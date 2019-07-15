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Расизм, сексизм, ксенофобия? Новый твит Трампа о женщинах привел в бешенство демократов

15 июля 2019, 18:54  •  8 • Политика
Что грозит Трампу после "расистского" твита о женщинах-конгрессменах, прибывших из неблагополучных стран учить жизни США? Демократы грозят ответить судом и импичментом.
Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре скандала из-за своих едких сообщений в Twitter в адрес конкурентов-демократов. На этот раз американский лидер жестко прошелся по женщинам-политикам, прибывшим из неблагополучных стран и критикующих Соединенные Штаты. Трамп предложил им вернуться на историческую родину и навести порядок там, а уже потом учить США жизни.
Слова американского президента вызвали ярость в стане демократов. Трампа назвали расистом и ксенофобом и пообещали всевозможные кары, включая суд и импичмент. Как отразится всё это на рейтинге президента США, особенно в преддверии выборов?
"Интересно, что "прогрессивные" женщины-демократы из Конгресса, которые изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, худшей, самой коррумпированной и неумелой в мире (если у них вообще есть работающее правительство), сейчас громко и злобно рассказывают народу Соединенных Штатов, самой великой и могущественной нации, о том, как должно управляться наше правительство. Почему бы им не вернуться и не помочь починить полностью разрушенные и зараженные преступностью места, откуда они пришли", - написал Трамп в Twitter.
Данное высказывание показалось перебором даже некоторым сторонникам президента США. Тем не менее американский политолог Эндрю Корыбко уверен, что данный скандал никак не навредит Трампу, как бы демократы ни старались.
"Трампу удастся выйти сухим из воды, несмотря на волну критики и негодования", - приводит слова политолога телеканал "360".

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