Рашкина могут привлечь по двум статьям. Генпрокурор запросил разрешение у Госдумы

Депутата Валерия Рашкина могут привлечь сразу по двум статьям после скандала с убийством лося. Генпрокурор Игорь Краснов запросил у Госдумы разрешение на возбуждение уголовного и административного производства против парламентария.

С таким призывом глава надзорного ведомства обратился к депутатам, выступая в Госдуме.

Прошу вас дать согласие на возбуждение в отношении депутата Рашкина Валерия Федоровича уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ, а также на привлечение его к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.26 КОАП,

- отметил он.

Краснов подчеркнул, что в ходе расследования необходимо будет провести обыски в доме Рашкина и в нежилых помещениях, а также запретить ему определённые действия в качестве меры пресечения. А для этого депутата сперва нужно лишить неприкосновенности, которая не позволяет привлечь его к ответственности.

Ч. 2 ст. 258 УК РФ - Незаконная охота с использованием служебного положения. Ст. 12.26 КОАП - Отказ водителя от требования сотрудника ГИБДД пройти медосвидетельствование.

Ранее Рашкин частично признал свою вину. Он заявил, что считает себя морально виноватым в незаконной охоте на лося. Депутат сказал, что поверил знакомым, которые заверили его в наличии разрешения на охоту.

До этого он категорически отрицал вину, утверждая, что случайно нашёл труп лося на дороге и погрузил его в багажник машины, чтобы доставить в полицию. С этой тушей он и был задержан. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс, так как охота на лося в это время и в этом месте была запрещена.