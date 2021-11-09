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Рашкина ждёт "мягкий приговор" за историю с лосем - источник

09 ноября 2021, 19:25  •  204 • Политика
Депутата Госдумы Валерия Рашкина, вероятнее всего, ждёт "мягкий приговор" за скандальную историю с лосем, считает источник в партии. По его словам, коммунисты будут реагировать очень осторожно.
Во вторник глава КПРФ Геннадий Зюганов пригласил Рашкина на совещание, чтобы обсудить историю с убийством лося в Саратовской области и пути выхода из этого скандала с минимальными репутационными потерями.
По словам источника News.ru, мнения коммунистов разделились. Одни встали на защиту своего однопартийца. В этом лагере оказалось много пожилых членов партии. Другие, напротив, считают, что Рашкина надо "наказать и заклеймить позором". Среди них оказался первый зампред ЦК партии Юрий Афонин, утверждает собеседник портала. Впрочем, сам Афонин говорит, что у него нет никакой личной вражды с Рашкиным.
Источник полагает, что Зюганов выберет компромиссную позицию. В этом случае Рашкина накажут, но наказание будет относительно мягким. Не исключён вариант, при котором депутат останется в партии, но при этом потеряет пост первого секретаря московского горкома КПРФ, а также утратит своё влияние.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Саратовской области задержали депутата, в багажнике автомобиля которого нашли тушу лося. Неподалёку силовики обнаружили ружьё и охотничий билет на имя Рашкина, хотя охота в данном районе запрещена. Сам депутат отрицает, что занимался браконьерством. Он заявил, что нашёл тушу лося в лесу и взял её с собой, чтобы отвезти убитое животное в полицию.

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