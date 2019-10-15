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Расистские выкрики с трибун в Болгарии, активное начало Украины и сейвы Турции: обзор матчей квалификации Евро-2020

15 октября 2019, 10:54  •  112 • Украина
Матч между Болгарией и Англией дважды прерывался из-за расистских выкриков с трибун, Украина обыграла Португалию, несмотря на 700-й гол Криштиану Роналду в карьере, и пробилась в финальную стадию турнира, а Турция ушла от поражения в Париже и сохранила лидерство в группе. RT рассказывает о главных событиях отборочного турнира Евро-2020.
 
globallookpress.com
 

Активное начало Украины и 700-й мяч Роналду

Перед началом отборочного этапа мало кто верил, что Украина в группе В опередит Португалию. Подопечным Андрея Шевченко скорее предрекали борьбу с Сербией за вторую строчку. Однако за два матча до финиша украинская команда шла на первом месте и могла снять все вопросы в очной домашней встрече с действующими чемпионами Европы. 

Португальцы во главе с Криштиану Роналду были настроены более чем решительно, но уже к середине первого тайма умудрились пропустить дважды. Сначала Роман Яремчук отличился после подачи углового, а затем Андрей Ярмоленко замкнул прострел Виталия Миколенко.

Гости пытались атаковать, но до перерыва опасных моментов практически не создавали. Зато во втором тайме ситуация изменилась, и подопечные Фернанду Сантуша буквально прижали соперника к воротам. Сработали и замены от тренера, который бросил в бой Жоау Фелиша и Бруну Фернандеша. 

И за 20 минут до конца португальцы всё же забили. Тарас Степаненко сыграл рукой в собственной штрафной, заблокировав удар оппонента, и получил красную карточку. Пенальти же уверенно реализовал Роналду. Любопытно, что для него данный мяч стал 700-м в карьере. 

В оставшееся до финального свистка время маститые гости делали всё, чтобы спастись, но удачи им не хватило. Да и Андрей Пятов на последнем рубеже действовал выше всяких похвал. Таким образом, Украина одержала судьбоносную победу и в третий раз подряд сыграет в финальной стадии Евро.

Впечатляющая результативность Митровича и непростая задача для Литвы

А за вторую строчку в группе В в оставшихся двух матчах поведут борьбу Португалия и Сербия. Последние в понедельник одержали победу над Литвой благодаря дублю Александра Митровича.

Нападающий «Фулхэма» демонстрирует завидную результативность в квалификации Евро-2020. В последних четырёх матчах отбора на его счету значатся семь голов.

Однако стараний Митровича команде может не хватить. Сербия в последних встречах примет Люксембург и Украину, а Португалия проэкзаменует Литву и всё тот же Люксембург. При этом «европейские бразильцы» имеют очко преимущества. Таким образом, сербам нужно одерживать две победы и дожидаться осечки соперника. 

Расистские выкрики, шесть голов и смелость Попова

Самый крупный результат игрового дня был зафиксирован в Софии, где Англия отправила шесть безответных мячей в ворота Болгарии и сделала уверенный шаг к выходу из группы. 

Однако встреча оказалась омрачена серьёзным скандалом. По ходу первого тайма судья вынужден был дважды останавливать матч из-за расистских выкриков с трибун. В конце концов диктору по громкой связи пришлось предупредить, что ещё одна подобная выходка закончится отменой игры. 

Успокаивать собственных болельщиков в перерыве вынужден был полузащитник «Ростова» и капитан сборной Болгарии Ивелин Попов. Он обратился ко всем присутствующим с просьбой вести себя адекватно. После финального свистка темнокожий футболист гостей Маркус Рашфорд назвал поступок соперника смелым.

В результате второй тайм обошёлся без эксцессов, но в Футбольной ассоциации Англии (FA) уже потребовали расследовать произошедшее.

«Можем подтвердить, что игроки сборной Англии подвергались отвратительным расистским оскорблениям во время матча с Болгарией. Это неприемлемо на любом турнире, и наша задача — поддержать игроков в данной ситуации. К сожалению, мы понимаем, что это не первый случай проявления расизма в адрес игроков сборной Англии. Такое поведение недопустимо в обществе и футболе. Мы будем просить УЕФА провести расследование по данному инциденту в срочном порядке», — говорится в заявлении FA, опубликованном на странице в Twitter.

Сенсационное Косово 

Победа в Болгарии могла вывести Англию в финальный этап Евро, если бы команда Косова дома уступила сборной Черногории. Однако этого не произошло. Напротив, коллектив Бернара Шалланда не оставил шансов демотивированному сопернику. Уже в первом тайме хозяева отличились дважды и спокойно довели дело до победы. 

Теперь косовары, которые, без сомнения, являются одним из главных открытий квалификации, поведут борьбу с Чехией за второе место. И уже через месяц команды встретятся в Плзени. 

Везение Турции и потрясающие сейвы вратаря

Не сумела заполучить путёвку на Евро и сборная Франции, несмотря на подавляющее преимущество чемпионов мира в домашнем матче с Турцией. Красноречивая статистика: хозяева нанесли 23 удара, а соперник лишь пять. Однако везение было не на стороне коллектива Дидье Дешама, а вратарь соперника Мерт Гюнок творил чудеса.

В итоге распечатать его ворота удалось лишь незадолго до финального свистка после подачи углового, когда Оливье Жиру оказался расторопнее всех в чужой штрафной. Однако спустя всего пять минут гости также отыгрались благодаря стандартному положению. Статус-кво на табло восстановил Кан Айхан. 

Ничья позволила туркам сохранить лидерство в группе H при равенстве очков. Французы располагаются ниже из-за поражения в Конье. Также в данной группе теоретические шансы на выход дальше имеет Исландия, которая дома обыграла Андорру и отстаёт от дуэта лидеров на два очка.    

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