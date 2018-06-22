«Расист, шовинист, сексист»: почему правозащитники раскритиковали указ Трампа о неразделении семей нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разделения семей нелегальных мигрантов. Однако правозащитники остались недовольны. Американский лидер заявляет, что его противники, прикрываясь несовершеннолетними, защищают торговлю людьми. По мнению экспертов, за критикой оппонентов Трампа скрываются политические мотивы: миграционный вопрос определит границы возможностей главы Белого дома. О подводных камнях внутренней политики США — в материале RT.

Вместе в клетке

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 20 июня подписал указ о прекращении практики разделения семей нелегальных мигрантов после их поимки на границе.

«У нас будут сильные, очень крепкие границы, но мы собираемся сохранить семьи вместе», — подчеркнул во время церемонии президент.

По словам Трампа, ему самому не нравится разлучать семьи и он надеется, что указ сделает многих людей счастливыми.

Решение американского президента уже поддержал Луис Видегарай, министр иностранных дел Мексики, откуда в США рвётся львиная доля мигрантов.

«Без сомнения, хорошая новость, что правительство США прекращает жестокое и бесчеловечное разлучение детей-мигрантов с их родителями», — подчеркнул мексиканский министр в своём Twitter.

Indudablemente es una buena noticia que el gobierno de EUA acabe con la cruel e inhumana separación de niños migrantes de sus padres. Sin embargo, el gobierno de México continuará, sin descanso, brindando protección consular a todos los niños y las niñas en situación vulnerable. — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) 20 июня 2018 г.

Однако этот шаг Трампа был незамедлительно раскритикован правозащитниками.

«Нужно понимать: этот указ предаёт интересы семей, которые спасаются от насилия и гонений. Нельзя томить за решёткой матерей, отцов и детей только за то, что они ищут безопасности!» — говорится в заявлении по этому поводу Amnesty International.

Всё дело в том, что нелегалов по-прежнему будут держать под замком, но уже вместе с детьми.

«Задерживать семьи иностранцев вместе на период уголовного разбирательства за незаконное пересечение границы или процедур, связанных с высылкой и любыми другими иммиграционными вопросами», — предписывает указ Трампа.

Трамп подписывает указ о запрещении разделения семей нелегалов

Reuters

© Leah Millis

Кроме того, как подтвердили телекомпании CNN в Минюсте США, документ не имеет обратной силы и уже разлучённые семьи не воссоединятся в центрах временного размещения.

«Определённые уступки в этом вопросе сделаны по одной простой причине: разделение семей нелегальных мигрантов вызвало негативную реакцию американского общества, что связано прежде всего с активностью демократов», — заявил в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Медийный переполох

С апреля по июнь 2018 года, после того как Минюст США заявил о начале политики «нулевой толерантности» по отношению к нелегалам, в центры временного содержания было направлено более 2000 детей. Помещения, огороженные сеткой-рабицей, большинство американских СМИ назвали клетками, а саму политику задержаний — аморальной. Позже, правда, выяснилось, что часть фото были сделаны ещё при Обаме, а некоторые оказались постановочными.

Это не помешало раскритиковать Трампа представителям Демократической партии и даже некоторым известным республиканцам, например сенатору от штата Аризона Джону Маккейну. Бывшие первые леди США Лора Буш и Мишель Обама также присоединились к хору защитников интересов детей.

Ситуация на американо-мексиканской границе получила и мощный международный резонанс. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн назвал практику властей США «бессовестной», а Папа Римский Франциск заявил, что она «противоречит католическим ценностям».

Критики Трампа дошли даже до прямых угроз его семье. Так, актёр Питер Фонда призвал «похитить и бросить в клетку к педофилам» сына президента Бэррона Трампа и раскрыть адреса охраняющих границу силовиков. В свою очередь, Арнольд Шварценеггер призвал «поместить в клетки политиков».

На медийный шум слетелись и вовсе сомнительные персонажи. 20 июня американские СМИ сообщили, что Майкл Авенатти, адвокат судившейся с Трампом порнозвезды Сторми Дэниэлс, теперь будет представлять интересы 50 семей мигрантов, разделённых при пересечении американо-мексиканской границы.

Легальные основания

Если противники американского президента винят в разделении семей исключительно Трампа, то сам он обращает внимание на «плохое законодательство», принятое демократами. Дело в том, что в апреле 2018 года, когда началась политика «нулевой толерантности», никаких новых законодательных актов не принималось. Администрация Трампа ужесточила правоприменение уже существующих законов.

Нелегальный въезд в США и ранее считался серьёзным правонарушением. Однако на практике нелегалов зачастую пускали в Соединённые Штаты, особенно если они обращались с просьбой о предоставлении убежища или имели при себе детей. Теперь поблажек не делают никому. Всех пойманных отправляют за решётку как правонарушителей. При этом американское законодательство не предусматривает заключение детей преступников в тюрьму вместе с родителями.

В соответствии с компромиссом, достигнутым после долгой тяжбы между Минюстом США и правозащитниками из Центра по правам человека и конституционному праву, в 1997 году, при президенте Билле Клинтоне и до принятия указа Трампа, дети, прибывшие нелегально в страну и находившиеся без попечения родителей, помещались в центры временного содержания на 20 дней. За этот срок американские власти должны были передать их родственникам в США или в приёмные семьи.

Ещё в 2016 году Апелляционный суд 9-го округа США в Сан-Франциско постановил, что норма 1997 года должна применяться как к одиноким малолетним нелегалам, так и детям мигрантов, которые приехали в США вместе с родителями. Тогда считалось, что это решение ограничит сроки содержания детей в созданных в 2014 году администрацией Обамы центрах для размещения семей нелегальных мигрантов. Однако оно же создало предпосылку для разделения семей, прямо предписывая, что освобождение детей не должно привести к выходу на свободу их родителей.

Центр содержания детей в Рио-Гранде. Штат Техас, США, 17 июня 2018 года

Reuters

© CBP

Сейчас это положение не даёт реализовать в полной мере указ Трампа. Даже если детей начнут селить вместе с арестованными родителями, после 20 дней пребывания в центрах временного размещения их должны разлучить. Как заявил 20 июня генпрокурор Джефф Сешнс, Минюст США обратился к судье Долли Джи Окружного суда США по Центральному округу Калифорнии с просьбой изменить эту норму.

Вместе с преступниками

«При администрации Обамы мигранты, которые заявляли, что вместе с ними следовали члены их семей, не подвергались уголовному преследованию, — пишет поддерживающее Трампа издание Infowars. — Это в конце концов привело к торговле детьми, так как всё больше мигрантов пересекало границу с детьми, которых они ложно называли своими».

Как заявили представители Белого дома на брифинге 29 мая 2018 года, посвящённом миграционной политике, с октября 2017-го по февраль 2018 года количество нелегалов, использующих детей для того, чтобы закрепиться в США, выросло на 315%.

«В Америке широко распространена точка зрения, что дети используются мексиканскими бандами для перевозки наркотиков, — отмечает Васильев. — Соответствующих публикаций и доказательств на эту тему достаточно много».

Этот же аргумент, но в отношении противников ужесточения правил миграции, использовала 18 июня 2018 года министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, отбиваясь от атак прессы. По её словам, «дети становятся пешками контрабандистов и торговцев людьми». По данным министра, из 12 000 несовершеннолетних, находящихся в центрах временного пребывания и «шокирующие» фотографии которых распространяют медиа, 10 000 пересекли границу не в сопровождении родителей.

На следующий день о том, что мейнстримные медиа поддерживают торговлю людьми, заявил президент США Дональд Трамп.

«Они помогают этим контрабандистам и торговцам людьми как никто другой», — подчеркнул Трамп во время выступления перед членами Ассоциации независимых бизнесменов.

«Дети очень часто используются для оправдания нелегальной миграции и манипуляции общественным мнением. Их же нельзя обижать», — отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Инструмент политики

В свою очередь, редактор отдела политики Daily Mail в США Дэвид Мартоско подчеркнул, что задержание и высылка тысяч нелегальных малолетних мигрантов из стран Центральной Америки в 2014 году при Обаме не привлекла такого внимания СМИ.

«Почему те дети значили меньше, чем эти?» — написал он в своём Twitter.

To my colleagues out there chasing Pulitzers over this: Why didn't today's critical mass form when we were looking at unaccompanied minors by the tens of thousands in 2014. Why didn't those kids matter as much as these? Few of us chased those stories down with any vigor. — David Martosko (@dmartosko) 18 июня 2018 г.

«Это своеобразный инструмент давления демократов, — отметил Асафов. — Что бы Трамп ни делал — даже если бы разрешил семьям мигрантов поселиться в Белом доме, — всё равно в глазах либеральных СМИ он остался бы расистом, шовинистом и сексистом».

Как отмечает Васильев, если посмотреть на электоральную активность выходцев из Латинской Америки, на 80% они поддерживают демократов. Это объясняет причину нынешней поддержки мигрантов противниками Трампа.

«Американские левые сделали ставку на «цветнизацию» американского общества, этнические меньшинства — их электоральная база», — подчеркнул эксперт.

«Всё будет зависеть от выборов»

Дети, недавно прибывшие в США, — не единственные несовершеннолетние нелегалы, по поводу которых администрация Трампа бьётся с демократами и оппозицией в Республиканской партии. Осенью 2018 года Минюст Соединённых Штатов заявил о прекращении программы DACA, которая позволяла оставаться в стране тем нелегалам, которые приехали в страну детьми.

Решение было заблокировано судебной системой, однако более 800 000 её участников, так называемых dreamers («мечтателей» — англ.), оказались в шаге от депортации. За прошедшие месяцы демократы и республиканцы так и не смогли прийти к компромиссному варианту по поводу будущего программы. Предложение Трампа — сохранение программы в обмен на финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Американский лидер заявляет, что стремится изменить миграционное законодательство, тогда как его противники выступают за открытые границы.

«Нам нужно не нанимать тысячи судей, как требует наше нелепое иммиграционное законодательство, а менять наши законы, строить стену, комплектовать пограничную службу и иммиграционную полицию и не пропускать людей в нашу страну, просто услышав от них юридическую формулу, которую им сказали заучить как пароль», — описал Трамп 21 июня в своём Twitter цели изменения миграционного законодательства.

We shouldn’t be hiring judges by the thousands, as our ridiculous immigration laws demand, we should be changing our laws, building the Wall, hire Border Agents and Ice and not let people come into our country based on the legal phrase they are told to say as their password. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2018 г.

«До конгресса нового созыва сверхбольших радикальных мер в миграционном вопросе ожидать не приходится, — утверждает Васильев. — Всё будет зависеть от исхода промежуточных выборов ноября 2018 года».

По его словам, хотя Трамп и пришёл к власти во многом из-за своих призывов построить «стену», именно миграционный вопрос определит пределы его возможностей.

«Ощущение, что США — нация мигрантов, предопределяет очень хрупкое отношение Америки к этой проблеме», — считает Васильев.

В свою очередь, Асафов полагает, что жёсткой линии Трампа благоприятствует международная конъюнктура.

«Учитывая тенденции, которые есть в Европе, — а именно ужесточение правил по отношению к мигрантам в Австрии, Венгрии, Германии и Италии, — я думаю, Трамп продолжит придерживаться линии на ужесточение миграционной политики», — подытожил эксперт.