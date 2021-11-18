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Рашкин убил лося, потому что увидел кабана. Детали скандального заявления
18 ноября 2021, 10:30 • 104 • Политика
Валерий Рашкин в своём признании на камеру заявил, что убил лося. Однако речь построил так, будто бы и не виноват вовсе. Просто лось был слишком похож на кабана....
Депутат Госдумы Валерий Рашкин опубликовал видеообращение, где сознался в убийстве лося. Ранее по факту было возбуждено уголовное дело. Рашкин настаивал, что просто нашёл уже освежеванную тушу, а после решил положить её в багажник. Теперь версия изменилась.
Валерий Рашкин признаёт, что охотился вместе с друзьями. Рассказывает, что выслеживал цель через тепловизор:
Помимо всего прочего, Валерий Рашкин обвинил своих друзей, якобы и организовавших охоту. Те обещали, что с документами будет всё в порядке, однако обманули. Почему Рашкин сам решил обмануть следствие, говоря, что не охотился на лося и не стрелял? Ответ такой:
Надо сказать, что искреннему признанию Рашкина предшествовало не только возбуждение уголовного дела, но и обращение Генеральной прокуратуры России в Госдуму о снятии неприкосновенности с депутата.
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