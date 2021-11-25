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Рашкина могут привлечь по двум статьям. Генпрокурор запросил разрешение у Госдумы
25 ноября 2021, 15:50 • 70 • Политика
Депутата Валерия Рашкина могут привлечь сразу по двум статьям после скандала с убийством лося. Генпрокурор Игорь Краснов запросил у Госдумы разрешение на возбуждение уголовного и административного производства против парламентария.
С таким призывом глава надзорного ведомства обратился к депутатам, выступая в Госдуме.
- отметил он.
Краснов подчеркнул, что в ходе расследования необходимо будет провести обыски в доме Рашкина и в нежилых помещениях, а также запретить ему определённые действия в качестве меры пресечения. А для этого депутата сперва нужно лишить неприкосновенности, которая не позволяет привлечь его к ответственности.
Ч. 2 ст. 258 УК РФ - Незаконная охота с использованием служебного положения. Ст. 12.26 КОАП - Отказ водителя от требования сотрудника ГИБДД пройти медосвидетельствование.
Ранее Рашкин частично признал свою вину. Он заявил, что считает себя морально виноватым в незаконной охоте на лося. Депутат сказал, что поверил знакомым, которые заверили его в наличии разрешения на охоту.
До этого он категорически отрицал вину, утверждая, что случайно нашёл труп лося на дороге и погрузил его в багажник машины, чтобы доставить в полицию. С этой тушей он и был задержан. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс, так как охота на лося в это время и в этом месте была запрещена.
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