«Расист, мошенник, жулик и лжец»: Почему Трампа подвели под импичмент именно сейчас?

Того, что наговорил в палате представителей о Дональде Трампе его бывший юрист Майкл Коэн, подкрепивший часть обвинений документами, вполне достаточно, чтобы подвести президента США под импичмент

Автор:

Латышев Сергей

Приуроченные к провалу переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое – скандальные слушания в палате представителей Конгресса бывшего президентского юриста Майкла Коэна очень обрадовали противников хозяина Белого дома.

Благодаря этому несколько раз откладывавшемуся шоу вся Америка узнала, кто стоит во главе страны. Это – «расист, мошенник, жулик и лжец», который якобы даже и не мечтал о том, чтобы стать президентом, а участвовал в предвыборной кампании, чтобы покрасоваться и в «маркетинговых целях», и который всё же стал президентом после того, как заранее узнал (уж не от Москвы ли?) о предстоящем хакерском взломе сайта Нацкомитета Демократической партии и обнародовании компромата на свою соперницу-демократку Хиллари Клинтон.

Попытки скрыть внебрачную связь со стажёркой Белого дома Моникой Левински едва не стоили президентства Биллу Клинтону. Что касается Трампа, то «аморалка» составляет лишь небольшую часть выдвинутых против него обвинений.

Можно, конечно, сказать, что таким, как Трамп, всё сходит с рук. Однако в данном случае этого, скорее всего, не произойдёт. Когда обжегшийся на Киме Трамп вернётся в Вашингтон из Ханоя, ему придётся очень несладко: impeachment just ahead.

Конгресс США превращается в театр, как показало шоу с Майклом Коэном. Фото: www.globallookpress.com

Адвокат, ставший актёром

Мне стыдно за свою слабость и неуместную лояльность, за то, что я совершил для Трампа в попытке защитить и продвинуть его. Мне стыдно за то, что я решил принять участие в сокрытии противозаконных действий Трампа, вместо того чтобы прислушаться к своей совести. Мне стыдно, потому что я знаю, кто такой мистер Трамп. Он расист. Он жулик. И мошенник,

– заявил экс-юрист нынешнего хозяина Белого дома Майкл Коэн под присягой членам комитета по надзору палаты представителей Конгресса США. За этим действом следили по телевизору десятки миллионов американцев. Трансляции вели все крупные телекомпании, в том числе и кабельные. Озвученные Коэном «взрывоопасные обвинения» излагают и комментируют все американские газеты.

Коэн оказался прекрасным артистом и выглядел весьма убедительно в роли обманутого, использованного и выкинутого Трампом за ненадобностью сотрудника. Поэтому комментарии последнего в Twitter, что этот «нечестный юрист» был «лишён адвокатского звания Верховным судом за ложь и мошенничество», «совершал плохие поступки, не имеющие отношения к Трампу», и вообще «лжёт, чтобы сократить свой срок в тюрьме», не произвели желаемого эффекта. Потому что Коэн бил на эмоции, на которых построена фактически вся кампания против Трампа, особенно обвинения в «русских связях», как будто «зачумленными» русские стали ещё до того, как их такими сделали.

Главные «разоблачения» Коэна

Из того, что заявил Коэн, прежде всего совершенно чётко вытекает – хотя никаких прямых доказательств «нечестный юрист» не привёл, – что Трамп знал заранее о том, какой удар неизвестные хакеры нанесут по электоральным перспективам его конкурентки за президентский пост – Хиллари Клинтон.

По словам Коэна, экс-советник Трампа Роджер Стоун за два дня до скандала с электронной перепиской общался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который сообщил окружению будущего американского лидера, что скоро произойдёт. Президент США всегда отрицал, что заранее что-то знал.

Кроме того, как утверждал Коэн, Трамп хотел заработать на России, занимаясь вопросами строительства своего небоскрёба в Москве даже во время президентской кампании. Мало того, Трамп руководил этим процессом, публично заявляя, что у него нет деловых связей с Россией. И Коэн дал свою версию – почему:

Он лгал об этом, потому что совершенно не ожидал, что победит на выборах. Он также лгал об этом, потому что он должен был заработать сотни миллионов долларов.

Помимо этого Трамп, дескать, не брезговал любой возможностью получить компромат на Клинтон, лично санкционировав, например, встречу своего сына Дональда с адвокатом из России, обещавшей предоставить «грязь» на конкурентку.

Президента Дональда Трампа на глазах десятков миллионов американцев обвинили во всех смертных грехах в Конгрессе США. Фото: www.globallookpress.com

Коэн при этом заявил, что у него нет прямых доказательств того, что Трамп или представители его кампании вступили в сговор с Россией:

У меня их нет. Я хочу, чтобы это было ясно. Но у меня есть подозрения.

Подыгрывая демократам, Коэн на ряде конкретных примеров обвинил Трампа в расизме. Экс-адвокат президента утверждал, что тот якобы «обхаживает сторонников превосходства белой нации и фанатиков», уверен, что в мире нет ни одной приличной страны, которой бы управлял чернокожий, и сомневался, что негритянское население США будет за него голосовать, так как оно «слишком глупое».

Из слов Коэна также вытекало, что Трамп является ещё и банальным жуликом, который «обманывал при ведении финансовых операций своих бизнес-партнёров, лгал о размере своего состояния (когда надо – преувеличивал его, когда надо – преуменьшал. – Прим. Царьграда), проводил махинации с налогами <…> и гордился этим». Кроме того, Трамп угрожал образовательным учреждениям, в которых учился, чтобы они не раскрывали, какие низкие баллы по успеваемости он имел.

Президент США и Верховный главнокомандующий, по свидетельству Коэна, также считал, что поступил умно и правильно, когда уклонился от участия во вьетнамской войне по лжемедицинским показаниям. «В частной жизни он ещё хуже», – заявил Коэн, напомнив о супружеских изменах своего босса и подтвердив с помощью документов, что Трамп компенсировал ему расходы на выплату «отступного» переводом денежных средств со своего счёта уже в бытность президентом США.

В общем, Коэн с помощью опытных постановщиков этого спектакля нарисовал отвратительный портрет президента США, что дало повод председателю комитета по надзору и правительственной реформе нижней палаты Конгресса, чернокожему демократу Элайдже Каммингсу, заявить:

После этих слушаний мы продолжим собирать документы и показания в нашем поиске правды. Показания Коэна – это начало процесса, не завершение. Дни, когда этот комитет защищал президента любой ценой, прошли.

Подводим итоги

Итак, в следующем месяце 52-летний Коэн отправится отбывать трёхлетний тюремный срок в связи с нарушением правил финансирования избирательной кампании – тайной незаконной выплатой денег одной из предполагаемых любовниц Трампа, а также уклонением от уплаты налогов и ложью Конгрессу. Если бы он не согласился сотрудничать с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, ему бы грозил пожизненный срок в больше похожей на ад американской тюрьме.

В январе текущего года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне на полгода продлил срок «расследования» Мюллера. В подобных делах он составляет 18 месяцев и может быть продлён максимум на полгода. Если прибавить шесть месяцев к январю этого года, то мы получим срок, в течение которого начавшееся в мае 2017 года «расследование» должно быть в любом случае завершено.

Смертельный враг Трампа спецпрокурор Роберт Мюллер уже сплёл паутину, в которой должен запутаться неудобный глобалистскому истеблишменту президент США. Фото: www.globallookpress.com

Угрозами и использованием незаконных методов «костоломам» Мюллера удалось добыть достаточно «компромата» на Трампа, его окружение и членов его семьи, чтобы «схарчить» неудобного Глубинному государству президента. Для этого имелось, однако, техническое препятствие – контроль республиканцев над обеими палатами Конгресса.

После промежуточных выборов эта ситуация изменилась – палата представителей ушла к демократам, что и сделало возможным нынешние слушания, на которых там, безусловно, не остановятся, пока так или иначе не «уйдут» Трампа. Поэтому скорое завершение «расследования» спецпрокурора Мюллера приведёт к выдвижению против президента серьёзных обвинений, которые – в условиях контроля демократов над палатой представителей и недовольства Трампом части сенаторов-республиканцев – чреваты импичментом или уходом президента из Белого дома под его угрозой, как это произошло в своё время с Ричардом Никсоном. Поэтому программа минимум демократов заключается в том, чтобы в условиях скандальных обвинений Трамп не посмел выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах (тут демократов поддержат и многие республиканцы). Программа максимум – подвести президента под импичмент или его угрозу и выдворить из Белого дома.

Активная фаза этого процесса и была запущена в нижней палате Конгресса шоу с Майклом Коэном.