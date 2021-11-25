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Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

25 ноября 2021, 17:35  •  71 • Политика
Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Обсуждение данного вопроса состоялось в Госдуме РФ в четверг, 25 ноября.
По словам корреспондента «Известий», за проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался.
Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела. За принятие подобного решения проголосовали 341 человек, против выступили 55 человек, воздержались два человека.
Вместе с тем состоялось голосование по административному делу: за выступили 344 человека, против — 54, один воздержался.
На заседании выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он подчеркнул, что Рашкин, как охотник с 20-летним стажем, не мог не знать правил, однако сознательно пошел на незаконную охоту.
«Этот позор стал общеизвестным. Мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски. И без его чистосердечного достаточно оснований. Рашкин отказался сотрудничать, давал ложные показания, были признаки алкогольного опьянения. Такое поведение Рашкина выглядит цинично и аморально», — подчеркнул Краснов.
Генпрокурор попросил дать согласие на возбуждение в отношении коммуниста уголовного дела и отметил, что, оставаясь на свободе, Рашкин может оказать влияние на свидетелей.
Председатель комиссии ГД по вопросам контроля за доходами депутатов, мандатным вопросам и этике Отари Аршба, в свою очередь, сообщил, что комиссия одобрила два проекта постановления о лишении Рашкина неприкосновенности и привлечении его к ответственности.
«По результатам рассмотрения комиссия одобрила оба проекта постановления. Изначально понятно, что признаки преступления есть, Рашкин это и не отрицал. Его деятельность не была связана с исполнением депутатских полномочий», — отметил Аршба.
При этом лишение неприкосновенности не означает лишение мандата.
Слово дали также и самому Рашкину. Тот заявил, что еще «ни одному парнокопытному не было оказано столько внимания», а организаторы выезда на охоту якобы сказали ему, что разрешение на такую деятельность в тех местах имеется.
«Я запросил расчетный счет, чтобы отправить деньги. Есть договоренность о закупке лосихи для выпуска в дикую природу и восстановления популяции. Масштабы скандала не пропорциональны тяжести поступка. Мой проступок — это удобная возможность выместить обиды и неприязнь или как оружие политической борьбы», — заявил депутат.
29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.
Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.
Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.
22 ноября представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарев рассказал, что ведомство попросило Госдуму разрешить избрать меру пресечения в отношении Рашкина в виде запрета определенных действий.
В тот же день депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.
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