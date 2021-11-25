Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
Главная / Политика

Рашкина могут привлечь по двум статьям. Генпрокурор запросил разрешение у Госдумы

25 ноября 2021, 15:50  •  70 • Политика
Депутата Валерия Рашкина могут привлечь сразу по двум статьям после скандала с убийством лося. Генпрокурор Игорь Краснов запросил у Госдумы разрешение на возбуждение уголовного и административного производства против парламентария.
С таким призывом глава надзорного ведомства обратился к депутатам, выступая в Госдуме.
Прошу вас дать согласие на возбуждение в отношении депутата Рашкина Валерия Федоровича уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ, а также на привлечение его к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.26 КОАП,
- отметил он.
Краснов подчеркнул, что в ходе расследования необходимо будет провести обыски в доме Рашкина и в нежилых помещениях, а также запретить ему определённые действия в качестве меры пресечения. А для этого депутата сперва нужно лишить неприкосновенности, которая не позволяет привлечь его к ответственности.
Ч. 2 ст. 258 УК РФ - Незаконная охота с использованием служебного положения. Ст. 12.26 КОАП - Отказ водителя от требования сотрудника ГИБДД пройти медосвидетельствование.
Ранее Рашкин частично признал свою вину. Он заявил, что считает себя морально виноватым в незаконной охоте на лося. Депутат сказал, что поверил знакомым, которые заверили его в наличии разрешения на охоту.
До этого он категорически отрицал вину, утверждая, что случайно нашёл труп лося на дороге и погрузил его в багажник машины, чтобы доставить в полицию. С этой тушей он и был задержан. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс, так как охота на лося в это время и в этом месте была запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





70
Источник
Похожие новости
25 ноября 2021, 00:05
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
25 ноября 2021, 00:05
Байден обновил список колоний США: есть неожиданности
25 ноября 2021, 05:55
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
25 ноября 2021, 08:15
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без топлива
25 ноября 2021, 06:30
В Госдуме ответили на призыв ЕС отменить закон РФ о поддержке Донбасса
25 ноября 2021, 08:15
Пронько: "Чиновники и депутаты пытаются замять разразившийся скандал"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 ноября 2021, 20:55
Британия кинула Украину? "Выгодный" кредит для ВСУ оказался с подвохом
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши с Baltic Pipe
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Но без танков"
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
22 ноября 2021, 13:45
Симоньян предложила Рашкину создать новую партию. Название вызвало взрыв хохота
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.