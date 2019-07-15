Расизм, сексизм, ксенофобия? Новый твит Трампа о женщинах привел в бешенство демократов

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре скандала из-за своих едких сообщений в Twitter в адрес конкурентов-демократов. На этот раз американский лидер жестко прошелся по женщинам-политикам, прибывшим из неблагополучных стран и критикующих Соединенные Штаты. Трамп предложил им вернуться на историческую родину и навести порядок там, а уже потом учить США жизни.

Слова американского президента вызвали ярость в стане демократов. Трампа назвали расистом и ксенофобом и пообещали всевозможные кары, включая суд и импичмент. Как отразится всё это на рейтинге президента США, особенно в преддверии выборов?

"Интересно, что "прогрессивные" женщины-демократы из Конгресса, которые изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, худшей, самой коррумпированной и неумелой в мире (если у них вообще есть работающее правительство), сейчас громко и злобно рассказывают народу Соединенных Штатов, самой великой и могущественной нации, о том, как должно управляться наше правительство. Почему бы им не вернуться и не помочь починить полностью разрушенные и зараженные преступностью места, откуда они пришли", - написал Трамп в Twitter.

Данное высказывание показалось перебором даже некоторым сторонникам президента США. Тем не менее американский политолог Эндрю Корыбко уверен, что данный скандал никак не навредит Трампу, как бы демократы ни старались.