболеванием остаётся тяжёлой во многих европейских странах. Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 1,4 тысячи человек и достигло 9134, рассказал глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. Швейцария впервые с 1951 года отменила национальный референдум, чтобы защитить граждан от вируса. Министр образования Великобритании объявил о решении закрыть все школы страны до дальнейшего распоряжения. 

Из-за распространения коронавируса в Европе был отменен популярный музыкальный конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в Роттердаме. 

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Число заболевших в мире превысило 200 тыс. человек, более 8 тыс. скончались.

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