Рашкин намерен обжаловать решение суда о мере пресечения

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Валерий Рашкин намерен обжаловать решение Басманного суда Москвы о запрете определенных действий. Об этом он рассказал 13 декабря, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«Будем обжаловать решение суда в части возможности использования интернета и телефонных звонков, потому что у меня есть законы — их 25 в повестке дня Государственной думы. Я их автор», — сказал Рашкин.

Также Рашкин отметил, что телефон и доступ в интернет ему нужен для работы над письмами и обращениями заявителей. Свое состояние депутат КПРФ назвал обычным рабочим, а также отметил, что вину свою не признает.

«Обвинение я не признаю, потому что я глубоко убежден, что охотился законно, что разрешение было у приглашающей стороны, все разрешительные документы. Я вполне был убежден, что охота законна», — сказал Рашкин.

Басманный суд Москвы выбрал меру пресечения для депутата Госдумы РФ от КПРФ Валерия Рашкина в виде запрета определенных действий на два месяца, до 13 февраля 2022 года.

В период с 23:00 до 07:00 Рашкину запрещено выходить из дома без письменного разрешения следователя, а также посещать охотничьи угодья. Также ему запрещается общаться со свидетелями по делу и другими обвиняемыми, а также использовать средства связи.

Ранее в этот день на основании собранных по уголовному делу доказательств Рашкину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела. 2 декабря СК возбудил уголовное дело в отношении Рашкина.