«Раскаиваюсь в своём поступке»: житель Петербурга зарубил топором жену

Житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве своей 23-летней жены. Её тело без головы и конечностей было найдено под окнами дома на проспекте Художников, где она жила вместе с мужем. По версии следствия, мужчина зарубил девушку топором в ходе ссоры. У пары осталась малолетняя дочь.

В Санкт-Петербурге правоохранители расследуют дело о жестоком убийстве 23-летней Любови Тихоновой. Её обезглавленное тело без верхних и нижних конечностей было найдено в ночь на 27 июля на проспекте Художников. Об этом RT сообщили в городском следственном управлении СК России. В понедельник оперативники задержали мужа погибшей.

По версии следствия, ночью мужчина поссорился со своей супругой в их квартире.

«...в ходе бытовой ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанёс не менее трёх ударов топором по голове последней, после чего отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а её туловище выбросил из окна квартиры», — сообщили в следственном управлении.

По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

© Фото предоставлено Алёной Поповой

Подозреваемый уже признался в содеянном. СКР опубликовал видео допроса мужчины, на котором он заявил, что раскаивается.

«Я полностью признаю свою вину в содеянном и раскаиваюсь в том, что я натворил. Мне очень жаль, — говорит мужчина, сидя в наручниках. — Мне очень сейчас тяжело, и мне очень стыдно перед родителями моей жены. Я раскаиваюсь в своём поступке».

По данным «Фонтанки», к трагедии, со слов самого Николая Тихонова, привела борьба за опеку над ребёнком. Издание отмечает, что Тихонов работает инженером отдела технической документации одного из городских НПО. По неподтверждённым данным, недавно он сообщил родным, что у него нашли опухоль мозга, с которой он успешно боролся некоторое время.

В ходе расследования фигуранту назначат экспертизы, в том числе стационарную психолого-психиатрическую, добавили в пресс-службе СК. Пока неизвестно, страдает ли Тихонов психическими заболеваниями.

Правозащитница и соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия Алёна Попова рассказала, что убитую звали Любовь Тихонова, ей было 23 года.

По словам Поповой, девушка хотела развестись со своим мужем, поскольку в последнее время у них были плохие отношения. При этом Николай Тихонов писал супруге в соцсетях и угрожал убийством, «если она не пойдёт ему на уступки», утверждает правозащитница.

«Накануне у пары была годовщина свадьбы. Николай надеялся помириться с женой, но одновременно с этим привез с дачи топор. В итоге не менее трёх раз ударил жену топором, а затем расчленил тело. Часть тела затем выбросил из окна во двор», — сообщила Попова на своей странице в Facebook.

У пары есть общий ребёнок — девочка, которая родилась осенью 2018 года. Любовь Тихонова училась на третьем курсе химико-фармацевтической академии. Судя по её страницам в соцсетях, девушке нравилась учёба, она собиралась стать провизором.

Летом 2018 года Любовь и Николай сыграли свадьбу. В связи с беременностью и замужеством девушка взяла академический отпуск после второго курса, но потом вернулась к учёбе. Об этом RT рассказала её бывшая однокурсница Екатерина Бычкова. Она добавила, что Любовь была слабослышащей.

Эту информацию подтвердила в беседе с RT и другая знакомая погибшей — сотрудница салона красоты, куда ходила Любовь.

«Она была пунктуальной, милой и приветливой. Не могу сказать ни одного плохого слова в её адрес. Первый раз она пришла ко мне перед свадьбой, она тогда была беременна и, как я заметила, была по-хорошему взволнованной, как и все невесты. В последний раз я видела её 16 июня», — сказала Александра Корельская.

В связи с трагедией Алёна Попова отметила, что на практике попытка развестись с домашним агрессором может привести к всплеску насилия в семье.

«Жертв домашнего насилия часто упрекают в том, что они сами не уходят и не разводятся с агрессором. Агрессор, когда его бросают, зачастую уже не просто избивает жертву, а наносит значительный вред здоровью или вообще убивает. Развод в России — угроза для жизни», — прокомментировала ситуацию Попова.

© Фото предоставлено Алёной Поповой

По её словам, из-за отсутствия в России закона о домашнем насилии жертвы лишены способов защитить себя и близких. При этом подобные законы уже приняты более чем в 150 странах мира.

«Нет никаких инструментов защиты — охранных ордеров, GPS-трекеров, обязательных психологических программ для агрессоров и прочее. В результате огромное число женщин остаются один на один с агрессором, а за попытку разойтись часто расплачиваются жизнью. Мы требуем принять закон о защите жертв домашнего насилия. До этого момента депутаты, сенаторы и чиновники являются соучастниками каждого убийства и каждой искалеченной судьбы в результате домашнего насилия», — отметила правозащитница.