Рашкин убил лося, потому что увидел кабана. Детали скандального заявления

Валерий Рашкин в своём признании на камеру заявил, что убил лося. Однако речь построил так, будто бы и не виноват вовсе. Просто лось был слишком похож на кабана....

Депутат Госдумы Валерий Рашкин опубликовал видеообращение, где сознался в убийстве лося. Ранее по факту было возбуждено уголовное дело. Рашкин настаивал, что просто нашёл уже освежеванную тушу, а после решил положить её в багажник. Теперь версия изменилась.

Валерий Рашкин признаёт, что охотился вместе с друзьями. Рассказывает, что выслеживал цель через тепловизор:

Из-за плохой видимости через тепловизор я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвёл два выстрела в сторону животного, и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу, подошёл к месту падения животного. Дойдя до места, я обнаружил, что на поляне среди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося.

Помимо всего прочего, Валерий Рашкин обвинил своих друзей, якобы и организовавших охоту. Те обещали, что с документами будет всё в порядке, однако обманули. Почему Рашкин сам решил обмануть следствие, говоря, что не охотился на лося и не стрелял? Ответ такой:

Ну вот в том состоянии, в котором я находился, не нашел ничего лучше и выпалил, ну что нашел тушу этого лося.

Надо сказать, что искреннему признанию Рашкина предшествовало не только возбуждение уголовного дела, но и обращение Генеральной прокуратуры России в Госдуму о снятии неприкосновенности с депутата.